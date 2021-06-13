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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 28 лип, 2021 11:50
vano80 написав: Type1 написав:
Гулять - не гуляю. Ходить - хожу. Если эти два метра использовать под парковку - мне станет хуже. Я был бы не против, чтобы в эти 2 метра еще высадили, каштаны, например. Или клены. Или зеленый забор.
Почему хуже? Речь идет о комплексном решении. Это место уходит под парковку, тротуар ограничивается столбами, и там уже никто не паркуется. Появляется место парковать авто не во дворе, а полностью легально на дороге. Прямо сейчас это место не используется и не будет никак использоваться кроме как для засирания твоей собачкой.
У нас же происходит по своему. Когда рисуется полоса от на братиславской, и все останавливается. Зато модно и пиар.
Видите, у нас разное видение решения.
Мне достаточно, чтобы парковались в отведенных для этого местах без уменьшения озеленения.
Я действительно понимаю, что в городе есть проблемы с достаточным местом парковок. Мне жаль, что они есть. Но... это не мои проблемы, а проблемы тех кто купил машину до того, как подумал куда он ее будет ставить. И решение этой проблемы, пожалуйста, не за мой счет.
За засирание собачками должен быть солидный штраф. Выгуливать их нужно тоже в специально отведенных местах. И наличие этих мест - это опять не мои проблемы, а проблемы взаимоотношение собаководов с властями.
Я в свою очередь обещаю не устраивать пикники в местах выгула собак, не играть в футбол на проезжей части, не выбрасывать строительный и бытовой мусор в местах парковки и других непредназначенных для этого.
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Type1
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Додано: Сер 28 лип, 2021 11:52
ГеннадийUA написав:
Это ты в горах у себя вместо газона/лужайки парковки делай! Вот почему то за счет трассы не предлагает парковку сделать, а вот поближе к жилым домам, пешеходам, что бы пердеть своей развалюхой на прогреве - это у него в уме выстроилось.
Дорогой геннадий, ты хотя бы открой карту и посмотри что такое харьковское шоссе. А потом будешь изливать свое возмущение, если так и не поймешь о чем речь идет.
Газоны есть внутри домовые, а есть лысая земля вдоль проезжей части, на которой сейчас паркуются и кыяны потомственные и понаехи. Но вместо того чтобы рассмотреть каждый случай и понять как и где можно улучшить - воете про зеленый город.
Каштаны они хотят
Вишня на крещатике, а не каштан, вот дерево бывшего "зеленого" города
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vano80
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Додано: Сер 28 лип, 2021 11:53
Faceless
да, а еще хорошие газоны - уменьшение пыли и грязи на улицах
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Додано: Сер 28 лип, 2021 11:54
Serg-ik написав: Type1 написав:
Я не собираюсь искать данные КГГА.
Конечно не собираешься. Потому что их нет. Потому что нет достаточного места для парковок. Не хочется себе в этом признаваться
Тип, Кинг, с такими подходами вы можете смело утверждать, что в стране с рыночной Экономикой каждый, кто живет на границе , должен её защищать, каждый кто в принципе живет в этой стране, должен иметь свой танк, самолёт, запас снарядов, патронов и бункер
Я допускаю, что их нет. Что это меняет?
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Додано: Сер 28 лип, 2021 11:56
vano80 написав: ГеннадийUA написав:
Это ты в горах у себя вместо газона/лужайки парковки делай! Вот почему то за счет трассы не предлагает парковку сделать, а вот поближе к жилым домам, пешеходам, что бы пердеть своей развалюхой на прогреве - это у него в уме выстроилось.
Дорогой геннадий, ты хотя бы открой карту и посмотри что такое харьковское шоссе. А потом будешь изливать свое возмущение, если так и не поймешь о чем речь идет.
Газоны есть внутри домовые, а есть лысая земля вдоль проезжей части, на которой сейчас паркуются и кыяны потомственные и понаехи. Но вместо того чтобы рассмотреть каждый случай и понять как и где можно улучшить - воете про зеленый город.
Каштаны они хотят
Вишня на крещатике, а не каштан, вот дерево бывшего "зеленого" города
Так есть куда более цивилизованное решение: жёстко штрафовать и эвакуировать за парковку на тротуарах и этих газонах, газоны привести в порядок, возможно, оградить столбиками.
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Faceless
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Додано: Сер 28 лип, 2021 11:57
Type1 написав:
Видите, у нас разное видение решения.
Мне достаточно, чтобы парковались в отведенных для этого местах без уменьшения озеленения.
Я действительно понимаю, что в городе есть проблемы с достаточным местом парковок. Мне жаль, что они есть. Но... это не мои проблемы, а проблемы тех кто купил машину до того, как подумал куда он ее будет ставить. И решение этой проблемы, пожалуйста, не за мой счет.
Город развивается и вопрос в какую сторону. Скажи, в городе развит от и нет потребности в личном авто? У нас приличная сеть метро, трамваев, автобусы ходят не раз в полчаса и не надо болтаться в маршрутке?
ты не хочешь обустроить засраную лысую землю, скажем, с установкой зарядок для электричек, стимулируя покупку экологичного транспорта? Хотя зачем. Ты же СВОИ проблемы решил, а остальное сами-сами.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 11:57
читаю всю эту дичь и ахереваю: "я купил тазик, а город должен позаботиться о том, где ее хранить, потому что я плачу акциз за бензин"
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sequence
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Додано: Сер 28 лип, 2021 11:57
vano80 написав: ГеннадийUA написав:
Это ты в горах у себя вместо газона/лужайки парковки делай! Вот почему то за счет трассы не предлагает парковку сделать, а вот поближе к жилым домам, пешеходам, что бы пердеть своей развалюхой на прогреве - это у него в уме выстроилось.
Дорогой геннадий, ты хотя бы открой карту и посмотри что такое харьковское шоссе. А потом будешь изливать свое возмущение, если так и не поймешь о чем речь идет.
Газоны есть внутри домовые, а есть лысая земля вдоль проезжей части, на которой сейчас паркуются и кыяны потомственные и понаехи. Но вместо того чтобы рассмотреть каждый случай и понять как и где можно улучшить - воете про зеленый город.
Каштаны они хотят
Вишня на крещатике, а не каштан, вот дерево бывшего "зеленого" города
дАрАгой вано, я тебе уже ответил, где свое рационализаторство применять, и тогда, когда такие как ты перестанут считать себя выше обычного пешехода, киевляне и гости будут легче дышать.
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ГеннадийUA
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Додано: Сер 28 лип, 2021 11:59
Faceless написав:
Так есть куда более цивилизованное решение: жёстко штрафовать и эвакуировать за парковку на тротуарах и этих газонах, газоны привести в порядок, возможно, оградить столбиками.
Помнишь была идея с перехватывающими парковками, чтобы люди не перлись на авто в город?
Чем закончилось? Сколько парковок обустроено в развязках на бажана и сколько там застроено торгашами? Халва-халва
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vano80
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Додано: Сер 28 лип, 2021 12:01
ГеннадийUA написав: vano80 написав: ГеннадийUA написав:
Это ты в горах у себя вместо газона/лужайки парковки делай! Вот почему то за счет трассы не предлагает парковку сделать, а вот поближе к жилым домам, пешеходам, что бы пердеть своей развалюхой на прогреве - это у него в уме выстроилось.
Дорогой геннадий, ты хотя бы открой карту и посмотри что такое харьковское шоссе. А потом будешь изливать свое возмущение, если так и не поймешь о чем речь идет.
Газоны есть внутри домовые, а есть лысая земля вдоль проезжей части, на которой сейчас паркуются и кыяны потомственные и понаехи. Но вместо того чтобы рассмотреть каждый случай и понять как и где можно улучшить - воете про зеленый город.
Каштаны они хотят
Вишня на крещатике, а не каштан, вот дерево бывшего "зеленого" города
дАрАгой вано, я тебе уже ответил, где свое рационализаторство применять, и тогда, когда такие как ты перестанут считать себя выше обычного пешехода, киевляне и гости будут легче дышать.
Ну то есть что такое х-ш не знаешь.
Кстати такие как я, проезжают на велике в год под десятку, и что такое проблема проезжих частей, тротуаров и велодорожек знают не из рапортов самых лучших мэров, увы.
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vano80
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