Додано: Сер 28 лип, 2021 13:40

striped написав: ..

Внимание, вопрос - сделай у нас проезд хоть 100 долл за поездку - возможно ли это у нас? ..Внимание, вопрос - сделай у нас проезд хоть 100 долл за поездку - возможно ли это у нас?

думаю, да. Если даже русские давно в Москве и не только асилили, что нам мешает?Да я понимаю, "разные народы", - у нас "вильнолюди", у них "рабы", но, ИМХО, решается.Я не специалист и не знаю как лучше - отдать частникам и "рыночек порешает" либо оставить в госсобственности. Но судите сами - разовая поездка в Москве 47 грн на наши дегньги. Ну так Либо пишет, что они на улице в сортиры ходят. Ходят, а потом за метро платят почти 2 бакса. И как то выжили.Можно много че писать, но себестоимость работы ОТ что в Московии, что у нас схожа. Но люди там платят больше и это не покрывается никакой нефтью и газом. Рабы, одним словом - готовы голодать, но ездить ОТ.Такие же рабы во всей Европе.