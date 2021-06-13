Твое авто - твои проблемы. Я лично хотел бы парковаться на своей лестничной площадке, но приходится парковаться там, где есть место и разрешено правилами.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 14:10
Додано: Сер 28 лип, 2021 14:10
Додано: Сер 28 лип, 2021 14:11
тут написано, что возможны неточноти и дыры:
Додано: Сер 28 лип, 2021 14:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 28 лип, 2021 14:19
Ваш выбор - пригород. Здесь с парковками тоже тесновато, зато бесплатно. В Ирпене кажется только вокруг ц.рынка взымают мзду.
Додано: Сер 28 лип, 2021 14:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 28 лип, 2021 14:23
Сейчас правильно и точно предсказавших финансовый кризис намного больше, чем в свое время тех, кто носил бревно с Ульяновым. Все точно предсказывали, только львиная доля человечества попала.
И даже если это так, то человек один раз угадавший в казино, не есть пример для подражания и руководством к действию в следующем спине рулетки. Одну фишечку можно на его число поставить, но без фанатизма.
Додано: Сер 28 лип, 2021 14:27
меня на бла-бла-кар 2 раза кинули (водитель не приехал в условленное место), хорошо что поездка была не срочная. Другой раз ехал с армянами которые всю дорогу обсуждали свои полукриминальные дела. ОТ летом лютейшая жесть, разве что метро если не час пик и без пересадок.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 28 лип, 2021 14:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 28 лип, 2021 14:29
Кроме локаций перенасыщенных авто, в новый план платных зон парковки "под шумок" внесли зоны, где не было проблем ни с парковкой вдоль дороги, ни с помехой проезду. Просто денег очень хочется.
На анализ работы и оптимизации маршрутов ОТ с использованием ИИ, у горадминистрации почему-то нет сил, т.к. тут по легкому бабла не срубить.
ОТ, включая мето, далеко не всегда обеспечивает возможность доставки жителя из точки А в точку Б в час пик с относительным комфортом и с разумными затратами времени. Поэтому люди обзаводятся автомобилями, а не потому, что хочется ездить на своем авто. К тому же в пандемию и в локдауны личный транспорт - это то, к чему привели обстоятельства, а не желания.
Не так давно, к своему удивлению, узнал, что в Киеве есть места к которым на ОТ практически невозможно добраться. Например промзона ул.Сырецкой. За ней закреплен 1 маршрут желтой скотовозки, но за год мне ее удалось увидеть и воспользоваться ровно 1 раз. Ближайшее метро от работы было 2.5 км. С одной стороны, в хорошую погоду, недалеко. Но если взять весь маршрут из Киева в Киев, а это маршрутка до метро в час пик (15-45 минут), 9 станций метро до пересадки, пересадка, +несколько станций по другой ветке + пешком 0.5 часа, выходит 2+часа. А на авто 13,5 км. даже с пробками до часа.
Сейчас я работаю в 15км от дома на авто, а на ОТ снова нужно петлять маршруткой до метро, в метро пол-Киева в одну сторону до пересадки, затем по другой ветке и снова маршрутка. Меньше 2х часов никак. Я бы с удовольствием ездил на ОТ, на это и рассчитывал, когда пришлось переместиться в Киев, но без авто никак не уложиться в разумное время на работу - с работы. Там где я паркуюсь, всегда есть места в правой полосе 3-полосного одностороннего участка, тротуары никто не занимает и нет плотного траффика.
ИМХО, киеввласти считают, что граждане должны обязательно страдать. Кто-то в ОТ долго, мучительно, жарко и небезопасно. А кто-то страдать деньгами. Киев для людей - это не про здесь.
Додано: Сер 28 лип, 2021 14:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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