Додано: Сер 28 лип, 2021 10:08

Первый написав: Питання вирішиться якщо прийняти як у Токіо - є паркомісце, можеш придбати авто. Не має - катайся на маршрутці. І платний в’їзд в центр.

Кличка намагалися лінчувати за евакуатори, за таку норму вільнолюди піднімуть на вила. Питання вирішиться якщо прийняти як у Токіо - є паркомісце, можеш придбати авто. Не має - катайся на маршрутці. І платний в’їзд в центр.Кличка намагалися лінчувати за евакуатори, за таку норму вільнолюди піднімуть на вила.

Появится бизнес по продаже паркомест в селах киевской области)Платный въезд в центр города - отличный выход. Но только для центра.Для центра и остальных районов:Все что стоит на проезжей части - штраф под дворник, по возможности эвакуация.Хоть полколеса на тротуаре/газоне - штраф под дворник, по возможности эвакуация.Если, хотя бы через день находить штраф, хотя бы в 500 грн, желание парковаться в неотведенных местах быстро улетучится.Но будет большой бунт. ВЛ десятилетиями не требовали, чтобы для них строили платные парковки (ни разу такого не видел). Зато теперь, власть должна сначала обеспечить их паркоместом, а потом они соизволят не ограничивать права других людей своим ведром. И то не факт.