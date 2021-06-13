Додано: Сер 28 лип, 2021 14:03

kingkongovets написав: Serg-ik написав: Город, который не успел начать брать мзду за воду из бюветов (Черновецкий) решил, что за авто, стоящее у дома, надо платить.

Отличный вариант.

Напомню свое предложение: надо брать плату за пользование велодорожками. А с 2030 г. с пешеходов-плату за пользование тротуарами Город, который не успел начать брать мзду за воду из бюветов (Черновецкий) решил, что за авто, стоящее у дома, надо платить.Отличный вариант.Напомню свое предложение: надо брать плату за пользование велодорожками. А с 2030 г. с пешеходов-плату за пользование тротуарами



при чем здесь черновецкий?

при чем здесь черновецкий?

2)за придомовую платят все, а пользуются (паркуют авто) - единицы, несправедливо и неудобно,

5) если чел покупает машину с идеей бросать ее бесплатно под домом за счет других - то он именно лох...глупый и жадный лох



зы: а вы то чего так возбудились, у вас же и машины вроде нет?

других проблем нет в жизни?

Тот тоже хотел делать деньги из ничегобыло бы логично деньги за парковку распределять между теми, кто за придомовую платит, но не паркует авто. Но нет, деньги пойдут в бюджет города. Того самого города, который не выделяет придомовую в натуре, предпочитая брать плату за придомовую территорию с квадратного метра жилья, а не с квадратного метра придомовой.У нас последние лет 40-страна глупых и жадных лохов, с того момента, как стали гнать б/у авто из Европы и увеличивать продажи новых. Часть этих лохов -у власти. всегда.Верно, авто у меня нет.я против того, чтобы штрафовать за нарушение "правил", выполнение которых не обеспечено или невозможно