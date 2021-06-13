|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Сер 28 лип, 2021 12:55
vano80 написав: hume написав:
Эвакуаторы конечно хорошо, но на всех долбоебов эвакуаторы не напасешься. А вот штраф под дворник - отличное решение вопроса, как в нормальных странах Только нужно полностью ограничить общение с инспектором.
С парковкой на тротуаре нужно что то решать, совсем обнаглели уже. Иногда вижу, что люди сами начают бороться с такими вильнолюдами.
Эвакуаторы нужны для работы, а не видимость создавать. Не стоять в ожидании пока поймаем, а катать по всему городу.
Подъедь на усенко, посмотри у мрео что творится. А там рядом штрафплощадки, бери да грузи, но так неинтересно.
Эвакуаторы работают нормально. Буквально на днях на пчилки активно грузили, правда ситуацию это не изменило. На Пчилки лютый писец творится.
Всех не погрузишь, эвакуация трудоемкий процесс приносящий прибыль владельцам эвакуаторов. Пока оформят и увезут одно авто с помощью эвакуатора условный инспектор сможет оштрафовать всю улицу. А после десятого прилёта квитанции на 500 грн прийдёт понимание даже для особо упоротого водителя.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 8057
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 871 раз.
- Подякували: 1551 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 28 лип, 2021 12:56
sequence написав:
читаю всю эту дичь и ахереваю: "я купил тазик, а город должен позаботиться о том, где ее хранить, потому что я плачу акциз за бензин"
Нет, не так. Но Вашу сентенцию можно разложить и в "а где можно посмотреть на результаты постоянного увеличения акциза на топливо, который преподносили как специальный для ремонта дорог?"
Раз пошел такой жесткий офтоп, то заодно очень хотелось бы глянуть на танки и патронный завод, построенные на военный сбор, но то таке. Манера общения Кинга наглядно показывает отношение даже не властей... Именно потому из страны уезжают не просто дупомоями и на клубнику.
-
striped
-
-
- Повідомлень: 1297
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 2359 раз.
- Подякували: 470 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лип, 2021 13:00
hume написав: vano80 написав: hume написав:
Эвакуаторы конечно хорошо, но на всех долбоебов эвакуаторы не напасешься. А вот штраф под дворник - отличное решение вопроса, как в нормальных странах Только нужно полностью ограничить общение с инспектором.
С парковкой на тротуаре нужно что то решать, совсем обнаглели уже. Иногда вижу, что люди сами начают бороться с такими вильнолюдами.
Эвакуаторы нужны для работы, а не видимость создавать. Не стоять в ожидании пока поймаем, а катать по всему городу.
Подъедь на усенко, посмотри у мрео что творится. А там рядом штрафплощадки, бери да грузи, но так неинтересно.
Эвакуаторы работают нормально. Буквально на днях на пчилки активно грузили, правда ситуацию это не изменило. На Пчилки лютый писец творится.
Всех не погрузишь, эвакуация трудоемкий процесс приносящий прибыль владельцам эвакуаторов. Пока оформят и увезут одно авто с помощью эвакуатора условный инспектор сможет оштрафовать всю улицу. А после десятого прилёта квитанции на 500 грн прийдёт понимание даже для особо упоротого водителя.
Спочатку нехай побудують паркомісце для корча. Поки не побудують - буду диміть на клумбі під під’їздом. Стандартна відповідь вільнолюдини
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 16246
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 2263 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лип, 2021 13:01
Serg-ik написав: Faceless написав:
Думаю, вопрос территорий решаем. Почему нельзя арендовать участок (не с/х) в области для таких целей?
Способы устранения дефицита мест два:
1) Увеличить количество мест
2) Уменьшить количество авто
Я за комплексное решение, использовать оба метода
ну конечно же! Лучше на сессиях горсовета решать вопросы аренды участка в киевской области, чем обустройство парковок в Киеве. Киев-не для киевлян, киев-для оказания платных услуг ( которая не ясно в чем состоит.
А идея с уменьшением авто-"гениальна"...Давайте вернёмся в 1913 год.
Сержик, поїдьте в Швецію - там побачите, як радикально можна вирішити проблему надлишка транспорта на дорогах.
Парковка 8 євро/година - незалежно від статусу (роботяга чи представник їліти) - і дороги столиці вдень порожні. Всі на велосипедах катаються чи на громадському транспорті. То шведи, а не укро-нарот.
hume написав:
А после десятого прилёта квитанции на 500 грн прийдёт понимание даже для особо упоротого водителя.
А укро-їліту - також будуть штрафувати?
Історія з брагаром - Вам нічого не свідчить???
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 28 лип, 2021 13:02, всього редагувалось 2 разів.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22145
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1370 раз.
- Подякували: 2292 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лип, 2021 13:01
striped написав:
[quote="
Намного хуже будет, если Виталика таки утвердили и наш народ выберет его следующим президентом. Вот тогда то запоют не только понаехи...
Ну какой президент из Кличко.. это чья то неудачная шутка. Зачем ему задумываться о президенстве, если на посту мэра у него нет конкурентов. С такими кандидатурами кресло градоначальника на ближайшие 10 лет будет за ним.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 8057
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 871 раз.
- Подякували: 1551 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 28 лип, 2021 13:02
Faceless написав:
1) Штрафплощадки вынести за город
2) Для эвакуаторов сделать возможность работать по договору с городом для любого желающего - нужно иметь необходимую технику, получить может какую-то лицензию, и все, работай себе по контракту с городом. Тогда необходимое количество эвакуаторов быстро наберётся само по себе, весь вопрос в оплате их услуг, которые будут компенсироваться с владельцев авто, или за счёт реализации авто, если его не забирают с площадки.
Кинг забашлял не только АН, но и мерии - ему дали лицензию №001, а Сержик дал точно такой же пакет документов, но ему сказали принести еще справку от гинеколога.
Я "подружился" с юристами КГГА и мне пункт об отсрочке оплаты не внесли в договор, а Сержику предложили 3мес отсрочку. Про бухгалтерию и оплаты продолжать?
-
striped
-
-
- Повідомлень: 1297
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 2359 раз.
- Подякували: 470 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лип, 2021 13:05
Есть предложение для начала слизать политику Китая в сфере деторождения и перенести ее на наши реалии - не больше одного автомобиля на семью))
З.Ы. Если родили 3 и больше ребенка, разрешается завести еще одно авто. Может, хоть демографию поправим.
Подпись: Natt Дзэдун
Востаннє редагувалось Natt
в Сер 28 лип, 2021 13:19, всього редагувалось 1 раз.
-
Natt
-
-
- Повідомлень: 1860
- З нами з: 09.08.15
- Подякував: 539 раз.
- Подякували: 476 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лип, 2021 13:06
striped написав: Faceless написав:
1) Штрафплощадки вынести за город
2) Для эвакуаторов сделать возможность работать по договору с городом для любого желающего - нужно иметь необходимую технику, получить может какую-то лицензию, и все, работай себе по контракту с городом. Тогда необходимое количество эвакуаторов быстро наберётся само по себе, весь вопрос в оплате их услуг, которые будут компенсироваться с владельцев авто, или за счёт реализации авто, если его не забирают с площадки.
Кинг забашлял не только АН, но и мерии - ему дали лицензию №001, а Сержик дал точно такой же пакет документов, но ему сказали принести еще справку от гинеколога.
Я "подружился" с юристами КГГА и мне пункт об отсрочке оплаты не внесли в договор, а Сержику предложили 3мес отсрочку. Про бухгалтерию и оплаты продолжать?
И что из всего этого, какой вывод? Парковать на тротуаре, и заасфальтировать газоны, потому что кому-то где-то то могут не дать лицензию?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 29637
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1254 раз.
- Подякували: 7189 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Сер 28 лип, 2021 13:08
Serg-ik написав: Faceless написав:
Думаю, вопрос территорий решаем. Почему нельзя арендовать участок (не с/х) в области для таких целей?
Способы устранения дефицита мест два:
1) Увеличить количество мест
2) Уменьшить количество авто
Я за комплексное решение, использовать оба метода
ну конечно же! Лучше на сессиях горсовета решать вопросы аренды участка в киевской области, чем обустройство парковок в Киеве. Киев-не для киевлян, киев-для оказания платных услуг ( которая не ясно в чем состоит.
А идея с уменьшением авто-"гениальна"...Давайте вернёмся в 1913 год.
Вы как менеджер тоже однозначный - или решаем вопросы аренды участка, или обустройство парковок?
Идея с уменьшением авто - это мировой тренд, если вы не в курсе
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 29637
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1254 раз.
- Подякували: 7189 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Сер 28 лип, 2021 13:08
Natt написав:
Есть предложение для начала слизать политику Китая в сфере деторождения и перенести ее на наши реалии - не больше одного автомобиля на семью))
З.Ы. Если родили 3 и больше ребенка, разрешается завести еще одно авто. Может, хоть демографию поправим.
для этого надо для начала слизать политику китая в части дисциплины и наказаний за ее нарушения
китайцы покуисты еще те, но построены они крайне жестко
шото похожее и в мордоре
и вильнолюды срать на все хотели, на все один ответ - "а пусть они сначала..."
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 9339
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1277 раз.
- Подякували: 2117 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21010
|3702238
|
Сер 28 лип, 2021 12:27
Frant
|
|15
|24989
|
|
|508
|241791
|
|