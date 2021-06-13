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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 28 лип, 2021 13:11
Natt написав:
Есть предложение для начала слизать политику Китая в сфере деторождения и перенести ее на наши реалии - не больше одного автомобиля на семью))
З.Ы. Если родили 3 и больше ребенка, разрешается завести еще одно авто. Может, хоть демографию поправим.
Политика Китая уже привела к тому, что они признали ошибочность своей политики.
Опыт нашей страны показывает, что когда выстроена схема интересы людей не учитываются от слова "совсем", а люди в идеале становятся лишь инструментом защиты схемы.
Аркада, Яценко, бляхи - это навскидку, чтобы до казино не углубляться. Потому рассказы про то, как надо все обустроить - это для вечеров в кругу однодумцев у камина в ламповых хрущиках.
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striped
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Додано: Сер 28 лип, 2021 13:15
striped написав:
рассказы про то, как надо все обустроить - это для вечеров в кругу однодумцев у камина в ламповых хрущиках
.
люди, которые не в состоянии обустроить собственную жизнь, пытаются учить как обустроить город и государство
ничего нового
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kingkongovets
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Додано: Сер 28 лип, 2021 13:19
striped написав:
..
Нет, не так. Но Вашу сентенцию можно разложить и в "а где можно посмотреть на результаты постоянного увеличения акциза на топливо, который преподносили как специальный для ремонта дорог?"
..
можно разложить. Но давайте перенесемся в рамках оффтопа в далекую Западную Европу, где уровень автомобилей на душу населения выше, налоги выше, акцизы выше.
А парковаться все равно негде. Зато есть чудесный ОТ, в котором не чувствуешь себя килькой в томатном соусе.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 13:20
sequence написав:
Зато есть чудесный ОТ, в котором не чувствуешь себя килькой в томатном соусе.
ну и стоимость этого чудесного от будет не лишним указать тогда уж
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Додано: Сер 28 лип, 2021 13:21
Natt написав:
Есть предложение для начала слизать политику Китая в сфере деторождения и перенести ее на наши реалии - не больше одного автомобиля на семью))
З.Ы. Если родили 3 и больше ребенка, разрешается завести еще одно авто. Может, хоть демографию поправим
.
Подпись: Natt Дзэдун
Ну як тут з Вами поправиш демографію, якщо Ви досі не запросили Флая вгості?!
ДумайТЕ!
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Додано: Сер 28 лип, 2021 13:24
kingkongovets написав: sequence написав:
Зато есть чудесный ОТ, в котором не чувствуешь себя килькой в томатном соусе.
ну и стоимость этого чудесного от будет не лишним указать тогда уж
по разному, но как-то не показалось сильно дешево. Электрички, что в Италии, что в Германии в ближний пригород в случае разовой поездки от 7 евросиков. Проездные, помницца, сильно дешевле. Еще у них есть то, что всегда нам не хватало - "билет выходного дня"
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Додано: Сер 28 лип, 2021 13:27
Успіх написав: Natt написав:
Есть предложение для начала слизать политику Китая в сфере деторождения и перенести ее на наши реалии - не больше одного автомобиля на семью))
З.Ы. Если родили 3 и больше ребенка, разрешается завести еще одно авто. Может, хоть демографию поправим
.
Подпись: Natt Дзэдун
Ну як тут з Вами поправиш демографію, якщо Ви досі не запросили Флая вгості?!
ДумайТЕ!
Не очень понимаю, как это взаимосвязано. У Вашей жены дети тоже от гостей появились?
ДумайТЕ!
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Додано: Сер 28 лип, 2021 13:29
sequence написав:
можно разложить. Но давайте перенесемся в рамках оффтопа в далекую Западную Европу, где уровень автомобилей на душу населения выше, налоги выше, акцизы выше.
А парковаться все равно негде. Зато есть чудесный ОТ, в котором не чувствуешь себя килькой в томатном соусе.
Ну раз Вы настаиваете... Примеры которые лично меня глубоко поразили:
"Далекая Западная Европа, центр города, низкоэтажный, ролет с терминалом оплаты. Подъехала машина, оплата, заезжает - внутри старого здания лифт и машина уезжает куда-то, хозяин выходит и идет по своим делам."
Все та же далекая ЗЕ, другая страна. Ремонт на станции метро. Вся ветка обклеена объявлениями с точным временем начала и конца ремонта. Поезд метро доезжает до конечной станции, люди подымаются на поверхность, на поверхности нарисованы стрелки к остановке ОТ, ходят автобусы так часто, что люди не успевают набиться как кильки. Проезжает автобус по городу до следующей станции за ремонтируемой, люди опускаются в метро и едут себе дальше на метро. Да, забыл - на тех объявлениях еще и потери времени были указаны.
Внимание, вопрос - сделай у нас проезд хоть 100 долл за поездку - возможно ли это у нас?
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striped
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Додано: Сер 28 лип, 2021 13:31
hume написав:
Буквально на днях на пчилки активно грузили, правда ситуацию это не изменило. На Пчилки лютый писец творится.
Всех не погрузишь, .... А после десятого прилёта квитанции на 500 грн прийдёт понимание даже для особо упоротого водителя.
Интересно, какое понимание придёт к автовладельцам, которые живут на Пчилки?
надо поставить круглосуточную охрану из автовладельцев и отпи#дить инспектора, который квитанции выписывает?
Сжечь эвакуатор?
Какие у них еще есть варианты, если парковки рядом с домом невозможно обеспечить?
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Додано: Сер 28 лип, 2021 13:33
Type1 написав: flyman написав:
тоді чому збирає государство податки?
чого туда лізусть слуги?
не понял вопроса. Почему собирают ЕСВ и не тратят эти деньги на строительство парковок?
ЄСВ не податок, тролінг не вдався
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