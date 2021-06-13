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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 81118112811381148115>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 123
1. Зросли більш, як на 15%
20%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
21
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Так есть куда более цивилизованное решение: жёстко штрафовать и эвакуировать за парковку на тротуарах и этих газонах, газоны привести в порядок, возможно, оградить столбиками.

Предположим:
в городе 200 000 паркомест ( открытых, просто асфальт для авто)
при этом в городе 1 200 000 авто ( 400 авто на 1000 тыс жителей)
Вопросы:
1 сколько надо городу эвакуаторов?
2 Хватит ли мест на штрафплощадках? Если хватит, по почему их не переоборудовать под парковки?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:04

  sequence написав:читаю всю эту дичь и ахереваю: "я купил тазик, а город должен позаботиться о том, где ее хранить, потому что я плачу акциз за бензин"


согласен, пешеходы против автомобилистов... уровень мышления отдельных персонажей удивил... :lol:
по возможности нужно уезжать из киева, а лучше из страны... :cry:
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:05

  vano80 написав:
  Faceless написав:Так есть куда более цивилизованное решение: жёстко штрафовать и эвакуировать за парковку на тротуарах и этих газонах, газоны привести в порядок, возможно, оградить столбиками.


Помнишь была идея с перехватывающими парковками, чтобы люди не перлись на авто в город?
Чем закончилось? Сколько парковок обустроено в развязках на бажана и сколько там застроено торгашами? Халва-халва :mrgreen:

Пользовались такой на Академе. Ну шо сказать - вроде как покупаешь абонемент на месяц, но сможешь ли припарковать там утром авто - лотерея... Потому что работникам парковок кушать надо, вот так.
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:07

  vano80 написав:
  Type1 написав:Видите, у нас разное видение решения.
Мне достаточно, чтобы парковались в отведенных для этого местах без уменьшения озеленения.
Я действительно понимаю, что в городе есть проблемы с достаточным местом парковок. Мне жаль, что они есть. Но... это не мои проблемы, а проблемы тех кто купил машину до того, как подумал куда он ее будет ставить. И решение этой проблемы, пожалуйста, не за мой счет.


Город развивается и вопрос в какую сторону. Скажи, в городе развит от и нет потребности в личном авто? У нас приличная сеть метро, трамваев, автобусы ходят не раз в полчаса и не надо болтаться в маршрутке?
ты не хочешь обустроить засраную лысую землю, скажем, с установкой зарядок для электричек, стимулируя покупку экологичного транспорта? Хотя зачем. Ты же СВОИ проблемы решил, а остальное сами-сами.


Я за улучшение сети метро, трамваев, троллейбусов и прочего общественного транспорта. Особенно на электронной тяге. За оплату везде картой а не налом. За наличие кондиционеров, выделенных линий для общественного транспорта. За грамотно сделанные велодорожки.
За уменьшение индивидуальных авто в принципе. За стимуляцию ОТКАЗА от индивидуального транспорта.

Да, это мои "влажные" мечты, но если они труднореализуемы в наших реалиях - это не повод превращать город в автогетто
Type1
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vano80 написав:
  Faceless написав:Так есть куда более цивилизованное решение: жёстко штрафовать и эвакуировать за парковку на тротуарах и этих газонах, газоны привести в порядок, возможно, оградить столбиками.


Помнишь была идея с перехватывающими парковками, чтобы люди не перлись на авто в город?
Чем закончилось? Сколько парковок обустроено в развязках на бажана и сколько там застроено торгашами? Халва-халва :mrgreen:
И? Это что, повод закатать все в асфальт род парковки? Нет.
Развивать ОТ, не спорю, нужно. В частности, это и выделение полос под ОТ.
Одновременно, виььнолюд нужно подталкивать в сторону либо "пересесть на ОТ", либо учиться цивилизованно парковаться.
Да, паркомест, особенно дешёвых/бесплатных, недостаточно для всех желающих. Такова данность. Но это не значит, что нужно пожертвовать всей городской средой для каждого, кто прикупил евробляху. Нет паркомест у работы - ищите паркоместа чуть дальше, придётся пройтись. Не нашли и там, или дорого - значит, не судьба, ездите на ОТ, на велосипедах, пешком ходите.
В спальных районах аналогично. Нет паокомест под домом - арендуйте/снимайте паркинг. Нет там - ищите дальше, в другом квартале. Или продавайте авто, или переезжайте туда, где паркоместо есть рядом. Все.
Если в где-то не влезает то количество авто, которое туда хотят впихнуть, это значит, что нужно уменьшить там число авто, а не пытаться впихнуть невпихуемое, на тротуары и газоны.

И да, на дороги скидываются ВСЕ жители города, кто платит налоги. Дороги не принадлежат одним только владельцам авто.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Type1 написав:это не повод превращать город в автогетто


ну пусть будет просто гетто...

город уже изуродовали, по хорошему это все нужно сносить и заменять низко этажной застройкой!

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Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  Faceless написав:Так есть куда более цивилизованное решение: жёстко штрафовать и эвакуировать за парковку на тротуарах и этих газонах, газоны привести в порядок, возможно, оградить столбиками.

Предположим:
в городе 200 000 паркомест ( открытых, просто асфальт для авто)
при этом в городе 1 200 000 авто ( 400 авто на 1000 тыс жителей)
Вопросы:
1 сколько надо городу эвакуаторов?
2 Хватит ли мест на штрафплощадках? Если хватит, по почему их не переоборудовать под парковки?


1) Штрафплощадки вынести за город
2) Для эвакуаторов сделать возможность работать по договору с городом для любого желающего - нужно иметь необходимую технику, получить может какую-то лицензию, и все, работай себе по контракту с городом. Тогда необходимое количество эвакуаторов быстро наберётся само по себе, весь вопрос в оплате их услуг, которые будут компенсироваться с владельцев авто, или за счёт реализации авто, если его не забирают с площадки.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Slon_Nosov написав:
  Type1 написав:это не повод превращать город в автогетто


ну пусть будет просто гетто...

город уже изуродовали, по хорошему это все нужно сносить и заменять низко этажной застройкой!

Зображення
Поддерживаю. Всего-то нужно выкупить в этом мордоре все квартиры, все снести, и застроить низкоэтажной, с паркингом на каждую квартиру минимум. Выйдет, правда, тысяч по 15-20куе/метр.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:20

  Slon_Nosov написав:..
по возможности нужно уезжать из киева, а лучше из страны... :cry:

проблема в том, что в других странах к нашим относятся как мы к донецким. Нету в мире справедливости. Надо брать пример с Флая: валить на Филлипины, окопаться там в норе и не вылазить :D
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:20

  Faceless написав:
vano80 написав:И? Это что, повод закатать все в асфальт род парковки? Нет.
Развивать ОТ, не спорю, нужно. В частности, это и выделение полос под ОТ.
Одновременно, виььнолюд нужно подталкивать в сторону либо "пересесть на ОТ", либо учиться цивилизованно парковаться.
Да, паркомест, особенно дешёвых/бесплатных, недостаточно для всех желающих. Такова данность. Но это не значит, что нужно пожертвовать всей городской средой для каждого, кто прикупил евробляху. Нет паркомест у работы - ищите паркоместа чуть дальше, придётся пройтись. Не нашли и там, или дорого - значит, не судьба, ездите на ОТ, на велосипедах, пешком ходите.
В спальных районах аналогично. Нет паокомест под домом - арендуйте/снимайте паркинг. Нет там - ищите дальше, в другом квартале. Или продавайте авто, или переезжайте туда, где паркоместо есть рядом. Все.
Если в где-то не влезает то количество авто, которое туда хотят впихнуть, это значит, что нужно уменьшить там число авто, а не пытаться впихнуть невпихуемое, на тротуары и газоны.

И да, на дороги скидываются ВСЕ жители города, кто платит налоги. Дороги не принадлежат одним только владельцам авто.


Это пример того что у нас происходит. Когда разумное решение не нужно, нужно приносящее бабло. И я уверен найдется купа людей который будут выступать за тц на месте где могла быть парковка. И потом возмущаться пробками.
И которые до последнего будут защищать кусок голой земли, при этом возмущаясь парковкой во дворе.
Причем если бы это были хрущовские бабки-алкоголички, но видно возраст тут ни при чем.
vano80
 
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