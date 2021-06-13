Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Slon_Nosov написав: дядя, если сильно припекло - то включи кондиционер, пока электричество по старому тарифу. люди платят дорожный сбор для того что бы ездить по асфальту и на нем же останавливаться. честнее уже пешеходов обложить налогом за пользование улицами. идеи о платном входе на кладбище и платы за кондиционер на стене говорят о том, что городским властям не хватает мозгов на привлечение инвестиций, а воровать хочется все больше. снос гаражей и хаотичное строительство жк без прилегающей территории, тоже говорит о профпригодности людей рвущихся в управление города на весьма скромную зарплату. к сожалению киев перестает быть комфортным для проживания городом. логично строить многоэтажные охраняемые паркинги, но проще стричь простых людей не вкладывая ничего кроме краски на асфальте.
Дорога предназначена для передвижения транспортных средств, а не для круглосуточного хранения еврохлама. Покупаешь автомобиль - подумай сначала, где будешь его парковать так, чтобы он не мешал другим транспортным средствам, пешеходам и прочим гражданам. Я для этого при покупке квартиры сразу купил и подземный паркинг. Что касается улиц, то в Америке парковка в правой полосе кругом платная, кроме восресенья, в моем районе порядка $2.50 за два часа. В Нью-Йорке есть места где берут $60 за два часа. И указывается день и время для уборки, когда тебя там быть не должно. Эвакуация и большой шраф. Если запаркованное авто создает препятсвие для подъезда к дому пожарной техники, штраф $2000. Просто если тебя там увидели с выключенным двигателем. Согласен, парковок в Киеве должно быть больше - подземных, наземных, многоуровневых и т.п. Но одновременно власть должна ломать рога этому жлобятнику, который паркуется во дворах, на узких улицах, на тротуарах, на газонах и т.д., часто прямо возле платной парковки! Жалко 50 грн. на парковку? Зачем тогда нищеброд машину покупаешь? Тебе надо учиться и работать больше, а не баранку гоголь-моголем крутить. И общественность тоже должна на это реагировать. Раньше палили такие авто, били, кололи колеса, а сейчас опять город под оккупацией автожлобятника.
❗️В деяких дворах Києва будуть брати гроші за паркування
🅿️В Києві братимуть плату за денну парковку - з 8:00 до 22:00 - на вулицях і у дворах, навіть якщо людина живе в цьому будинку. В місяць автомобілістам доведеться викласти понад 1500 гривень.
🔸 Платити доведеться відповідно до тарифу, який встановлений КМДА і почав діяти з 1 липня цього року.
🚙 Зокрема, парковка в центрі міста обійдеться в 35 грн за годину, поблизу центру, а також біля ринків, метро та інших громадських місць - 25 грн / год, в спальних районах - 5 грн.
❓Де буде платна парковка у нашому районі?
вул. Академіка Заболотного, Столичне шосе, пр-т Глушкова, вулиці Дмитра Луценка, Маршала Конєва, пр-т Академіка Глушкова.
✍Радник заступника голови КМДА Віталій Селик розповів, що зараз міські служби розмічають і нумерують місця під парковку. А також почали встановлювати інформаційні таблички, на яких буде вказано тариф і QR-код для переходу до оплати.
Вадим Жураковский написав:Люди выбирают для покупки ЖК, им на схеме показывают вот дом, вот садик, вот парк, вот многоэтажный паркинг. О, супер, вносят оплату. По факту - ни паркинга, ни садика, и вообще, скажите спасибо, что дом сдали, хоть и без обещанного ремонта в квартире и с задержкой в два года. Ну и изюминка на торт - на месте паркинга и садика возводят еще столько же многоэтажек. В итоге полный автодорожный апокалипсис, не подъехать, ни выехать, про припарковаться вообще мечта. А, забыл, крайних нет.
Якось смішно. Кгс 10 років не може розпродати паркінги на срібнокільській. І це в будинках де по 900 квартир
Смишно до усрачки. Нахера киевлянам паркинг на срибнокильской? Так и вижу как зРадио с Минской, а Максим с почти Лукьяновки едут утром за машиной на метро, а вечером, отстояв смену у станка, отвозят машину и домой чухают в вагончике, почитывая газетки "Хроники даражая" и "Тиждень болю на Первом".
Я надіюсь памперс Вас спас під час читання:-)
Покупці навчили забудовників - паркінг неліквід. Машини ставлять в любу шпарину, тільки щоб безкоштовно.
Срібнокільська це приклад. Паркомісце по 120 тис грн. Машини на газонах і лавках. Отак необхідні паркомісця.
Первый, тут претензия не к застройщику, а к местной власти, которая дает согласие на проекты без парковок. Но я не специалист в этой области, не знаю есть такая процедура согласования проектов или нет. Но мне кажется, что так должно быть. Строишь дом на N квартир, должен построить N паркомест, иначе проект не подпишут и объект в эксплуатацию не примут. ИМХО
Вадим Жураковский написав:Первый, тут претензия не к застройщику, а к местной власти, которая дает согласие на проекты без парковок. Но я не специалист в этой области, не знаю есть такая процедура согласования проектов или нет. Но мне кажется, что так должно быть. Строишь дом на N квартир, должен построить N паркомест, иначе проект не подпишут и объект в эксплуатацию не примут. ИМХО
Ви намагаєтеся поставити воза поперед коня.
Забудовники із задоволенням будували паркінг, якби це було потрібно. Але біда у тому що ключове у цьому будували. Так склалося що збудувати коштує грошей. Не знаю чому, але так сталося. А потім приходить ще одна напасть - експлуатувати теж коштує грошей.
І тут приходить українець а-ля Слона носова і каже - купувати не буду, хочу паркінг вартістю 10кує орендувати за 400 грн і не платити за комуналь. І це ще супер. Адже більшість і цього робити не бажає.
Питання вирішиться якщо прийняти як у Токіо - є паркомісце, можеш придбати авто. Не має - катайся на маршрутці. І платний в’їзд в центр. Кличка намагалися лінчувати за евакуатори, за таку норму вільнолюди піднімуть на вила.
Вадим Жураковский написав:Первый, тут претензия не к застройщику, а к местной власти, которая дает согласие на проекты без парковок. Но я не специалист в этой области, не знаю есть такая процедура согласования проектов или нет. Но мне кажется, что так должно быть. Строишь дом на N квартир, должен построить N паркомест, иначе проект не подпишут и объект в эксплуатацию не примут. ИМХО
вот от этого и нужно исходить... оболонский проспект 1, на месте автостоянки теперь стоит ТРИ дома по 25 этажей! где стоят автомобили при еще неполностью заселенных домах? правильно, вдоль дороги... и не нужно говорить что жители этих домов жлобы, быдло и зажали денег за стоянку! от того что они платят или нет за парковку в правом ряду ничего не изменится... причин радоваться что кого то нагнут на 1000 грн в месяц я не буду. или расчет был на то что у покупателя квартиры за 100 000 - 200 000 долларов нет автомобиля, зато метро рядом? власти порождают этот хаос, а потом имитируют бурную деятельность и все за деньги горожан! и всегда есть индивиды, которые одобрят любой маразм от власти который лично их в данный момент не касается...
Libo написав:.. Проблема в том, что киевлянами вдруг стало большое количество людей, которые еще вчера за клуню срать ходили. Откуда у них культура? Они и принесли это все с собой, ожлобятили нашу жизнь. ..
Либо, раньше вы это про русских писали. Еще про сортиры на улице )) Ну теперь то я понял, куда они переехали
Первый написав:І тут приходить українець а-ля Слона носова і каже - купувати не буду, хочу паркінг вартістю 10кує орендувати за 400 грн і не платити за комуналь.
вообще берега попутал? перший не тупи, где я такое писал? я хочу купить паркинг и платить адекватную стоимость содержания! вот арендовать у собственника за 3000 не хочу, хочу сам быть собственником... к сожалению, в доме пока на продаже мест нет. за мото место платить осбб 350 считаю нормальным, а левому дяде нет. или вы тут по ходу считаете, что все прям мечтают что то у кого то арендовать за много денег или выплачивать чужую ипотеку.
Вадим Жураковский написав:Первый, тут претензия не к застройщику, а к местной власти, которая дает согласие на проекты без парковок. Но я не специалист в этой области, не знаю есть такая процедура согласования проектов или нет. Но мне кажется, что так должно быть. Строишь дом на N квартир, должен построить N паркомест, иначе проект не подпишут и объект в эксплуатацию не примут. ИМХО
вот от этого и нужно исходить... оболонский проспект 1, на месте автостоянки теперь стоит ТРИ дома по 25 этажей! где стоят автомобили при еще неполностью заселенных домах? правильно, вдоль дороги... и не нужно говорить что жители этих домов жлобы, быдло и зажали денег за стоянку! от того что они платят или нет за парковку в правом ряду ничего не изменится... причин радоваться что кого то нагнут на 1000 грн в месяц я не буду. или расчет был на то что у покупателя квартиры за 100 000 - 200 000 долларов нет автомобиля, зато метро рядом? власти порождают этот хаос, а потом имитируют бурную деятельность и все за деньги горожан! и всегда есть индивиды, которые одобрят любой маразм от власти который лично их в данный момент не касается...
Пишіть правильно. Я з Васьою, здійснили самозахват землі, яка належить громаді Києва. Обладнав там майданчик (поставив будку) і намагався здавати за 500 грн місце на місяць. Але моєму «бізнесу» прийшов капець, коли злочинна влада віддала під забудову захвачену мною ділянку.
Первый написав:І тут приходить українець а-ля Слона носова і каже - купувати не буду, хочу паркінг вартістю 10кує орендувати за 400 грн і не платити за комуналь.
вообще берега попутал? перший не тупи, где я такое писал? я хочу купить паркинг и платить адекватную стоимость содержания! вот арендовать у собственника за 3000 не хочу, хочу сам быть собственником... к сожалению, в доме пока на продаже мест нет. за мото место платить осбб 350 считаю нормальным, а левому дяде нет. или вы тут по ходу считаете, что все прям мечтают что то у кого то арендовать за много денег или выплачивать чужую ипотеку.
Если аренда 3, то стоимость, оцененная доходный методом исходя из 7% годовых, будет полмиллиона. Готовы купить? Честно?