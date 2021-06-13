Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Faceless написав:Штрафплощадки вынести за город 2) .... и все, работай себе по контракту с городом. Тогда необходимое количество эвакуаторов быстро наберётся само по себе, весь вопрос в оплате их услуг, которые будут компенсироваться с владельцев авто, или за счёт реализации авто, если его не забирают с площадки.
Серьёзно? С каких делов вы замахнулись на земли другой территориальной громады? Жители киевской области не хотят выделять земли под авто. И самое интересное, вы в ответе не рассматриваете дефицит мест и способы его устранения. Вас такое устраивает. Сами так считаете или "методичка"?
vano80 нигде в мире расширение дорог, строительство новых развязок и парковок не решило проблему пробок, вано нигде! на пробки больше всего жалуются именно те, кто их и создает и как ни больно, но рецепт тут только один - делать владение и использование авто в городе максимально дорогим и параллельно развивать от иншого выходу нэмае
kingkongovets написав:я очень давно ждал начала загона этого обнаглевшего скота в стойло видно веталь уверен в своем рейтинге, если начал так круто заворачивать браво, браво
меня приятно удивило, что все закоренелые местные флетлорды поддержали эту идею, не смотря на разность своих взглядов в других вопросах и количество автомобилей. По этому после уборки шалашей с улиц и работы эвакуаторов, думаю, среди цивилизированных киевлян есть запрос на это дело. Ну и бабульки, голосующие на выборах, поддержат. Ведь запаркованные автобусные остановки и дворы никому не нра.
Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 28 лип, 2021 12:27, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Штрафплощадки вынести за город 2) .... и все, работай себе по контракту с городом. Тогда необходимое количество эвакуаторов быстро наберётся само по себе, весь вопрос в оплате их услуг, которые будут компенсироваться с владельцев авто, или за счёт реализации авто, если его не забирают с площадки.
Серьёзно? С каких делов вы замахнулись на земли другой территориальной громады? Жители киевской области не хотят выделять земли под авто. И самое интересное, вы в ответе не рассматриваете дефицит мест и способы его устранения. Вас такое устраивает. Сами так считаете или "методичка"?
Думаю, вопрос территорий решаем. Почему нельзя арендовать участок (не с/х) в области для таких целей? Способы устранения дефицита мест два: 1) Увеличить количество мест 2) Уменьшить количество авто Я за комплексное решение, использовать оба метода
Natt написав:Пользовались такой на Академе. Ну шо сказать - вроде как покупаешь абонемент на месяц, но сможешь ли припарковать там утром авто - лотерея... Потому что работникам парковок кушать надо, вот так.
я авто возле ашана оставляю, дальше на самокате еду. С ашана на академ - шикарная велодорожка.
Faceless написав:.. Способы устранения дефицита мест два: 1) Увеличить количество мест 2) Уменьшить количество авто Я за комплексное решение, использовать оба метода
ща придет провидица, вывалит демографию и допишет: " .. 3) депопуляция Киева (уменьшить количество пользователей) " Говностат вещает, что жителей в городе меньше, но жители решили компенсировать свое самовыпиливание увеличением парка авто. Как то даже в разгар отпусков пробки сильно не уменьшились. Такое ощущение, что даже вымершие жители Киева, чтобы нагадить живым, продолжают кататься в тонированных машинах