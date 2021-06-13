Додано: Сер 28 лип, 2021 11:50

vano80 написав: Type1 написав: Гулять - не гуляю. Ходить - хожу. Если эти два метра использовать под парковку - мне станет хуже. Я был бы не против, чтобы в эти 2 метра еще высадили, каштаны, например. Или клены. Или зеленый забор. Гулять - не гуляю. Ходить - хожу. Если эти два метра использовать под парковку - мне станет хуже. Я был бы не против, чтобы в эти 2 метра еще высадили, каштаны, например. Или клены. Или зеленый забор.



Почему хуже? Речь идет о комплексном решении. Это место уходит под парковку, тротуар ограничивается столбами, и там уже никто не паркуется. Появляется место парковать авто не во дворе, а полностью легально на дороге. Прямо сейчас это место не используется и не будет никак использоваться кроме как для засирания твоей собачкой.

У нас же происходит по своему. Когда рисуется полоса от на братиславской, и все останавливается. Зато модно и пиар. Почему хуже? Речь идет о комплексном решении. Это место уходит под парковку, тротуар ограничивается столбами, и там уже никто не паркуется. Появляется место парковать авто не во дворе, а полностью легально на дороге. Прямо сейчас это место не используется и не будет никак использоваться кроме как для засирания твоей собачкой.У нас же происходит по своему. Когда рисуется полоса от на братиславской, и все останавливается. Зато модно и пиар.

Видите, у нас разное видение решения.Мне достаточно, чтобы парковались в отведенных для этого местах без уменьшения озеленения.Я действительно понимаю, что в городе есть проблемы с достаточным местом парковок. Мне жаль, что они есть. Но... это не мои проблемы, а проблемы тех кто купил машину до того, как подумал куда он ее будет ставить. И решение этой проблемы, пожалуйста, не за мой счет.За засирание собачками должен быть солидный штраф. Выгуливать их нужно тоже в специально отведенных местах. И наличие этих мест - это опять не мои проблемы, а проблемы взаимоотношение собаководов с властями.Я в свою очередь обещаю не устраивать пикники в местах выгула собак, не играть в футбол на проезжей части, не выбрасывать строительный и бытовой мусор в местах парковки и других непредназначенных для этого.