Додано: Сер 28 лип, 2021 08:02

Вадим Жураковский написав: Первый, тут претензия не к застройщику, а к местной власти, которая дает согласие на проекты без парковок. Но я не специалист в этой области, не знаю есть такая процедура согласования проектов или нет. Но мне кажется, что так должно быть. Строишь дом на N квартир, должен построить N паркомест, иначе проект не подпишут и объект в эксплуатацию не примут. ИМХО , тут претензия не к застройщику, а к местной власти, которая дает согласие на проекты без парковок. Но я не специалист в этой области, не знаю есть такая процедура согласования проектов или нет. Но мне кажется, что так должно быть. Строишь дом на N квартир, должен построить N паркомест, иначе проект не подпишут и объект в эксплуатацию не примут. ИМХО

вот от этого и нужно исходить...оболонский проспект 1, на месте автостоянки теперь стоит ТРИ дома по 25 этажей! где стоят автомобили при еще неполностью заселенных домах? правильно, вдоль дороги...и не нужно говорить что жители этих домов жлобы, быдло и зажали денег за стоянку! от того что они платят или нет за парковку в правом ряду ничего не изменится... причин радоваться что кого то нагнут на 1000 грн в месяц я не буду. или расчет был на то что у покупателя квартиры за 100 000 - 200 000 долларов нет автомобиля, зато метро рядом? власти порождают этот хаос, а потом имитируют бурную деятельность и все за деньги горожан! и всегда есть индивиды, которые одобрят любой маразм от власти который лично их в данный момент не касается...