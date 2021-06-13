Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Faceless написав:Так есть куда более цивилизованное решение: жёстко штрафовать и эвакуировать за парковку на тротуарах и этих газонах, газоны привести в порядок, возможно, оградить столбиками.
Предположим: в городе 200 000 паркомест ( открытых, просто асфальт для авто) при этом в городе 1 200 000 авто ( 400 авто на 1000 тыс жителей) Вопросы: 1 сколько надо городу эвакуаторов? 2 Хватит ли мест на штрафплощадках? Если хватит, по почему их не переоборудовать под парковки?
Faceless написав:Так есть куда более цивилизованное решение: жёстко штрафовать и эвакуировать за парковку на тротуарах и этих газонах, газоны привести в порядок, возможно, оградить столбиками.
Помнишь была идея с перехватывающими парковками, чтобы люди не перлись на авто в город? Чем закончилось? Сколько парковок обустроено в развязках на бажана и сколько там застроено торгашами? Халва-халва
Пользовались такой на Академе. Ну шо сказать - вроде как покупаешь абонемент на месяц, но сможешь ли припарковать там утром авто - лотерея... Потому что работникам парковок кушать надо, вот так.
Type1 написав:Видите, у нас разное видение решения. Мне достаточно, чтобы парковались в отведенных для этого местах без уменьшения озеленения. Я действительно понимаю, что в городе есть проблемы с достаточным местом парковок. Мне жаль, что они есть. Но... это не мои проблемы, а проблемы тех кто купил машину до того, как подумал куда он ее будет ставить. И решение этой проблемы, пожалуйста, не за мой счет.
Город развивается и вопрос в какую сторону. Скажи, в городе развит от и нет потребности в личном авто? У нас приличная сеть метро, трамваев, автобусы ходят не раз в полчаса и не надо болтаться в маршрутке? ты не хочешь обустроить засраную лысую землю, скажем, с установкой зарядок для электричек, стимулируя покупку экологичного транспорта? Хотя зачем. Ты же СВОИ проблемы решил, а остальное сами-сами.
Я за улучшение сети метро, трамваев, троллейбусов и прочего общественного транспорта. Особенно на электронной тяге. За оплату везде картой а не налом. За наличие кондиционеров, выделенных линий для общественного транспорта. За грамотно сделанные велодорожки. За уменьшение индивидуальных авто в принципе. За стимуляцию ОТКАЗА от индивидуального транспорта.
Да, это мои "влажные" мечты, но если они труднореализуемы в наших реалиях - это не повод превращать город в автогетто
Faceless написав:Так есть куда более цивилизованное решение: жёстко штрафовать и эвакуировать за парковку на тротуарах и этих газонах, газоны привести в порядок, возможно, оградить столбиками.
Помнишь была идея с перехватывающими парковками, чтобы люди не перлись на авто в город? Чем закончилось? Сколько парковок обустроено в развязках на бажана и сколько там застроено торгашами? Халва-халва
И? Это что, повод закатать все в асфальт род парковки? Нет. Развивать ОТ, не спорю, нужно. В частности, это и выделение полос под ОТ. Одновременно, виььнолюд нужно подталкивать в сторону либо "пересесть на ОТ", либо учиться цивилизованно парковаться. Да, паркомест, особенно дешёвых/бесплатных, недостаточно для всех желающих. Такова данность. Но это не значит, что нужно пожертвовать всей городской средой для каждого, кто прикупил евробляху. Нет паркомест у работы - ищите паркоместа чуть дальше, придётся пройтись. Не нашли и там, или дорого - значит, не судьба, ездите на ОТ, на велосипедах, пешком ходите. В спальных районах аналогично. Нет паокомест под домом - арендуйте/снимайте паркинг. Нет там - ищите дальше, в другом квартале. Или продавайте авто, или переезжайте туда, где паркоместо есть рядом. Все. Если в где-то не влезает то количество авто, которое туда хотят впихнуть, это значит, что нужно уменьшить там число авто, а не пытаться впихнуть невпихуемое, на тротуары и газоны.
И да, на дороги скидываются ВСЕ жители города, кто платит налоги. Дороги не принадлежат одним только владельцам авто.
Faceless написав:Так есть куда более цивилизованное решение: жёстко штрафовать и эвакуировать за парковку на тротуарах и этих газонах, газоны привести в порядок, возможно, оградить столбиками.
Предположим: в городе 200 000 паркомест ( открытых, просто асфальт для авто) при этом в городе 1 200 000 авто ( 400 авто на 1000 тыс жителей) Вопросы: 1 сколько надо городу эвакуаторов? 2 Хватит ли мест на штрафплощадках? Если хватит, по почему их не переоборудовать под парковки?
1) Штрафплощадки вынести за город 2) Для эвакуаторов сделать возможность работать по договору с городом для любого желающего - нужно иметь необходимую технику, получить может какую-то лицензию, и все, работай себе по контракту с городом. Тогда необходимое количество эвакуаторов быстро наберётся само по себе, весь вопрос в оплате их услуг, которые будут компенсироваться с владельцев авто, или за счёт реализации авто, если его не забирают с площадки.
vano80 написав:И? Это что, повод закатать все в асфальт род парковки? Нет. Развивать ОТ, не спорю, нужно. В частности, это и выделение полос под ОТ. Одновременно, виььнолюд нужно подталкивать в сторону либо "пересесть на ОТ", либо учиться цивилизованно парковаться. Да, паркомест, особенно дешёвых/бесплатных, недостаточно для всех желающих. Такова данность. Но это не значит, что нужно пожертвовать всей городской средой для каждого, кто прикупил евробляху. Нет паркомест у работы - ищите паркоместа чуть дальше, придётся пройтись. Не нашли и там, или дорого - значит, не судьба, ездите на ОТ, на велосипедах, пешком ходите. В спальных районах аналогично. Нет паокомест под домом - арендуйте/снимайте паркинг. Нет там - ищите дальше, в другом квартале. Или продавайте авто, или переезжайте туда, где паркоместо есть рядом. Все. Если в где-то не влезает то количество авто, которое туда хотят впихнуть, это значит, что нужно уменьшить там число авто, а не пытаться впихнуть невпихуемое, на тротуары и газоны.
И да, на дороги скидываются ВСЕ жители города, кто платит налоги. Дороги не принадлежат одним только владельцам авто.
Это пример того что у нас происходит. Когда разумное решение не нужно, нужно приносящее бабло. И я уверен найдется купа людей который будут выступать за тц на месте где могла быть парковка. И потом возмущаться пробками. И которые до последнего будут защищать кусок голой земли, при этом возмущаясь парковкой во дворе. Причем если бы это были хрущовские бабки-алкоголички, но видно возраст тут ни при чем.