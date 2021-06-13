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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 81048105810681078108 ... 8110>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 123
1. Зросли більш, як на 15%
20%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
21
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 09:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Вільнолюдину іпать нізя.

это про прокуроров, ментов и сбу?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 10:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:застройщики наперёд знают, что людям нужны квартиры, а парковки не нужны. Потому и не строят

Так.
Ще, якщо б паркінг так чітко/бодрячком брали в оренду, то б лендлорди розбирали і попит був би!
Я б і сам взяв би в грудні минулого року 2 підземних паркінги в своєму будинку пА 220К(зараз вже дорожче продають), а не смарт далеко від мого будинку!
Але!!!
Ціна паркомісця в оренду щось +/-1500грн/міс і то по перепису у Вайбері сусідів - то важко знайти орендаря!(швидше за 1200 можна здати ;) )
Та й бачу, що довкола будинку, та й взагалі, де є щілина - все запарковано!

То скільки років мені будуть окупатись паркінги? 20? - чи в кращому випадку 15?(якщо простоїв майже не буде)
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 10:06

  Первый написав:Кличка намагалися лінчувати за евакуатори, за таку норму вільнолюди піднімуть на вила.


Иду как-то по Подолу. Едет эвакуатор с загруженным крутым черным жипом, за ним сигналящая черная тойота, обгоняет его и останавлявает. Два фраера вытягивают эвакуаторщика и начинают буцать, типа отдай машину, кто тебе разрешал забирать мое добро. Я подбежал и вдвоем мы с ним успешно отмахались. Начался женский крик с тротуаров, заорали: полиция! Эти двое быстренько сели в машину и ретировались.
Получат на штрафплощадке. Эвакуаторщик был удивлен и искренне меня благодарил.
Кличко бездарный хозяйственник :oops: , но это решение правильное. :!:
Вільнолюди аплодируют и поддерживают, готовы в этом помогать. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 10:08

  Первый написав:Питання вирішиться якщо прийняти як у Токіо - є паркомісце, можеш придбати авто. Не має - катайся на маршрутці. І платний в’їзд в центр.
Кличка намагалися лінчувати за евакуатори, за таку норму вільнолюди піднімуть на вила.

Появится бизнес по продаже паркомест в селах киевской области)
Платный въезд в центр города - отличный выход. Но только для центра.
Для центра и остальных районов:
Все что стоит на проезжей части - штраф под дворник, по возможности эвакуация.
Хоть полколеса на тротуаре/газоне - штраф под дворник, по возможности эвакуация.
Если, хотя бы через день находить штраф, хотя бы в 500 грн, желание парковаться в неотведенных местах быстро улетучится.


Но будет большой бунт. ВЛ десятилетиями не требовали, чтобы для них строили платные парковки (ни разу такого не видел). Зато теперь, власть должна сначала обеспечить их паркоместом, а потом они соизволят не ограничивать права других людей своим ведром. И то не факт.
Type1
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 10:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:То скільки років мені будуть окупатись паркінги? 20? - чи в кращому випадку 15?

Вот в этом вся соль. Не бери, то что должно ( по твоему) окупаться. Бери то, что тебе нужно. Тогда и цена поменьше будет. Работать надо, а не ренту получать
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 10:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Type1 написав:Если, хотя бы через день находить штраф, хотя бы в 500 грн, желание парковаться в неотведенных местах быстро улетучится.

Есть где-то данные КГГА о количестве мест, отведённых под парковку?
Напомните, сколько перехватывающих парковок на краю города обещал построить Веталь и сколько построил?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 10:17

  sequence написав:может, одна из причин такого ситуации это цена паркингов? Многие морально не готовы за паркинг платить как за авто. Эту тему уже подымали, но никто так толком и не смог мне сказать, чего метр паркинга стоит дороже/столько же как метр в квартире? Коммуналка тоже как за квартиру.

На метр паркинга приходится метр служебной площади. Проезды. На метр квартиры нагрузка со стороны мопов меньше. Бетон стоит одинаково.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 10:18

  Slon_Nosov написав: у меня не один автомобиль, платить 6000 не хочу...


Когда комуналка и газ были копеешными, под Киевом в моде были коттеджи по тыще+ метров. Если меньше и без бассейна с подогревом, то ты почти нищеброд. Сейчас мало кто в этих бассейнах воду подогревает и купается, а зимой в коттедже отапливают пару комнат. Дорого стало. Приспособились по новому и нормально.
И ты либо будешь платить, либо на одной будешь ездить, либо приспособишься по иному. 8)
Собственность обязывает и требует расходов на содержание. Не можешь её содержать - избавляйся. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 10:20

  Serg-ik написав:
  Успіх написав:То скільки років мені будуть окупатись паркінги? 20? - чи в кращому випадку 15?

Вот в этом вся соль. Не бери, то что должно ( по твоему) окупаться. Бери то, что тебе нужно. Тогда и цена поменьше будет. Работать надо, а не ренту получать

От і не взяв!
А взяв смарт, який можна здавати/продати/або залишити дітям :idea:
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 10:21

  Успіх написав:
  Serg-ik написав:застройщики наперёд знают, что людям нужны квартиры, а парковки не нужны. Потому и не строят

Так.
Ще, якщо б паркінг так чітко/бодрячком брали в оренду, то б лендлорди розбирали і попит був би!
Я б і сам взяв би в грудні минулого року 2 підземних паркінги в своєму будинку пА 220К(зараз вже дорожче продають), а не смарт далеко від мого будинку!
Але!!!
Ціна паркомісця в оренду щось +/-1500грн/міс і то по перепису у Вайбері сусідів - то важко знайти орендаря!(швидше за 1200 можна здати ;) )
Та й бачу, що довкола будинку, та й взагалі, де є щілина - все запарковано!

То скільки років мені будуть окупатись паркінги? 20? - чи в кращому випадку 15?(якщо простоїв майже не буде)



вы мыслите как инвестор, а я как человек который там будет хранить личный авто...
по этому и выводы разные. не затруднит назвать размер взносов за паркоместо дому для местных гуру?
сейчас есть застройщик который строит паркинг не для продажи, а для сдачи напрямую владельцу авто. шибко умные пролетают...
Slon_Nosov
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