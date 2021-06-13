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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 81158116811781188119>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 123
1. Зросли більш, як на 15%
20%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
21
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 13:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Идея с уменьшением авто - это мировой тренд, если вы не в курсе

ни я ни мир -не в курсе.
http://greenway.icnet.ru/cars-sales-actual-world.html

в каком курсе Вы-неизвестно
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 13:34

  Serg-ik написав:Какие у них еще есть варианты, если парковки рядом с домом невозможно обеспечить?


нет у них вариантов, впрочем они сами это выбрали
лох должен страдать
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 13:34

  striped написав:
  sequence написав: можно разложить. Но давайте перенесемся в рамках оффтопа в далекую Западную Европу, где уровень автомобилей на душу населения выше, налоги выше, акцизы выше.
А парковаться все равно негде. Зато есть чудесный ОТ, в котором не чувствуешь себя килькой в томатном соусе.


Ну раз Вы настаиваете... Примеры которые лично меня глубоко поразили:

"Далекая Западная Европа, центр города, низкоэтажный, ролет с терминалом оплаты. Подъехала машина, оплата, заезжает - внутри старого здания лифт и машина уезжает куда-то, хозяин выходит и идет по своим делам."

Все та же далекая ЗЕ, другая страна. Ремонт на станции метро. Вся ветка обклеена объявлениями с точным временем начала и конца ремонта. Поезд метро доезжает до конечной станции, люди подымаются на поверхность, на поверхности нарисованы стрелки к остановке ОТ, ходят автобусы так часто, что люди не успевают набиться как кильки. Проезжает автобус по городу до следующей станции за ремонтируемой, люди опускаются в метро и едут себе дальше на метро. Да, забыл - на тех объявлениях еще и потери времени были указаны.

Внимание, вопрос - сделай у нас проезд хоть 100 долл за поездку - возможно ли это у нас?


Метро олімпійська. Вдень Запарковано вкось, вшир і на лавочках стоять авто.
Підземний паркінг на метро олімпійська. 200 вільних паркомісць…
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 13:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Идея с уменьшением авто - это мировой тренд, если вы не в курсе

ни я ни мир -не в курсе.
http://greenway.icnet.ru/cars-sales-actual-world.html

в каком курсе Вы-неизвестно
  kingkongovets написав:люди, которые не в состоянии обустроить собственную жизнь, пытаются учить как обустроить город и государство
ничего нового

Город, который не успел начать брать мзду за воду из бюветов (Черновецкий) решил, что за авто, стоящее у дома, надо платить.
Отличный вариант.
Напомню свое предложение: надо брать плату за пользование велодорожками. А с 2030 г. с пешеходов-плату за пользование тротуарами
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 13:39

  Natt написав:
  Успіх написав:
  Natt написав:Есть предложение для начала слизать политику Китая в сфере деторождения и перенести ее на наши реалии - не больше одного автомобиля на семью))

З.Ы. Если родили 3 и больше ребенка, разрешается завести еще одно авто. Может, хоть демографию поправим.

Подпись: Natt Дзэдун

Ну як тут з Вами поправиш демографію, якщо Ви досі не запросили Флая вгості?! :mrgreen:
ДумайТЕ! :wink:

Не очень понимаю, как это взаимосвязано. У Вашей жены дети тоже от гостей появились?
ДумайТЕ!

Причому тут моя дружина?
Ви ж, наче, вільні/незаміжні?
От я легенько і натякаю на Флая)) - що є собі такий парубок моторний і хлопець хоч куди козак!© :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 13:40

  striped написав:..
Внимание, вопрос - сделай у нас проезд хоть 100 долл за поездку - возможно ли это у нас?

думаю, да. Если даже русские давно в Москве и не только асилили, что нам мешает?
Да я понимаю, "разные народы", - у нас "вильнолюди", у них "рабы", но, ИМХО, решается.
Я не специалист и не знаю как лучше - отдать частникам и "рыночек порешает" либо оставить в госсобственности. Но судите сами - разовая поездка в Москве 47 грн на наши дегньги. Ну так Либо пишет, что они на улице в сортиры ходят. Ходят, а потом за метро платят почти 2 бакса. И как то выжили.
Можно много че писать, но себестоимость работы ОТ что в Московии, что у нас схожа. Но люди там платят больше и это не покрывается никакой нефтью и газом. Рабы, одним словом - готовы голодать, но ездить ОТ.
Такие же рабы во всей Европе.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 13:40

  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:Какие у них еще есть варианты, если парковки рядом с домом невозможно обеспечить?


нет у них вариантов, впрочем они сами это выбрали
лох должен страдать

а кто тогда не лох? Тот, кто получил квартиру в домах 1960-1990 г.г. застройки и ранее-100% лох. Там не предусмотрены места для парковок по плану. Но сейчас с них начнут взымать плату за стоянку. Гениально.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 13:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Метро олімпійська. Вдень Запарковано вкось, вшир і на лавочках стоять авто.
Підземний паркінг на метро олімпійська. 200 вільних паркомісць…

побудь волонтёром.
Напечатай 5 000 экземпляров флаеров с указанием места парковки и 2 недели раскладывай их под дворники рядом стоящих авто.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 13:48

  Serg-ik написав:Город, который не успел начать брать мзду за воду из бюветов (Черновецкий) решил, что за авто, стоящее у дома, надо платить.
Отличный вариант.
Напомню свое предложение: надо брать плату за пользование велодорожками. А с 2030 г. с пешеходов-плату за пользование тротуарами


при чем здесь черновецкий?
еще раз для топ-менеджеров и пассажиров бронепоезда:
1)за проезд деньги брать никто не собирается
2)за придомовую платят все, а пользуются (паркуют авто) - единицы, несправедливо и неудобно, дворы это вообще то не парковки
3) и тротуары это не парковки
4) и дороги это не парковки
5) если чел покупает машину с идеей бросать ее бесплатно под домом за счет других и создавая другим проблемы, а когда его за это начинают нагибать - начинает плакать и жаловаться на "беспредел и грабеж" - то он именно лох
глупый и жадный лох
ну это типа как купить рояль, живя в однокомнатном скворечнике и возмущаться, шо его поставить некуда

зы: а вы то чего так возбудились, у вас же и машины вроде нет?
других проблем нет в жизни?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 13:52

  Type1 написав:
  Slon_Nosov написав:
  Type1 написав:3. Кто сказал, что эти газончики не нужны? Мне нужны.


ну так купите себе тот который нужен... кто сказал что можно бесплатно землей пользоваться?


Так может вы купите и заасфальтируете, если вам нужно его асфальтировать? :mrgreen:


А что в городах уже землю продают? Так может и 10 соток "неотоваренным" горожанам И обещанных бесплатно по приватизации найдут?
Миша-клиент
 
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