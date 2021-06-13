Додано: Сер 28 лип, 2021 14:29

Кроме локаций перенасыщенных авто, в новый план платных зон парковки "под шумок" внесли зоны, где не было проблем ни с парковкой вдоль дороги, ни с помехой проезду. Просто денег очень хочется.

На анализ работы и оптимизации маршрутов ОТ с использованием ИИ, у горадминистрации почему-то нет сил, т.к. тут по легкому бабла не срубить.

ОТ, включая мето, далеко не всегда обеспечивает возможность доставки жителя из точки А в точку Б в час пик с относительным комфортом и с разумными затратами времени. Поэтому люди обзаводятся автомобилями, а не потому, что хочется ездить на своем авто. К тому же в пандемию и в локдауны личный транспорт - это то, к чему привели обстоятельства, а не желания.

Не так давно, к своему удивлению, узнал, что в Киеве есть места к которым на ОТ практически невозможно добраться. Например промзона ул.Сырецкой. За ней закреплен 1 маршрут желтой скотовозки, но за год мне ее удалось увидеть и воспользоваться ровно 1 раз. Ближайшее метро от работы было 2.5 км. С одной стороны, в хорошую погоду, недалеко. Но если взять весь маршрут из Киева в Киев, а это маршрутка до метро в час пик (15-45 минут), 9 станций метро до пересадки, пересадка, +несколько станций по другой ветке + пешком 0.5 часа, выходит 2+часа. А на авто 13,5 км. даже с пробками до часа.

Сейчас я работаю в 15км от дома на авто, а на ОТ снова нужно петлять маршруткой до метро, в метро пол-Киева в одну сторону до пересадки, затем по другой ветке и снова маршрутка. Меньше 2х часов никак. Я бы с удовольствием ездил на ОТ, на это и рассчитывал, когда пришлось переместиться в Киев, но без авто никак не уложиться в разумное время на работу - с работы. Там где я паркуюсь, всегда есть места в правой полосе 3-полосного одностороннего участка, тротуары никто не занимает и нет плотного траффика.

ИМХО, киеввласти считают, что граждане должны обязательно страдать. Кто-то в ОТ долго, мучительно, жарко и небезопасно. А кто-то страдать деньгами. Киев для людей - это не про здесь.