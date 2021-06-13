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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 лип, 2021 09:29
Vlad442 написав:
То есть у вас приготовлено 500000 на покупку паркинга, но арендовать за 3 тыс не хотите, поэтому паркуетесь во дворах?
в огороженном дворе со шлагбаумом собственного дома, с разметкой для автомобилей...
тем более у меня не один автомобиль, платить 6000 не хочу... я смотрю тут кто то копит на квартиру по 25000 метр, а для кого 6000 не деньги... может даже и в оном лице
сколько лично вы платите за парковку?
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Slon_Nosov
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Додано: Сер 28 лип, 2021 09:30
Вадим Жураковский написав:Первый
, тут претензия не к застройщику, а к местной власти, которая дает согласие на проекты без парковок. Но я не специалист в этой области, не знаю есть такая процедура согласования проектов или нет. Но мне кажется, что так должно быть. Строишь дом на N квартир, должен построить N паркомест, иначе проект не подпишут и объект в эксплуатацию не примут. ИМХО
До сих пор не понятно как находятся лазейки для обхода этих норм. Уже и дураку понятно, что количество паркомест должно быть равно количеству квартир. А в некоторых проектах превосходить на 30-50%. Реальность же с точностью до наоборот. Некоторые девелоперы могут согласовывать проекты вообще без паркингов. А если сюда наложить ещё масштаб украинского строительства жилых комплексов на несколько тысяч квартир, то на выходе имеем автомобильный коллапс.
Тут путей решения не так много. Либо срезать этажность, строить как в условной Польше с парковками У дома. Либо высотки как в Азии, но с многократным превышением парковочных мест.
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hume
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Додано: Сер 28 лип, 2021 09:33
Slon_Nosov написав: Первый написав:
Пишіть правильно. Я з Васьою, здійснили самозахват землі, яка належить громаді Києва. Обладнав там майданчик (поставив будку) і намагався здавати за 500 грн місце на місяць. Але моєму «бізнесу» прийшов капець, коли злочинна влада віддала під забудову захвачену мною ділянку.
а может по другому? чинуши в одностороннем порядке разрывают договор с кооперативом т.к. застройщик занес больше и клали все на удобство местных жителей... когда хаотично застраивают зеленые зоны киева, сильно спрашивают мнение горожан? рассказать как отжали остановочные комплексы в киеве у частников в пользу монополиста по тихому выигравший тендер о котором никто не знал? как маршруты транспорта делят и продают....
прямо дети малые, веруют в обьективность чинушь всех мастей...
А ще у нього магніт на лічильнику стоїть. І дочка проститутка.
Конкретно по парковці. Вася здійснив самозахват, косив по 500 грн за місце. Прийшов забудовник, оформив документи, побудував будинок. Вася святий. Забудовник козел. Дивна логіка.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 09:38
hume написав: Вадим Жураковский написав:Первый
, тут претензия не к застройщику, а к местной власти, которая дает согласие на проекты без парковок. Но я не специалист в этой области, не знаю есть такая процедура согласования проектов или нет. Но мне кажется, что так должно быть. Строишь дом на N квартир, должен построить N паркомест, иначе проект не подпишут и объект в эксплуатацию не примут. ИМХО
До сих пор не понятно как находятся лазейки для обхода этих норм. Уже и дураку понятно, что количество паркомест должно быть равно количеству квартир. А в некоторых проектах превосходить на 30-50%. Реальность же с точностью до наоборот. Некоторые девелоперы могут согласовывать проекты вообще без паркингов. А если сюда наложить ещё масштаб украинского строительства жилых комплексов на несколько тысяч квартир, то на выходе имеем автомобильный коллапс.
Тут путей решения не так много. Либо срезать этажность, строить как в условной Польше с парковками У дома. Либо высотки как в Азии, но с многократным превышением парковочных мест.
Так і є.
Для того щоб побороти необхідно зрозуміти причину. Причина проста - для забудовника у цьому не має бізнесу.
Бізнес з’явиться коли будуть іпать вільнолюдину. Вільнолюдину іпать нізя. Тому Поки що так все і буде
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