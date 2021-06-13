Додано: Сер 28 лип, 2021 13:29

sequence написав: можно разложить. Но давайте перенесемся в рамках оффтопа в далекую Западную Европу, где уровень автомобилей на душу населения выше, налоги выше, акцизы выше.

А парковаться все равно негде. Зато есть чудесный ОТ, в котором не чувствуешь себя килькой в томатном соусе. можно разложить. Но давайте перенесемся в рамках оффтопа в далекую Западную Европу, где уровень автомобилей на душу населения выше, налоги выше, акцизы выше.А парковаться все равно негде. Зато есть чудесный ОТ, в котором не чувствуешь себя килькой в томатном соусе.

Ну раз Вы настаиваете... Примеры которые лично меня глубоко поразили:"Далекая Западная Европа, центр города, низкоэтажный, ролет с терминалом оплаты. Подъехала машина, оплата, заезжает - внутри старого здания лифт и машина уезжает куда-то, хозяин выходит и идет по своим делам."Все та же далекая ЗЕ, другая страна. Ремонт на станции метро. Вся ветка обклеена объявлениями с точным временем начала и конца ремонта. Поезд метро доезжает до конечной станции, люди подымаются на поверхность, на поверхности нарисованы стрелки к остановке ОТ, ходят автобусы так часто, что люди не успевают набиться как кильки. Проезжает автобус по городу до следующей станции за ремонтируемой, люди опускаются в метро и едут себе дальше на метро. Да, забыл - на тех объявлениях еще и потери времени были указаны.Внимание, вопрос - сделай у нас проезд хоть 100 долл за поездку - возможно ли это у нас?