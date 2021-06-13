Додано: Сер 28 лип, 2021 12:12

vano80 написав: Faceless написав: Так есть куда более цивилизованное решение: жёстко штрафовать и эвакуировать за парковку на тротуарах и этих газонах, газоны привести в порядок, возможно, оградить столбиками. Так есть куда более цивилизованное решение: жёстко штрафовать и эвакуировать за парковку на тротуарах и этих газонах, газоны привести в порядок, возможно, оградить столбиками.



Помнишь была идея с перехватывающими парковками, чтобы люди не перлись на авто в город?

Чем закончилось? Сколько парковок обустроено в развязках на бажана и сколько там застроено торгашами? Халва-халва Помнишь была идея с перехватывающими парковками, чтобы люди не перлись на авто в город?Чем закончилось? Сколько парковок обустроено в развязках на бажана и сколько там застроено торгашами? Халва-халва

И? Это что, повод закатать все в асфальт род парковки? Нет.Развивать ОТ, не спорю, нужно. В частности, это и выделение полос под ОТ.Одновременно, виььнолюд нужно подталкивать в сторону либо "пересесть на ОТ", либо учиться цивилизованно парковаться.Да, паркомест, особенно дешёвых/бесплатных, недостаточно для всех желающих. Такова данность. Но это не значит, что нужно пожертвовать всей городской средой для каждого, кто прикупил евробляху. Нет паркомест у работы - ищите паркоместа чуть дальше, придётся пройтись. Не нашли и там, или дорого - значит, не судьба, ездите на ОТ, на велосипедах, пешком ходите.В спальных районах аналогично. Нет паокомест под домом - арендуйте/снимайте паркинг. Нет там - ищите дальше, в другом квартале. Или продавайте авто, или переезжайте туда, где паркоместо есть рядом. Все.Если в где-то не влезает то количество авто, которое туда хотят впихнуть, это значит, что нужно уменьшить там число авто, а не пытаться впихнуть невпихуемое, на тротуары и газоны.И да, на дороги скидываются ВСЕ жители города, кто платит налоги. Дороги не принадлежат одним только владельцам авто.