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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 28 лип, 2021 08:27
Первый написав: Вадим Жураковский написав:Первый
, тут претензия не к застройщику, а к местной власти, которая дает согласие на проекты без парковок. Но я не специалист в этой области, не знаю есть такая процедура согласования проектов или нет. Но мне кажется, что так должно быть. Строишь дом на N квартир, должен построить N паркомест, иначе проект не подпишут и объект в эксплуатацию не примут. ИМХО
Ви намагаєтеся поставити воза поперед коня.
Забудовники із задоволенням будували паркінг, якби це було потрібно.
Але біда у тому що ключове у цьому будували. Так склалося що збудувати коштує грошей. Не знаю чому, але так сталося.
А потім приходить ще одна напасть - експлуатувати теж коштує грошей.
І тут приходить українець а-ля Слона носова і каже - купувати не буду, хочу паркінг вартістю 10кує орендувати за 400 грн і не платити за комуналь. І це ще супер. Адже більшість і цього робити не бажає.
Питання вирішиться якщо прийняти як у Токіо - є паркомісце, можеш придбати авто. Не має - катайся на маршрутці. І платний в’їзд в центр.
Кличка намагалися лінчувати за евакуатори, за таку норму вільнолюди піднімуть на вила.
я бы не сказал, что перестали строить паркинги. В Севене и Галактоне построили большие паркинги. Жду, когда запустят, какая будет ситуация с парковкой во дворах.
Хотя у других домов не видно - например на Глубочицкой - Подол Плаза, Лукянский, Гринвиль (догадываюсь, что есть подземный, но вопрос в размере). Туда же и Миракс.
Согласен, нужно каждого автовладельца обьязать найти себе постоянное паркоместо.
Платный вьезд в центр не обьязательно - достаточно дорогих парковок. В Москве это решило проблему.
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Ромасик
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Додано: Сер 28 лип, 2021 08:28
Slon_Nosov написав:
..
я хочу купить паркинг и платить адекватную стоимость содержания!
..
смотрите какая тут загогулина. Дешевый паркинг на Северной построили, так понимаю (но не уверен), для стадиона напротив. Возможно, для базара, хотя далековато. Затем, когда стало ясно, что кина, пардон, большого футбола там не будет, распродали. При всем том все не продали и есть куча свободных мест, бо никто не будет топать хер знает куда, чтобы забрать корыто. Хотя я знаю одного чела, добирается туда зачем-то почти с Минской. Там реальные выселки, старые гостинки, чешки.. Таких неудобных паркингов в Киеве больше не знаю
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sequence
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Додано: Сер 28 лип, 2021 08:30
Вадим Жураковский написав:Первый
, тут претензия не к застройщику, а к местной власти, которая дает согласие на проекты без парковок. Но я не специалист в этой области, не знаю есть такая процедура согласования проектов или нет. Но мне кажется, что так должно быть. Строишь дом на N квартир, должен построить N паркомест, иначе проект не подпишут и объект в эксплуатацию не примут. ИМХО
Молодому человеку в Киеве авто не нужно, точней легко можно обойтись метро и такси. Так зачем всех стричь под одну гребёнку? Освободить улицы и дворы от запаркованных машин и люди будут готовы платить рыночную цену за паркинг, и застройщикам будет выгодно строить. Или откажутся от авто.
Проблема в нулевой стоимости владения и бесплатной парковке на тротуарах, газонах и улицах.
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Vlad442
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Додано: Сер 28 лип, 2021 08:45
Vlad442 написав: Slon_Nosov написав: Первый написав:
І тут приходить українець а-ля Слона носова і каже - купувати не буду, хочу паркінг вартістю 10кує орендувати за 400 грн і не платити за комуналь.
вообще берега попутал? перший не тупи, где я такое писал?
я хочу купить паркинг и платить адекватную стоимость содержания!
вот арендовать у собственника за 3000 не хочу, хочу сам быть собственником... к сожалению, в доме пока на продаже мест нет. за мото место платить осбб 350 считаю нормальным, а левому дяде нет.
или вы тут по ходу считаете, что все прям мечтают что то у кого то арендовать за много денег или выплачивать чужую ипотеку.
Если аренда 3, то стоимость, оцененная доходный методом исходя из 7% годовых, будет полмиллиона. Готовы купить? Честно?
покупка паркоместа для удобства и плата взносов в размере до 500 гривен вас удивляет? серьезно? так можно скатиться и до осмысления целесообразности покупки нового авто в салоне или одежды...
не видите разницу в +-100$ принципиально? зачем арендовать то, что можно купить? у меня в доме 30% квартир в аренде и что, мне туда же? аренда двушки +-20 000 грн, а плата за содержание квартиры в 88 метров 740 грн/мес. я выбрал вариант купить. ну а вы давайте расчет куда нужно было пристроить пару сотен килобаксов на депозит, если сильно умный...
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Slon_Nosov
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Додано: Сер 28 лип, 2021 09:06
То есть у вас приготовлено 500000 на покупку паркинга, но арендовать за 3 тыс не хотите, поэтому паркуетесь во дворах?
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Vlad442
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Додано: Сер 28 лип, 2021 09:07
Вадим Жураковский написав:
В деяких дворах Києва будуть брати гроші за паркування
🅿️В Києві братимуть плату за денну парковку - з 8:00 до 22:00 - на вулицях і у дворах, навіть якщо людина живе в цьому будинку.
✍Радник заступника голови КМДА Віталій Селик розповів, що зараз міські служби розмічають і нумерують місця під парковку. А також почали встановлювати інформаційні таблички, на яких буде вказано тариф і QR-код для переходу до оплати.
Еще одна причина , по которой городская власть не хочет обозначить придомовую территорию каждого дома. Сначала на придомовую можно втулить киоск, наплевав на жителей и собрав деньги в "бюджет". Теперь вот с этих жителей будут брать деньги за парковку.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 09:11
Ромасик написав:
Согласен, нужно каждого автовладельца обьязать найти себе постоянное паркоместо.
Платный вьезд в центр не обьязательно - достаточно дорогих парковок. В Москве это решило проблему.
заставить найти то, чего нет. Потому что, как писал Первый, застройщики наперёд знают, что людям нужны квартиры, а парковки не нужны. Потому и не строят
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Додано: Сер 28 лип, 2021 09:14
Первый написав:
Пишіть правильно. Я з Васьою, здійснили самозахват землі, яка належить громаді Києва. Обладнав там майданчик (поставив будку) і намагався здавати за 500 грн місце на місяць. Але моєму «бізнесу» прийшов капець, коли злочинна влада віддала під забудову захвачену мною ділянку.
а может по другому? чинуши в одностороннем порядке разрывают договор с кооперативом т.к. застройщик занес больше и клали все на удобство местных жителей... когда хаотично застраивают зеленые зоны киева, сильно спрашивают мнение горожан? рассказать как отжали остановочные комплексы в киеве у частников в пользу монополиста по тихому выигравший тендер о котором никто не знал? как маршруты транспорта делят и продают....
прямо дети малые, веруют в обьективность чинушь всех мастей...
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Додано: Сер 28 лип, 2021 09:21
ситуация с хаотическими парковками давно стала катастрофической - вильнолюди не желают понимать, что наличие в их собственности корча (или нескольких) автоматически не дает им право занимать пятно муниципальной, или придомовой земли, причем бесплатно и там, где им в данный момент удобно
я очень давно ждал начала загона этого обнаглевшего скота в стойло
видно веталь уверен в своем рейтинге, если начал так круто заворачивать
браво, браво
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Додано: Сер 28 лип, 2021 09:26
sequence написав: Slon_Nosov написав:
..
я хочу купить паркинг и платить адекватную стоимость содержания!
..
смотрите какая тут загогулина. Дешевый паркинг на Северной построили, так понимаю (но не уверен), для стадиона напротив. Возможно, для базара, хотя далековато. Затем, когда стало ясно, что кина, пардон, большого футбола там не будет, распродали. При всем том все не продали и есть куча свободных мест, бо никто не будет топать хер знает куда, чтобы забрать корыто. Хотя я знаю одного чела, добирается туда зачем-то почти с Минской. Там реальные выселки, старые гостинки, чешки.. Таких неудобных паркингов в Киеве больше не знаю
Кгс на ДРАГОМАНОВА 2, побудував багаторівневий паркінг. Великими буквами оскільки це адреса ЖК мордор. Надіюсь всім зрозуміло зо там з парковкою.
Продавав довго. Продав лише тому що почали переобладнувати під офіси і магазини.
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Первый
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