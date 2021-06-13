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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 81178118811981208121>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 123
1. Зросли більш, як на 15%
20%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
21
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:10

  Serg-ik написав:Какие у них еще есть варианты, если парковки рядом с домом невозможно обеспечить?


Твое авто - твои проблемы. Я лично хотел бы парковаться на своей лестничной площадке, но приходится парковаться там, где есть место и разрешено правилами. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:10

  kingkongovets написав:саксаганского
никому не мешаю, стою под домом, сначала постройте парковки
но у мусорщиков тоже есть чувство юмора
Зображення

не хватает контейнера на крыше
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:11

  proftpd66 написав:Можно я буду вместо Зрадио?

Индикатор Роберта Шиллера, Нобелевский лауреат, говорит, про что что сейчас все активы переоценены в 3 раза, в том числе возможно и недвижимость.

Индикатор CAPE (англ. cyclically adjusted price-earnings, P/E 10, «P/E Шиллера»)

Справка

Профессор экономики Йельского университета, 67-летний Роберт Шиллер написал пять книг, опубликовал более 200 научных работ. Он автор бестселлера "Иррациональный оптимизм", который рассказывает о том, как создаются спекулятивные пузыри на фондовом рынке и рынке недвижимости. В свое время Шиллер предсказал финансовый кризис на примере перегрева на рынке недвижимости США. На основе его работы был создан индикатор состояния рынка недвижимости.



тут написано, что возможны неточноти и дыры:
https://ru.ihodl.com/investment/2014-07 ... -rabotaet/
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Твое авто - твои проблемы.

Верно.
А если нет проблем, то мы их тебе создадим. В виде платы за стоянку возле своего дома. Полученные деньги пойдут в бюджет. На что-то...а не на содержание придомовой территории, которая у вас как бы есть, но по документам-нет
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:19

  Serg-ik написав:
  Libo написав:Твое авто - твои проблемы.

Верно.
А если нет проблем, то мы их тебе создадим. В виде платы за стоянку возле своего дома. Полученные деньги пойдут в бюджет. На что-то...а не на содержание придомовой территории, которая у вас как бы есть, но по документам-нет

Ваш выбор - пригород. Здесь с парковками тоже тесновато, зато бесплатно. В Ирпене кажется только вокруг ц.рынка взымают мзду.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:Ваш выбор - пригород.
пока что мой выбор-общественный транспорт и бла-бла-кар
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:23

  proftpd66 написав:В свое время Шиллер предсказал финансовый кризис на примере перегрева на рынке недвижимости США.


Сейчас правильно и точно предсказавших финансовый кризис намного больше, чем в свое время тех, кто носил бревно с Ульяновым. Все точно предсказывали, только львиная доля человечества попала. :?
И даже если это так, то человек один раз угадавший в казино, не есть пример для подражания и руководством к действию в следующем спине рулетки. Одну фишечку можно на его число поставить, но без фанатизма. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:27

  Serg-ik написав:
  vitaliian написав:Ваш выбор - пригород.
пока что мой выбор-общественный транспорт и бла-бла-кар

меня на бла-бла-кар 2 раза кинули (водитель не приехал в условленное место), хорошо что поездка была не срочная. Другой раз ехал с армянами которые всю дорогу обсуждали свои полукриминальные дела. ОТ летом лютейшая жесть, разве что метро если не час пик и без пересадок.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 28 лип, 2021 14:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:29

Кроме локаций перенасыщенных авто, в новый план платных зон парковки "под шумок" внесли зоны, где не было проблем ни с парковкой вдоль дороги, ни с помехой проезду. Просто денег очень хочется.
На анализ работы и оптимизации маршрутов ОТ с использованием ИИ, у горадминистрации почему-то нет сил, т.к. тут по легкому бабла не срубить.
ОТ, включая мето, далеко не всегда обеспечивает возможность доставки жителя из точки А в точку Б в час пик с относительным комфортом и с разумными затратами времени. Поэтому люди обзаводятся автомобилями, а не потому, что хочется ездить на своем авто. К тому же в пандемию и в локдауны личный транспорт - это то, к чему привели обстоятельства, а не желания.
Не так давно, к своему удивлению, узнал, что в Киеве есть места к которым на ОТ практически невозможно добраться. Например промзона ул.Сырецкой. За ней закреплен 1 маршрут желтой скотовозки, но за год мне ее удалось увидеть и воспользоваться ровно 1 раз. Ближайшее метро от работы было 2.5 км. С одной стороны, в хорошую погоду, недалеко. Но если взять весь маршрут из Киева в Киев, а это маршрутка до метро в час пик (15-45 минут), 9 станций метро до пересадки, пересадка, +несколько станций по другой ветке + пешком 0.5 часа, выходит 2+часа. А на авто 13,5 км. даже с пробками до часа.
Сейчас я работаю в 15км от дома на авто, а на ОТ снова нужно петлять маршруткой до метро, в метро пол-Киева в одну сторону до пересадки, затем по другой ветке и снова маршрутка. Меньше 2х часов никак. Я бы с удовольствием ездил на ОТ, на это и рассчитывал, когда пришлось переместиться в Киев, но без авто никак не уложиться в разумное время на работу - с работы. Там где я паркуюсь, всегда есть места в правой полосе 3-полосного одностороннего участка, тротуары никто не занимает и нет плотного траффика.
ИМХО, киеввласти считают, что граждане должны обязательно страдать. Кто-то в ОТ долго, мучительно, жарко и небезопасно. А кто-то страдать деньгами. Киев для людей - это не про здесь.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:меня на бла-бла-кар 2 раза кинули

не повезло
знаю людей, которые в Киев и обратно каждую неделю
сам уже раз 100 ездил. проблем не было. самые дальние-из Харькова и Одессы.
Serg-ik
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