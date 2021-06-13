Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Индикатор Роберта Шиллера, Нобелевский лауреат, говорит, про что что сейчас все активы переоценены в 3 раза, в том числе возможно и недвижимость.
Индикатор CAPE (англ. cyclically adjusted price-earnings, P/E 10, «P/E Шиллера»)
Справка
Профессор экономики Йельского университета, 67-летний Роберт Шиллер написал пять книг, опубликовал более 200 научных работ. Он автор бестселлера "Иррациональный оптимизм", который рассказывает о том, как создаются спекулятивные пузыри на фондовом рынке и рынке недвижимости. В свое время Шиллер предсказал финансовый кризис на примере перегрева на рынке недвижимости США. На основе его работы был создан индикатор состояния рынка недвижимости.
Первый написав:Метро олімпійська. Вдень Запарковано вкось, вшир і на лавочках стоять авто. Підземний паркінг на метро олімпійська. 200 вільних паркомісць…
Точно. На Бессарабке аналогично. И в Оушен плазе тоже. И кругом тоже. Цена вопроса - чашка кофе. Это же каким четылом надо быть, надуло пузо, купило авто, чтоб выглядеть паном, а на чашке кофе экономит, затрудняет движение транспорту и доставляет огромные неудобства людям. Надо обплевывать такие авто как минимум.
Первый написав:Метро олімпійська. Вдень Запарковано вкось, вшир і на лавочках стоять авто. Підземний паркінг на метро олімпійська. 200 вільних паркомісць…
побудь волонтёром. Напечатай 5 000 экземпляров флаеров с указанием места парковки и 2 недели раскладывай их под дворники рядом стоящих авто.
Сержик, от не хочу тебе образити, але можливо тобі краще ще одну роботу тягнути, щоб швидше вирішити своє "квартирне питання", а не цілими днями сидіти на форумі і боротись з "вітряками несправедливості"?
Думай, а то нежданчик може статись раптово і тобі можуть підняти оренду, яку(по твоїх словах) - не потягнеш! То може краще ДІЯТИ вже і зараз?
п.с. Тільки не переводи стрілки на мене - я вже вирішив питання з житлом і тепер можу собі дозволити більше - наприклад, 4 вихідних на місяць, а не як колись(коли впахував і жорстко скирдував на квартиру) - 4 вихідних за пів року! (не рахуючи скромного відпочинку на 7-10днів на Шацьких озерах, чи на березі укр-моря)
Serg-ik написав:Город, который не успел начать брать мзду за воду из бюветов (Черновецкий) решил, что за авто, стоящее у дома, надо платить. Отличный вариант. Напомню свое предложение: надо брать плату за пользование велодорожками. А с 2030 г. с пешеходов-плату за пользование тротуарами
при чем здесь черновецкий?
Тот тоже хотел делать деньги из ничего
2)за придомовую платят все, а пользуются (паркуют авто) - единицы, несправедливо и неудобно,
было бы логично деньги за парковку распределять между теми, кто за придомовую платит, но не паркует авто. Но нет, деньги пойдут в бюджет города. Того самого города, который не выделяет придомовую в натуре, предпочитая брать плату за придомовую территорию с квадратного метра жилья, а не с квадратного метра придомовой.
5) если чел покупает машину с идеей бросать ее бесплатно под домом за счет других - то он именно лох...глупый и жадный лох
У нас последние лет 40-страна глупых и жадных лохов, с того момента, как стали гнать б/у авто из Европы и увеличивать продажи новых. Часть этих лохов -у власти. всегда.
зы: а вы то чего так возбудились, у вас же и машины вроде нет? других проблем нет в жизни?
Верно, авто у меня нет. я против того, чтобы штрафовать за нарушение "правил", выполнение которых не обеспечено или невозможно