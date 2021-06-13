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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8116811781188119>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 123
1. Зросли більш, як на 15%
20%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
21
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 13:52

Можно я буду вместо Зрадио?

Индикатор Роберта Шиллера, Нобелевский лауреат, говорит, про что что сейчас все активы переоценены в 3 раза, в том числе возможно и недвижимость.

Индикатор CAPE (англ. cyclically adjusted price-earnings, P/E 10, «P/E Шиллера»)

Справка

Профессор экономики Йельского университета, 67-летний Роберт Шиллер написал пять книг, опубликовал более 200 научных работ. Он автор бестселлера "Иррациональный оптимизм", который рассказывает о том, как создаются спекулятивные пузыри на фондовом рынке и рынке недвижимости. В свое время Шиллер предсказал финансовый кризис на примере перегрева на рынке недвижимости США. На основе его работы был создан индикатор состояния рынка недвижимости.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 13:57

  flyman написав:
  Type1 написав:
  flyman написав:тоді чому збирає государство податки?
чого туда лізусть слуги?

не понял вопроса. Почему собирают ЕСВ и не тратят эти деньги на строительство парковок?

ЄСВ не податок, тролінг не вдався

я ж написал - не понял вопроса. Объясните, для дурочка, какие именно налоги должны идти на строительство парковок?
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:00

  Первый написав:Метро олімпійська. Вдень Запарковано вкось, вшир і на лавочках стоять авто.
Підземний паркінг на метро олімпійська. 200 вільних паркомісць…


Точно. На Бессарабке аналогично. И в Оушен плазе тоже. И кругом тоже. Цена вопроса - чашка кофе. Это же каким четылом надо быть, надуло пузо, купило авто, чтоб выглядеть паном, а на чашке кофе экономит, затрудняет движение транспорту и доставляет огромные неудобства людям. Надо обплевывать такие авто как минимум.
:?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:01

  Serg-ik написав:
  Первый написав:Метро олімпійська. Вдень Запарковано вкось, вшир і на лавочках стоять авто.
Підземний паркінг на метро олімпійська. 200 вільних паркомісць…

побудь волонтёром.
Напечатай 5 000 экземпляров флаеров с указанием места парковки и 2 недели раскладывай их под дворники рядом стоящих авто.

Сержик, от не хочу тебе образити, але можливо тобі краще ще одну роботу тягнути, щоб швидше вирішити своє "квартирне питання", а не цілими днями сидіти на форумі і боротись з "вітряками несправедливості"?

Думай, а то нежданчик може статись раптово і тобі можуть підняти оренду, яку(по твоїх словах) - не потягнеш!
То може краще ДІЯТИ вже і зараз?

п.с.
Тільки не переводи стрілки на мене - я вже вирішив питання з житлом і тепер можу собі дозволити більше 8)
- наприклад, 4 вихідних на місяць, а не як колись(коли впахував і жорстко скирдував на квартиру) - 4 вихідних за пів року!
(не рахуючи скромного відпочинку на 7-10днів на Шацьких озерах, чи на березі укр-моря) 8)
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:03

  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:Город, который не успел начать брать мзду за воду из бюветов (Черновецкий) решил, что за авто, стоящее у дома, надо платить.
Отличный вариант.
Напомню свое предложение: надо брать плату за пользование велодорожками. А с 2030 г. с пешеходов-плату за пользование тротуарами


при чем здесь черновецкий?

Тот тоже хотел делать деньги из ничего

2)за придомовую платят все, а пользуются (паркуют авто) - единицы, несправедливо и неудобно,

было бы логично деньги за парковку распределять между теми, кто за придомовую платит, но не паркует авто. Но нет, деньги пойдут в бюджет города. Того самого города, который не выделяет придомовую в натуре, предпочитая брать плату за придомовую территорию с квадратного метра жилья, а не с квадратного метра придомовой.

5) если чел покупает машину с идеей бросать ее бесплатно под домом за счет других - то он именно лох...глупый и жадный лох

У нас последние лет 40-страна глупых и жадных лохов, с того момента, как стали гнать б/у авто из Европы и увеличивать продажи новых. Часть этих лохов -у власти. всегда.

зы: а вы то чего так возбудились, у вас же и машины вроде нет?
других проблем нет в жизни?

Верно, авто у меня нет.
я против того, чтобы штрафовать за нарушение "правил", выполнение которых не обеспечено или невозможно
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:04

  Type1 написав: Объясните, для дурочка, какие именно налоги должны идти на строительство парковок?


И почему тогда за счет налогов и бюджета не строить конюшни для владельцев жеребцов? :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Сержик, от не хочу тебе образити, але можливо тобі краще ще одну роботу тягнути

Жду от Вас конкретных предложений и советов
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:04

Что там в США?

Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке в США от MBA


Последний выпуск
28.07.2021

Факт.
251,7

Пред.
255,8

Банду геть!
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:04

  Natt написав:Есть предложение для начала слизать политику Китая в сфере деторождения и перенести ее на наши реалии - не больше одного автомобиля на семью))

З.Ы. Если родили 3 и больше ребенка, разрешается завести еще одно авто. Может, хоть демографию поправим.

Подпись: Natt Дзэдун

в СССР рожали детей ради квартиры
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:06

саксаганского
никому не мешаю, стою под домом, сначала постройте парковки
но у мусорщиков тоже есть чувство юмора
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