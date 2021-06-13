Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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sequence написав: можно разложить. Но давайте перенесемся в рамках оффтопа в далекую Западную Европу, где уровень автомобилей на душу населения выше, налоги выше, акцизы выше. А парковаться все равно негде. Зато есть чудесный ОТ, в котором не чувствуешь себя килькой в томатном соусе.
Ну раз Вы настаиваете... Примеры которые лично меня глубоко поразили:
"Далекая Западная Европа, центр города, низкоэтажный, ролет с терминалом оплаты. Подъехала машина, оплата, заезжает - внутри старого здания лифт и машина уезжает куда-то, хозяин выходит и идет по своим делам."
Все та же далекая ЗЕ, другая страна. Ремонт на станции метро. Вся ветка обклеена объявлениями с точным временем начала и конца ремонта. Поезд метро доезжает до конечной станции, люди подымаются на поверхность, на поверхности нарисованы стрелки к остановке ОТ, ходят автобусы так часто, что люди не успевают набиться как кильки. Проезжает автобус по городу до следующей станции за ремонтируемой, люди опускаются в метро и едут себе дальше на метро. Да, забыл - на тех объявлениях еще и потери времени были указаны.
Внимание, вопрос - сделай у нас проезд хоть 100 долл за поездку - возможно ли это у нас?
Метро олімпійська. Вдень Запарковано вкось, вшир і на лавочках стоять авто. Підземний паркінг на метро олімпійська. 200 вільних паркомісць…
kingkongovets написав:люди, которые не в состоянии обустроить собственную жизнь, пытаются учить как обустроить город и государство ничего нового
Город, который не успел начать брать мзду за воду из бюветов (Черновецкий) решил, что за авто, стоящее у дома, надо платить. Отличный вариант. Напомню свое предложение: надо брать плату за пользование велодорожками. А с 2030 г. с пешеходов-плату за пользование тротуарами
striped написав:.. Внимание, вопрос - сделай у нас проезд хоть 100 долл за поездку - возможно ли это у нас?
думаю, да. Если даже русские давно в Москве и не только асилили, что нам мешает? Да я понимаю, "разные народы", - у нас "вильнолюди", у них "рабы", но, ИМХО, решается. Я не специалист и не знаю как лучше - отдать частникам и "рыночек порешает" либо оставить в госсобственности. Но судите сами - разовая поездка в Москве 47 грн на наши дегньги. Ну так Либо пишет, что они на улице в сортиры ходят. Ходят, а потом за метро платят почти 2 бакса. И как то выжили. Можно много че писать, но себестоимость работы ОТ что в Московии, что у нас схожа. Но люди там платят больше и это не покрывается никакой нефтью и газом. Рабы, одним словом - готовы голодать, но ездить ОТ. Такие же рабы во всей Европе.
Serg-ik написав:Какие у них еще есть варианты, если парковки рядом с домом невозможно обеспечить?
нет у них вариантов, впрочем они сами это выбрали лох должен страдать
а кто тогда не лох? Тот, кто получил квартиру в домах 1960-1990 г.г. застройки и ранее-100% лох. Там не предусмотрены места для парковок по плану. Но сейчас с них начнут взымать плату за стоянку. Гениально.
Serg-ik написав:Город, который не успел начать брать мзду за воду из бюветов (Черновецкий) решил, что за авто, стоящее у дома, надо платить. Отличный вариант. Напомню свое предложение: надо брать плату за пользование велодорожками. А с 2030 г. с пешеходов-плату за пользование тротуарами
при чем здесь черновецкий? еще раз для топ-менеджеров и пассажиров бронепоезда: 1)за проезд деньги брать никто не собирается 2)за придомовую платят все, а пользуются (паркуют авто) - единицы, несправедливо и неудобно, дворы это вообще то не парковки 3) и тротуары это не парковки 4) и дороги это не парковки 5) если чел покупает машину с идеей бросать ее бесплатно под домом за счет других и создавая другим проблемы, а когда его за это начинают нагибать - начинает плакать и жаловаться на "беспредел и грабеж" - то он именно лох глупый и жадный лох ну это типа как купить рояль, живя в однокомнатном скворечнике и возмущаться, шо его поставить некуда
зы: а вы то чего так возбудились, у вас же и машины вроде нет? других проблем нет в жизни?