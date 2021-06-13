|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 лип, 2021 10:23
sequence написав:
может, одна из причин такого ситуации это цена паркингов? Многие морально не готовы за паркинг платить как за авто. Эту тему уже подымали, но никто так толком и не смог мне сказать, чего метр паркинга стоит дороже/столько же как метр в квартире? Коммуналка тоже как за квартиру.
Из-за проездов. Строится 10000 кв. м паркинга, но 5000 кв. м уходит на проезды, и остается только 5000 кв. м которые можешь продать. А себестоимость метра в паркингах не на много ниже, чем у квартир из-за гораздо более дорогих инженерных систем (принудительная вентиляция, система пожаротушения).
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 39235
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 934 раз.
- Подякували: 4787 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 28 лип, 2021 10:24
Type1 написав:
Платный въезд в центр города - отличный выход. Но только для центра.
Для центра и остальных районов:
Все что стоит на проезжей части - штраф под дворник, по возможности эвакуация.
Хоть полколеса на тротуаре/газоне - штраф под дворник, по возможности эвакуация.
Если, хотя бы через день находить штраф, хотя бы в 500 грн, желание парковаться в неотведенных местах быстро улетучится.
Но будет большой бунт. ВЛ десятилетиями не требовали, чтобы для них строили платные парковки (ни разу такого не видел). Зато теперь, власть должна сначала обеспечить их паркоместом, а потом они соизволят не ограничивать права других людей своим ведром. И то не факт.
Как только сделаешь в городе(ты же киев имеешь ввиду?) возможность не проезжать по центру - так и вперед.
А власти надо бы подумать над реконструкцией совка не методом застройки каждого клочка, а и изменений в инфраструктуре. Почему во дворах по возможности не расширяют проездные пути? Почему при ремонте дорог не убирают никому не нужные газончики, расширив проездную часть и дав возможность парковаться на асфальте, а не газоне?
-
vano80
-
-
- Повідомлень: 2085
- З нами з: 17.09.13
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 323 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лип, 2021 10:26
Libo написав:
Когда комуналка и газ были копеешными, под Киевом в моде были коттеджи по тыще+ метров. Если меньше и без бассейна с подогревом, то ты почти нищеброд. Сейчас мало кто в этих бассейнах воду подогревает и купается, а зимой в коттедже отапливают пару комнат. Дорого стало. Приспособились по новому и нормально.
И ты либо будешь платить, либо на одной будешь ездить, либо приспособишься по иному.
Собственность обязывает и требует расходов на содержание. Не можешь её содержать - избавляйся.
думаю скорее народ начнет от чинуш и олигархов избавляться, сильно дорого их стало содержать... продай собаку - оплати отопление не канает!
ЗЫ есть информация об отключении городом теплоносителя без предупреждения, нет горячей воды в киеве. кто то владеет информацией?
-
Slon_Nosov
-
-
- Повідомлень: 2022
- З нами з: 13.07.09
- Подякував: 615 раз.
- Подякували: 575 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 28 лип, 2021 10:28
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 10074
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 397 раз.
- Подякували: 4255 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 28 лип, 2021 10:30
vano80 написав:
Как только сделаешь в городе(ты же киев имеешь ввиду?) возможность не проезжать по центру - так и вперед.
А власти надо бы подумать над реконструкцией совка не методом застройки каждого клочка, а и изменений в инфраструктуре. Почему во дворах по возможности не расширяют проездные пути? Почему при ремонте дорог не убирают никому не нужные газончики, расширив проездную часть и дав возможность парковаться на асфальте, а не газоне?
проезжать будешь по центру бесплатно, вано
парковаться будешь за деньги - нефиг нашару красивую жизнь иммитировать
нема грошей на парковку по 35 грн/ч - веллкам ту зе джанглз в от
все просто
привыкай
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 9329
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1273 раз.
- Подякували: 2115 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лип, 2021 10:30
Serg-ik написав: Type1 написав:
Если, хотя бы через день находить штраф, хотя бы в 500 грн, желание парковаться в неотведенных местах быстро улетучится.
Есть где-то данные КГГА о количестве мест, отведённых под парковку?
Напомните, сколько перехватывающих парковок на краю города обещал построить Веталь и сколько построил?
Позиция человека-совка "почему государство обо мне не заботится"
Мы в рыночной экономике. Есть спрос - будет предложение.
Есть где-то данные о том, сколько паркомест готовы купить ВЛ?
Паркинги не строят, потому что их продавать тяжелее, чем квартиры.
Был спрос на паркинги = спросу на квартиры, застройщики бы зубами рвали, чтобы получить разрешение на их строительство. Что-то мне сдается, что строить паркинги - меньше геморроя.
Какой плюс Кличку строить паркинги, если всем на них сейчас наплевать? Нужно сначала создать условия, чтобы люди были вынуждены ими пользоваться. Тогда их строительство окупится рейтингом.
-
Type1
-
-
- Повідомлень: 799
- З нами з: 12.08.16
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лип, 2021 10:33
Type1 написав: Serg-ik написав: Type1 написав:
Если, хотя бы через день находить штраф, хотя бы в 500 грн, желание парковаться в неотведенных местах быстро улетучится.
Есть где-то данные КГГА о количестве мест, отведённых под парковку?
Напомните, сколько перехватывающих парковок на краю города обещал построить Веталь и сколько построил?
Позиция человека-совка "почему государство обо мне не заботится"
Мы в рыночной экономике. Есть спрос - будет предложение.
Есть где-то данные о том, сколько паркомест готовы купить ВЛ?
Паркинги не строят, потому что их продавать тяжелее, чем квартиры.
Был спрос на паркинги = спросу на квартиры, застройщики бы зубами рвали, чтобы получить разрешение на их строительство. Что-то мне сдается, что строить паркинги - меньше геморроя.
Какой плюс Кличку строить паркинги, если всем на них сейчас наплевать? Нужно сначала создать условия, чтобы люди были вынуждены ими пользоваться. Тогда их строительство окупится рейтингом.
тоді чому збирає государство податки?
чого туда лізусть слуги?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25517
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1262 раз.
- Подякували: 1968 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 28 лип, 2021 10:35
Slon_Nosov написав:
есть информация об отключении городом теплоносителя без предупреждения, нет горячей воды в киеве
. кто то владеет информацией?
не может быть
Виталий еще к Евро 2012 обещал покончить с порочной практикой отключения горячей воды в летние месяцы
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 12436
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 225 раз.
- Подякували: 1401 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 28 лип, 2021 10:36
vano80 написав: Type1 написав:
Платный въезд в центр города - отличный выход. Но только для центра.
Для центра и остальных районов:
Все что стоит на проезжей части - штраф под дворник, по возможности эвакуация.
Хоть полколеса на тротуаре/газоне - штраф под дворник, по возможности эвакуация.
Если, хотя бы через день находить штраф, хотя бы в 500 грн, желание парковаться в неотведенных местах быстро улетучится.
Но будет большой бунт. ВЛ десятилетиями не требовали, чтобы для них строили платные парковки (ни разу такого не видел). Зато теперь, власть должна сначала обеспечить их паркоместом, а потом они соизволят не ограничивать права других людей своим ведром. И то не факт.
Как только сделаешь в городе(ты же киев имеешь ввиду?) возможность не проезжать по центру - так и вперед.
А власти надо бы подумать над реконструкцией совка не методом застройки каждого клочка, а и изменений в инфраструктуре. Почему во дворах по возможности не расширяют проездные пути? Почему при ремонте дорог не убирают никому не нужные газончики, расширив проездную часть и дав возможность парковаться на асфальте, а не газоне?
1. Откуда и куда, например? Я в центре не был месяца 3-4, поэтому мне трудно прокомментировать.
2. Потому что дворы - не для проезда. Дворы для пешеходов.
3. Кто сказал, что эти газончики не нужны? Мне нужны.
-
Type1
-
-
- Повідомлень: 799
- З нами з: 12.08.16
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лип, 2021 10:36
Serg-ik написав: Slon_Nosov написав:
есть информация об отключении городом теплоносителя без предупреждения, нет горячей воды в киеве
. кто то владеет информацией?
не может быть
Виталий еще к Евро 2012 обещал покончить с порочной практикой отключения горячей воды в летние месяцы
а на вашей малой родине горячую воду летом не отключают?
она вообще там есть?
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 9329
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1273 раз.
- Подякували: 2115 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Slon_Nosov
, vano80
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|