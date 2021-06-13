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Додано: Сер 28 лип, 2021 09:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 28 лип, 2021 10:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Так.
Ще, якщо б паркінг так чітко/бодрячком брали в оренду, то б лендлорди розбирали і попит був би!
Я б і сам взяв би в грудні минулого року 2 підземних паркінги в своєму будинку пА 220К(зараз вже дорожче продають), а не смарт далеко від мого будинку!
Але!!!
Ціна паркомісця в оренду щось +/-1500грн/міс і то по перепису у Вайбері сусідів - то важко знайти орендаря!(швидше за 1200 можна здати )
Та й бачу, що довкола будинку, та й взагалі, де є щілина - все запарковано!
То скільки років мені будуть окупатись паркінги? 20? - чи в кращому випадку 15?(якщо простоїв майже не буде)
Додано: Сер 28 лип, 2021 10:06
Иду как-то по Подолу. Едет эвакуатор с загруженным крутым черным жипом, за ним сигналящая черная тойота, обгоняет его и останавлявает. Два фраера вытягивают эвакуаторщика и начинают буцать, типа отдай машину, кто тебе разрешал забирать мое добро. Я подбежал и вдвоем мы с ним успешно отмахались. Начался женский крик с тротуаров, заорали: полиция! Эти двое быстренько сели в машину и ретировались.
Получат на штрафплощадке. Эвакуаторщик был удивлен и искренне меня благодарил.
Кличко бездарный хозяйственник , но это решение правильное.
Вільнолюди аплодируют и поддерживают, готовы в этом помогать.
Додано: Сер 28 лип, 2021 10:08
Появится бизнес по продаже паркомест в селах киевской области)
Платный въезд в центр города - отличный выход. Но только для центра.
Для центра и остальных районов:
Все что стоит на проезжей части - штраф под дворник, по возможности эвакуация.
Хоть полколеса на тротуаре/газоне - штраф под дворник, по возможности эвакуация.
Если, хотя бы через день находить штраф, хотя бы в 500 грн, желание парковаться в неотведенных местах быстро улетучится.
Но будет большой бунт. ВЛ десятилетиями не требовали, чтобы для них строили платные парковки (ни разу такого не видел). Зато теперь, власть должна сначала обеспечить их паркоместом, а потом они соизволят не ограничивать права других людей своим ведром. И то не факт.
Додано: Сер 28 лип, 2021 10:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 28 лип, 2021 10:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Есть где-то данные КГГА о количестве мест, отведённых под парковку?
Напомните, сколько перехватывающих парковок на краю города обещал построить Веталь и сколько построил?
Додано: Сер 28 лип, 2021 10:17
На метр паркинга приходится метр служебной площади. Проезды. На метр квартиры нагрузка со стороны мопов меньше. Бетон стоит одинаково.
Додано: Сер 28 лип, 2021 10:18
Когда комуналка и газ были копеешными, под Киевом в моде были коттеджи по тыще+ метров. Если меньше и без бассейна с подогревом, то ты почти нищеброд. Сейчас мало кто в этих бассейнах воду подогревает и купается, а зимой в коттедже отапливают пару комнат. Дорого стало. Приспособились по новому и нормально.
И ты либо будешь платить, либо на одной будешь ездить, либо приспособишься по иному.
Собственность обязывает и требует расходов на содержание. Не можешь её содержать - избавляйся.
Додано: Сер 28 лип, 2021 10:20
От і не взяв!
А взяв смарт, який можна здавати/продати/або залишити дітям
Додано: Сер 28 лип, 2021 10:21
вы мыслите как инвестор, а я как человек который там будет хранить личный авто...
по этому и выводы разные. не затруднит назвать размер взносов за паркоместо дому для местных гуру?
сейчас есть застройщик который строит паркинг не для продажи, а для сдачи напрямую владельцу авто. шибко умные пролетают...
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