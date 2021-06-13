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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 28 лип, 2021 12:36
kingkongovets написав:vano80
нигде в мире расширение дорог, строительство новых развязок и парковок не решило проблему пробок, вано
нигде!
на пробки больше всего жалуются именно те, кто их и создает
и как ни больно, но рецепт тут только один - делать владение и использование авто в городе максимально дорогим и параллельно развивать от
иншого выходу нэмае
Конг, ты меня реально удивляешь. Нигде, нигде я не писал о расширении дорог как средство решения пробок.
Я пишу о переустройстве совкового подхода и этим самым решения, хотя бы частичного, проблемы парковок. Во многих местах есть возможность добавить место у проезжей части, и ограничить внутри домовой территории.
Но это же не нарисовать полоску краской и назвать хоть велодорожкой хоть полосой от. Тут же мозг нужен и думать о чуть большем чем свой кошелек.
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vano80
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Додано: Сер 28 лип, 2021 12:40
Faceless написав:
Думаю, вопрос территорий решаем. Почему нельзя арендовать участок (не с/х) в области для таких целей?
Способы устранения дефицита мест два:
1) Увеличить количество мест
2) Уменьшить количество авто
Я за комплексное решение, использовать оба метода
ну конечно же! Лучше на сессиях горсовета решать вопросы аренды участка в киевской области, чем обустройство парковок в Киеве. Киев-не для киевлян, киев-для оказания платных услуг ( которая не ясно в чем состоит.
А идея с уменьшением авто-"гениальна"...Давайте вернёмся в 1913 год.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 12:45
vano80 написав:
Конг, ты меня реально удивляешь. Нигде, нигде я не писал о расширении дорог как средство решения пробок.
ты ж выше сам писал, шо если вместо трц строить парковки пробок не будет
где в конституции есть статья, гарантирующая тебе парковку для твоего корча?
угомонись ты уже с газонами, проблему это не решит, но я бы и сам поперепроектировал бы многие улицы и тротуары, но сделать сразу все то, шо не делалось никогда невозможно
кстати посмотри на парковочные карманы - ну сделали людям, пользуйтесь
нет бл, все тупо запарковано елочкой
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kingkongovets
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