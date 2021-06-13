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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8102810381048105

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 123
1. Зросли більш, як на 15%
20%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
21
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 09:29

  Vlad442 написав:То есть у вас приготовлено 500000 на покупку паркинга, но арендовать за 3 тыс не хотите, поэтому паркуетесь во дворах?


в огороженном дворе со шлагбаумом собственного дома, с разметкой для автомобилей...
тем более у меня не один автомобиль, платить 6000 не хочу... я смотрю тут кто то копит на квартиру по 25000 метр, а для кого 6000 не деньги... может даже и в оном лице :mrgreen:
сколько лично вы платите за парковку?
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 09:30

  Вадим Жураковский написав:Первый, тут претензия не к застройщику, а к местной власти, которая дает согласие на проекты без парковок. Но я не специалист в этой области, не знаю есть такая процедура согласования проектов или нет. Но мне кажется, что так должно быть. Строишь дом на N квартир, должен построить N паркомест, иначе проект не подпишут и объект в эксплуатацию не примут. ИМХО

До сих пор не понятно как находятся лазейки для обхода этих норм. Уже и дураку понятно, что количество паркомест должно быть равно количеству квартир. А в некоторых проектах превосходить на 30-50%. Реальность же с точностью до наоборот. Некоторые девелоперы могут согласовывать проекты вообще без паркингов. А если сюда наложить ещё масштаб украинского строительства жилых комплексов на несколько тысяч квартир, то на выходе имеем автомобильный коллапс.

Тут путей решения не так много. Либо срезать этажность, строить как в условной Польше с парковками У дома. Либо высотки как в Азии, но с многократным превышением парковочных мест.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 09:33

  Slon_Nosov написав:
  Первый написав:Пишіть правильно. Я з Васьою, здійснили самозахват землі, яка належить громаді Києва. Обладнав там майданчик (поставив будку) і намагався здавати за 500 грн місце на місяць. Але моєму «бізнесу» прийшов капець, коли злочинна влада віддала під забудову захвачену мною ділянку.


а может по другому? чинуши в одностороннем порядке разрывают договор с кооперативом т.к. застройщик занес больше и клали все на удобство местных жителей... когда хаотично застраивают зеленые зоны киева, сильно спрашивают мнение горожан? рассказать как отжали остановочные комплексы в киеве у частников в пользу монополиста по тихому выигравший тендер о котором никто не знал? как маршруты транспорта делят и продают....
прямо дети малые, веруют в обьективность чинушь всех мастей...


А ще у нього магніт на лічильнику стоїть. І дочка проститутка.

Конкретно по парковці. Вася здійснив самозахват, косив по 500 грн за місце. Прийшов забудовник, оформив документи, побудував будинок. Вася святий. Забудовник козел. Дивна логіка.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 09:38

  hume написав:
  Вадим Жураковский написав:Первый, тут претензия не к застройщику, а к местной власти, которая дает согласие на проекты без парковок. Но я не специалист в этой области, не знаю есть такая процедура согласования проектов или нет. Но мне кажется, что так должно быть. Строишь дом на N квартир, должен построить N паркомест, иначе проект не подпишут и объект в эксплуатацию не примут. ИМХО

До сих пор не понятно как находятся лазейки для обхода этих норм. Уже и дураку понятно, что количество паркомест должно быть равно количеству квартир. А в некоторых проектах превосходить на 30-50%. Реальность же с точностью до наоборот. Некоторые девелоперы могут согласовывать проекты вообще без паркингов. А если сюда наложить ещё масштаб украинского строительства жилых комплексов на несколько тысяч квартир, то на выходе имеем автомобильный коллапс.

Тут путей решения не так много. Либо срезать этажность, строить как в условной Польше с парковками У дома. Либо высотки как в Азии, но с многократным превышением парковочных мест.


Так і є.
Для того щоб побороти необхідно зрозуміти причину. Причина проста - для забудовника у цьому не має бізнесу.
Бізнес з’явиться коли будуть іпать вільнолюдину. Вільнолюдину іпать нізя. Тому Поки що так все і буде
Первый
 
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