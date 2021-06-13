Type1 написав:

Для центра и остальных районов:Все что стоит на проезжей части - штраф под дворник, по возможности эвакуация.Хоть полколеса на тротуаре/газоне - штраф под дворник, по возможности эвакуация.Если, хотя бы через день находить штраф, хотя бы в 500 грн, желание парковаться в неотведенных местах быстро улетучится.Но будет большой бунт. ВЛ десятилетиями не требовали, чтобы для них строили платные парковки (ни разу такого не видел). Зато теперь, власть должна сначала обеспечить их паркоместом, а потом они соизволят не ограничивать права других людей своим ведром. И то не факт.