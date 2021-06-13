Додано: Сер 28 лип, 2021 08:45

Vlad442 написав: Slon_Nosov написав: Первый написав: І тут приходить українець а-ля Слона носова і каже - купувати не буду, хочу паркінг вартістю 10кує орендувати за 400 грн і не платити за комуналь. І тут приходить українець а-ля Слона носова і каже - купувати не буду, хочу паркінг вартістю 10кує орендувати за 400 грн і не платити за комуналь.



вообще берега попутал? перший не тупи, где я такое писал?

я хочу купить паркинг и платить адекватную стоимость содержания!

вот арендовать у собственника за 3000 не хочу, хочу сам быть собственником... к сожалению, в доме пока на продаже мест нет. за мото место платить осбб 350 считаю нормальным, а левому дяде нет.

или вы тут по ходу считаете, что все прям мечтают что то у кого то арендовать за много денег или выплачивать чужую ипотеку. вообще берега попутал? перший не тупи, где я такое писал?я хочу купить паркинг и платить адекватную стоимость содержания!вот арендовать у собственника за 3000 не хочу, хочу сам быть собственником... к сожалению, в доме пока на продаже мест нет. за мото место платить осбб 350 считаю нормальным, а левому дяде нет.или вы тут по ходу считаете, что все прям мечтают что то у кого то арендовать за много денег или выплачивать чужую ипотеку.

Если аренда 3, то стоимость, оцененная доходный методом исходя из 7% годовых, будет полмиллиона. Готовы купить? Честно? Если аренда 3, то стоимость, оцененная доходный методом исходя из 7% годовых, будет полмиллиона. Готовы купить? Честно?

покупка паркоместа для удобства и плата взносов в размере до 500 гривен вас удивляет? серьезно? так можно скатиться и до осмысления целесообразности покупки нового авто в салоне или одежды...не видите разницу в +-100$ принципиально? зачем арендовать то, что можно купить? у меня в доме 30% квартир в аренде и что, мне туда же? аренда двушки +-20 000 грн, а плата за содержание квартиры в 88 метров 740 грн/мес. я выбрал вариант купить. ну а вы давайте расчет куда нужно было пристроить пару сотен килобаксов на депозит, если сильно умный...