Додано: Сер 28 лип, 2021 10:59

vano80 написав:

Как только сделаешь в городе(ты же киев имеешь ввиду?) возможность не проезжать по центру - так и вперед.

А власти надо бы подумать над реконструкцией совка не методом застройки каждого клочка, а и изменений в инфраструктуре. Почему во дворах по возможности не расширяют проездные пути? Почему при ремонте дорог не убирают никому не нужные газончики, расширив проездную часть и дав возможность парковаться на асфальте, а не газоне? Как только сделаешь в городе(ты же киев имеешь ввиду?) возможность не проезжать по центру - так и вперед.А власти надо бы подумать над реконструкцией совка не методом застройки каждого клочка, а и изменений в инфраструктуре. Почему во дворах по возможности не расширяют проездные пути? Почему при ремонте дорог не убирают никому не нужные газончики, расширив проездную часть и дав возможность парковаться на асфальте, а не газоне?

Вы еще закажите зеленые парковки как в Германии - когда вроде как паркинг, но плитка фигурная с отверстиями в которых трава растет.У нас самый лучший мэр пока научился только живо пиариться и находить причины почему что-то пошло не так и что его кто-то сглазил.Возвращаясь к недавнему ливню - я вот совсем не уверен, что цифра осадков реальная, а не пиаристическая.Наблюдаю за жизнью археологических раскопок в одном месте - появилась яма - как всегда в Киеве внезапно. Через какое-то время ее огородили, стояла она себе стояла. Потом в новостях о ней написали. Потом ее засыпали, а лучший мэр отрапортовал как он ее победил оперативно. Но ее просто засыпали щебнем. А раньше там была проезжая часть. Но, это такое, рядовое, киевское - как регулярные протечки под мостами в Днепр, например.Намного хуже будет, если Виталика таки утвердили и наш народ выберет его следующим президентом. Вот тогда то запоют не только понаехи...