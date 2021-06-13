Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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hume написав:Эвакуаторы конечно хорошо, но на всех долбоебов эвакуаторы не напасешься. А вот штраф под дворник - отличное решение вопроса, как в нормальных странах Только нужно полностью ограничить общение с инспектором.
С парковкой на тротуаре нужно что то решать, совсем обнаглели уже. Иногда вижу, что люди сами начают бороться с такими вильнолюдами.
Эвакуаторы нужны для работы, а не видимость создавать. Не стоять в ожидании пока поймаем, а катать по всему городу. Подъедь на усенко, посмотри у мрео что творится. А там рядом штрафплощадки, бери да грузи, но так неинтересно.
Type1 написав:Мы в рыночной экономике. Есть спрос - будет предложение.
Ау!!! какая рыночная экономика??? Я спрашиваю о паркоместах, а не о капитальных гаражах/парковках. Сколько тысяч паркомест для авто, которые от дома приехали к рабочему месту? Есть данные КГГА?
Я хз. У меня в БЦ 3 этажа подземной плюс наземная больше гектара. Меньше тысячи, думаю, но больше 500. А может и больше 1 000. Хз, честно. Я не собираюсь искать данные КГГА. Рыночная экономика - это когда спрос рождает предложение. В данном случае о местах парковки для персонала, как мне кажется, должен задумываться работодатель. Работодатели создают спрос для Арендодателей торговых площадей. Арендодатели - для строителей. вот такая рыночная экономика.
Slon_Nosov написав:не затруднит назвать размер взносов за паркоместо дому для местных гуру?
Якщо я правильно зрозумів питання, то щось 20 або 30грн/міс(внески за паркінг власників)
Киев. Подол. Охрана, свет, тепло, уборка и пр. уход за паркингом - 600 грн./месяц. На маленьких паркингах может быть дороже. На паркингах покруче порядка 1000 грн./месяц. Но это впритык и только на содежание. Не остается денег на краску и пр. улучшения. Начали появляться частные коммунальные компании, которые берут на обслуживание различные паркинги.
vano80 написав: Как только сделаешь в городе(ты же киев имеешь ввиду?) возможность не проезжать по центру - так и вперед. А власти надо бы подумать над реконструкцией совка не методом застройки каждого клочка, а и изменений в инфраструктуре. Почему во дворах по возможности не расширяют проездные пути? Почему при ремонте дорог не убирают никому не нужные газончики, расширив проездную часть и дав возможность парковаться на асфальте, а не газоне?
Вы еще закажите зеленые парковки как в Германии - когда вроде как паркинг, но плитка фигурная с отверстиями в которых трава растет. У нас самый лучший мэр пока научился только живо пиариться и находить причины почему что-то пошло не так и что его кто-то сглазил. Возвращаясь к недавнему ливню - я вот совсем не уверен, что цифра осадков реальная, а не пиаристическая. Наблюдаю за жизнью археологических раскопок в одном месте - появилась яма - как всегда в Киеве внезапно. Через какое-то время ее огородили, стояла она себе стояла. Потом в новостях о ней написали. Потом ее засыпали, а лучший мэр отрапортовал как он ее победил оперативно. Но ее просто засыпали щебнем. А раньше там была проезжая часть. Но, это такое, рядовое, киевское - как регулярные протечки под мостами в Днепр, например.
Намного хуже будет, если Виталика таки утвердили и наш народ выберет его следующим президентом. Вот тогда то запоют не только понаехи...
Type1 написав:1. Откуда и куда, например? Я в центре не был месяца 3-4, поэтому мне трудно прокомментировать. 2. Потому что дворы - не для проезда. Дворы для пешеходов. 3. Кто сказал, что эти газончики не нужны? Мне нужны.
Открой карту киева и увидишь откуда и куда едут люди по крещатику. И куда пойдет транзитный поток, если за это еще и плату брать. Зачем тебе мелкие газончики у проезжей части? Ты по ним гуляешь, вдыхая выхлопные газы? Выгуливаешь на них собачку? Расширение проезжей части позволит нормально парковаться и не разносить грязюку с колес. Заодно хоть как то вытащит часть авто со дворов. Но это же думать и работать надо, а не про васюки мечтать.
Открыл карту - не увидел людей едущих откуда и куда. Поэтому просил пример. Мне зеленый цвет травы, радует глаз. Запаркованные машины - не радуют глаз.
Type1 написав:Платный въезд в центр города - отличный выход. Но только для центра. Для центра и остальных районов: Все что стоит на проезжей части - штраф под дворник, по возможности эвакуация. Хоть полколеса на тротуаре/газоне - штраф под дворник, по возможности эвакуация. Если, хотя бы через день находить штраф, хотя бы в 500 грн, желание парковаться в неотведенных местах быстро улетучится.
Но будет большой бунт. ВЛ десятилетиями не требовали, чтобы для них строили платные парковки (ни разу такого не видел). Зато теперь, власть должна сначала обеспечить их паркоместом, а потом они соизволят не ограничивать права других людей своим ведром. И то не факт.
Как только сделаешь в городе(ты же киев имеешь ввиду?) возможность не проезжать по центру - так и вперед. А власти надо бы подумать над реконструкцией совка не методом застройки каждого клочка, а и изменений в инфраструктуре. Почему во дворах по возможности не расширяют проездные пути? Почему при ремонте дорог не убирают никому не нужные газончики, расширив проездную часть и дав возможность парковаться на асфальте, а не газоне?
1. Откуда и куда, например? Я в центре не был месяца 3-4, поэтому мне трудно прокомментировать. 2. Потому что дворы - не для проезда. Дворы для пешеходов. 3. Кто сказал, что эти газончики не нужны? Мне нужны.
Отличное предложение , теперь ещё и старые дворики в бетон закатаем, чтоб вильнолюду парковаться удобно было.