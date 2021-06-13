RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8112811381148115

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 123
1. Зросли більш, як на 15%
20%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
21
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:36

  kingkongovets написав:vano80
нигде в мире расширение дорог, строительство новых развязок и парковок не решило проблему пробок, вано
нигде!
на пробки больше всего жалуются именно те, кто их и создает
и как ни больно, но рецепт тут только один - делать владение и использование авто в городе максимально дорогим и параллельно развивать от
иншого выходу нэмае


Конг, ты меня реально удивляешь. Нигде, нигде я не писал о расширении дорог как средство решения пробок.
Я пишу о переустройстве совкового подхода и этим самым решения, хотя бы частичного, проблемы парковок. Во многих местах есть возможность добавить место у проезжей части, и ограничить внутри домовой территории.
Но это же не нарисовать полоску краской и назвать хоть велодорожкой хоть полосой от. Тут же мозг нужен и думать о чуть большем чем свой кошелек.
vano80
 
Повідомлень: 2098
З нами з: 17.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 325 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Думаю, вопрос территорий решаем. Почему нельзя арендовать участок (не с/х) в области для таких целей?
Способы устранения дефицита мест два:
1) Увеличить количество мест
2) Уменьшить количество авто
Я за комплексное решение, использовать оба метода

ну конечно же! Лучше на сессиях горсовета решать вопросы аренды участка в киевской области, чем обустройство парковок в Киеве. Киев-не для киевлян, киев-для оказания платных услуг ( которая не ясно в чем состоит.
А идея с уменьшением авто-"гениальна"...Давайте вернёмся в 1913 год.
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12444
З нами з: 10.06.11
Подякував: 225 раз.
Подякували: 1401 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:45

  vano80 написав:Конг, ты меня реально удивляешь. Нигде, нигде я не писал о расширении дорог как средство решения пробок.


ты ж выше сам писал, шо если вместо трц строить парковки пробок не будет
где в конституции есть статья, гарантирующая тебе парковку для твоего корча?
угомонись ты уже с газонами, проблему это не решит, но я бы и сам поперепроектировал бы многие улицы и тротуары, но сделать сразу все то, шо не делалось никогда невозможно

кстати посмотри на парковочные карманы - ну сделали людям, пользуйтесь
нет бл, все тупо запарковано елочкой
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9333
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1276 раз.
Подякували: 2117 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8112811381148115
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Type1, Модератор і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2100, 2101, 2102
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21010 3702115
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 12:27
Frant
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
15 24983
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лип, 2021 16:23
airmax78
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 241774
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Financial Analyst (1)
28.07.2021 13:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.