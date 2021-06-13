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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8112811381148115>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 123
1. Зросли більш, як на 15%
20%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
21
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Выйдет, правда, тысяч по 15-20куе/метр.


финансовый форум... :(
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:22

  Slon_Nosov написав:
  Type1 написав:это не повод превращать город в автогетто


ну пусть будет просто гетто...

город уже изуродовали, по хорошему это все нужно сносить и заменять низко этажной застройкой!

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Ну зачем ты так. Это место дало возможность хорошо заработать форумчанам. :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Штрафплощадки вынести за город
2) .... и все, работай себе по контракту с городом. Тогда необходимое количество эвакуаторов быстро наберётся само по себе, весь вопрос в оплате их услуг, которые будут компенсироваться с владельцев авто, или за счёт реализации авто, если его не забирают с площадки.

Серьёзно? С каких делов вы замахнулись на земли другой территориальной громады? Жители киевской области не хотят выделять земли под авто.
И самое интересное, вы в ответе не рассматриваете дефицит мест и способы его устранения. Вас такое устраивает. Сами так считаете или "методичка"?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Slon_Nosov написав:
  Faceless написав:Выйдет, правда, тысяч по 15-20куе/метр.


финансовый форум... :(
Ошибся, будет дороже? Возможно, я точно не подсчитывал
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:25

  Slon_Nosov написав:
  Type1 написав:это не повод превращать город в автогетто


ну пусть будет просто гетто...

город уже изуродовали, по хорошему это все нужно сносить и заменять низко этажной застройкой!

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одного г.вна мало Давай накидаем еще!
Я оценил Ваш подход.
Type1
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:25

vano80
нигде в мире расширение дорог, строительство новых развязок и парковок не решило проблему пробок, вано
нигде!
на пробки больше всего жалуются именно те, кто их и создает
и как ни больно, но рецепт тут только один - делать владение и использование авто в городе максимально дорогим и параллельно развивать от
иншого выходу нэмае
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:26

  kingkongovets написав:я очень давно ждал начала загона этого обнаглевшего скота в стойло
видно веталь уверен в своем рейтинге, если начал так круто заворачивать
браво, браво

меня приятно удивило, что все закоренелые местные флетлорды поддержали эту идею, не смотря на разность своих взглядов в других вопросах и количество автомобилей.
По этому после уборки шалашей с улиц и работы эвакуаторов, думаю, среди цивилизированных киевлян есть запрос на это дело.
Ну и бабульки, голосующие на выборах, поддержат. Ведь запаркованные автобусные остановки и дворы никому не нра.
Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 28 лип, 2021 12:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  Faceless написав:Штрафплощадки вынести за город
2) .... и все, работай себе по контракту с городом. Тогда необходимое количество эвакуаторов быстро наберётся само по себе, весь вопрос в оплате их услуг, которые будут компенсироваться с владельцев авто, или за счёт реализации авто, если его не забирают с площадки.

Серьёзно? С каких делов вы замахнулись на земли другой территориальной громады? Жители киевской области не хотят выделять земли под авто.
И самое интересное, вы в ответе не рассматриваете дефицит мест и способы его устранения. Вас такое устраивает. Сами так считаете или "методичка"?


Думаю, вопрос территорий решаем. Почему нельзя арендовать участок (не с/х) в области для таких целей?
Способы устранения дефицита мест два:
1) Увеличить количество мест
2) Уменьшить количество авто
Я за комплексное решение, использовать оба метода
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:Пользовались такой на Академе. Ну шо сказать - вроде как покупаешь абонемент на месяц, но сможешь ли припарковать там утром авто - лотерея... Потому что работникам парковок кушать надо, вот так.
я авто возле ашана оставляю, дальше на самокате еду. С ашана на академ - шикарная велодорожка.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:35

  Faceless написав:..
Способы устранения дефицита мест два:
1) Увеличить количество мест
2) Уменьшить количество авто
Я за комплексное решение, использовать оба метода

ща придет провидица, вывалит демографию и допишет:
"
..
3) депопуляция Киева (уменьшить количество пользователей)
"
Говностат вещает, что жителей в городе меньше, но жители решили компенсировать свое самовыпиливание увеличением парка авто. Как то даже в разгар отпусков пробки сильно не уменьшились. Такое ощущение, что даже вымершие жители Киева, чтобы нагадить живым, продолжают кататься в тонированных машинах
sequence
 
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