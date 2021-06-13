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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 лип, 2021 10:37
Type1 написав:
Мы в рыночной экономике. Есть спрос - будет предложение.
Ау!!! какая рыночная экономика??? Я спрашиваю о паркоместах, а не о капитальных гаражах/парковках. Сколько тысяч паркомест для авто, которые от дома приехали к рабочему месту? Есть данные КГГА?
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Serg-ik
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Додано: Сер 28 лип, 2021 10:40
Type1 написав:
3. Кто сказал, что эти газончики не нужны? Мне нужны.
ну так купите себе тот который нужен... кто сказал что можно бесплатно землей пользоваться?
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Slon_Nosov
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Додано: Сер 28 лип, 2021 10:41
Slon_Nosov написав:
не затруднит назвать размер взносов за паркоместо дому для местных гуру?
Якщо я правильно зрозумів питання, то щось 20 або 30грн/міс(внески за паркінг власників)
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Додано: Сер 28 лип, 2021 10:41
Type1 написав:
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Для центра и остальных районов:
Все что стоит на проезжей части - штраф под дворник, по возможности эвакуация.
Хоть полколеса на тротуаре/газоне - штраф под дворник, по возможности эвакуация.
Если, хотя бы через день находить штраф, хотя бы в 500 грн, желание парковаться в неотведенных местах быстро улетучится.
Но будет большой бунт. ВЛ десятилетиями не требовали, чтобы для них строили платные парковки (ни разу такого не видел). Зато теперь, власть должна сначала обеспечить их паркоместом, а потом они соизволят не ограничивать права других людей своим ведром. И то не факт.
Эвакуаторы конечно хорошо, но на всех долбоебов эвакуаторы не напасешься. А вот штраф под дворник - отличное решение вопроса, как в нормальных странах Только нужно полностью ограничить общение с инспектором.
С парковкой на тротуаре нужно что то решать, совсем обнаглели уже. Иногда вижу, что люди сами начают бороться с такими вильнолюдами.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 10:41
kingkongovets написав: vano80 написав:
Как только сделаешь в городе(ты же киев имеешь ввиду?) возможность не проезжать по центру - так и вперед.
А власти надо бы подумать над реконструкцией совка не методом застройки каждого клочка, а и изменений в инфраструктуре. Почему во дворах по возможности не расширяют проездные пути? Почему при ремонте дорог не убирают никому не нужные газончики, расширив проездную часть и дав возможность парковаться на асфальте, а не газоне?
проезжать будешь по центру бесплатно, вано
парковаться будешь за деньги - нефиг нашару красивую жизнь иммитировать
нема грошей на парковку по 35 грн/ч - веллкам ту зе джанглз в от
все просто
привыкай
Это ты фантазерам тип1 расскажи.
Зы. Конг, что там героев сталинграда, кап ремонт сделан уже? Или как и с окружной, ждем стройки жк какого нибудь, чтобы ремонтом заняться?
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vano80
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Додано: Сер 28 лип, 2021 10:46
flyman написав:
тоді чому збирає государство податки?
чого туда лізусть слуги?
не понял вопроса. Почему собирают ЕСВ и не тратят эти деньги на строительство парковок?
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Type1
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Додано: Сер 28 лип, 2021 10:47
Type1 написав:
1. Откуда и куда, например? Я в центре не был месяца 3-4, поэтому мне трудно прокомментировать.
2. Потому что дворы - не для проезда. Дворы для пешеходов.
3. Кто сказал, что эти газончики не нужны? Мне нужны.
Открой карту киева и увидишь откуда и куда едут люди по крещатику. И куда пойдет транзитный поток, если за это еще и плату брать.
Зачем тебе мелкие газончики у проезжей части? Ты по ним гуляешь, вдыхая выхлопные газы? Выгуливаешь на них собачку? Расширение проезжей части позволит нормально парковаться и не разносить грязюку с колес. Заодно хоть как то вытащит часть авто со дворов. Но это же думать и работать надо, а не про васюки мечтать.
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vano80
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Додано: Сер 28 лип, 2021 10:48
Serg-ik написав: Slon_Nosov написав:
есть информация об отключении городом теплоносителя без предупреждения, нет горячей воды в киеве
. кто то владеет информацией?
не может быть
Виталий еще к Евро 2012 обещал покончить с порочной практикой отключения горячей воды в летние месяцы
А че не к Олимпиаде 80?
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Type1
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Додано: Сер 28 лип, 2021 10:49
sequence написав:
может, одна из причин такого ситуации это цена паркингов? Многие морально не готовы за паркинг платить как за авто. Эту тему уже подымали, но никто так толком и не смог мне сказать, чего метр паркинга стоит дороже/столько же как метр в квартире? Коммуналка тоже как за квартиру.
Думаю, потому, что:
- высотность паркинга не нарастишь, как для жилого дома, а территорию занимает часто сравнимую
- при этом высотка этажа высокая
- требует куда больший процент площади выделить как "МОП", т.е. отношение площади паркомест на продажу к общей площади застройки паркинга ниже, чем для жилого дома
Можно было бы "скрыть" цену метра в паркинге тем, чтобы действительно обязательно продавать минимум 1 паркинг к квартире. Но как я понимаю, сейчас это невозможно оформить даже юридически - вильнолюд сразу прибежит с законом о защите прав потребителей и "навязывании покупки сопуствующих благ", ибо паркинг, как ни крути, это отдельный объект.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 10:49
vano80 написав: kingkongovets написав:
проезжать будешь по центру бесплатно, вано
парковаться будешь за деньги - нефиг нашару красивую жизнь иммитировать
нема грошей на парковку по 35 грн/ч - веллкам ту зе джанглз в от
все просто
привыкай
Это ты фантазерам тип1 расскажи.
Зы. Конг, что там героев сталинграда, кап ремонт сделан уже? Или как и с окружной, ждем стройки жк какого нибудь, чтобы ремонтом заняться?
мне кмда не отчитывается, но мне тоже интересно почему не начались анонсированные на этот год ремонты крещатика и гс
окружную строят, не гони
а отвечал я тебе по поводу твоего выпада о якобы платном проезде по центру
не будет он платным, (пока, по крайней мере),а за парковку будешь платить, а то 700 грн, или эвакуация
жизнь - боль (с)
зы: рекомендую покупать квартальный абонемент, впрочем это я уже говорил
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Сер 28 лип, 2021 10:52, всього редагувалось 1 раз.
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