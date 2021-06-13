RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8118811981208121>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 123
1. Зросли більш, як на 15%
20%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
21
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:34

  Serg-ik написав:
  Libo написав:Твое авто - твои проблемы.

Верно.
А если нет проблем, то мы их тебе создадим. В виде платы за стоянку возле своего дома. Полученные деньги пойдут в бюджет. На что-то...а не на содержание придомовой территории, которая у вас как бы есть, но по документам-нет


Придомовые территории собственность всего двора. Пусть двор собирает плату за парковку и сам себя благоустраивает. Если это делает за двор город, то тоже правильно. Двор не принадлежит собственникам авто. :!:
Если я вынесу во двор на хранение свой шкаф, то мне быстро набьют морду и выкинут мой шкаф на помойку. А авто можно на это же место ставить и еще находятся защитники этого жлобья и хамья. :?
Если двор тебе разрешит - плати ему и ставь. Если нет - нах с пляжа. :lol:
А то туалеты тобой упомянутые у нас платные, а парковка бесплатная. :roll:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10082
З нами з: 14.11.11
Подякував: 397 раз.
Подякували: 4255 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:35

для тех, кто считает, что проблемы негров шерифа не волнуют

Отключаются целыми городами. Как массовый переход украинцев на автономное отопление повлияет на платежки
https://strana.ua/articles/analysis/345 ... zhkkh.html
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12459
З нами з: 10.06.11
Подякував: 226 раз.
Подякували: 1405 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Придомовые территории собственность всего двора. Пусть двор собирает плату за парковку и сам себя благоустраивает.

Найдите документы на придомовую своего дома. Хотя бы для того, чтобы не поссориться с соседями из другого дома. Расскажете нам об успехах.
Потом, когда найдёте, сможете послать КГГА, которая с вашей придомовой территории хочет брать себе деньги в карман. Если поссоритесь-попробуйте взять придомовую в аренду. Расскажете об успехах.

А то туалеты тобой упомянутые у нас платные, а парковка бесплатная.

Странно, что платных туалетов у нас в тысячи раз меньше, чем бесплатных парковок.
Объясните этот парадокс?
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12459
З нами з: 10.06.11
Подякував: 226 раз.
Подякували: 1405 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Странно, что платных туалетов у нас в тысячи раз меньше, чем бесплатных парковок.
Объясните этот парадокс?
потому что между бизнесом и сервисом очень тонкая невидимая грань.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7999
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1452 раз.
Подякували: 2109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:43

vitaliian бизнес и сервис-это разное?удалите свой ответ.
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12459
З нами з: 10.06.11
Подякував: 226 раз.
Подякували: 1405 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:46

  Serg-ik написав:vitaliian бизнес и сервис-это разное?удалите свой ответ.
власть должна выполнять сервисную функцию а не делать бизнес.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 28 лип, 2021 14:52, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7999
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1452 раз.
Подякували: 2109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 15:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:власть должна выполнять сервисную функцию а не делать бизнес.

Убедите в этом Кинга.
Кстати, туалет и парковка-это из одной обоймы
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12459
З нами з: 10.06.11
Подякував: 226 раз.
Подякували: 1405 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 15:12

Libo .. а почему бы про ЕС не поговорить ..
adevv
 
Повідомлень: 8
З нами з: 26.06.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 15:17

  adevv написав:Libo .. а почему бы про ЕС не поговорить ..


Я американист. Всех европейских нюансов не знаю. :?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10082
З нами з: 14.11.11
Подякував: 397 раз.
Подякували: 4255 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 15:29

  Serg-ik написав:
  Libo написав:Придомовые территории собственность всего двора. Пусть двор собирает плату за парковку и сам себя благоустраивает.

Найдите документы на придомовую своего дома. Хотя бы для того, чтобы не поссориться с соседями из другого дома. Расскажете нам об успехах.
Потом, когда найдёте, сможете послать КГГА, которая с вашей придомовой территории хочет брать себе деньги в карман. Если поссоритесь-попробуйте взять придомовую в аренду. Расскажете об успехах.

нет, сначала создайте ОСББ, а потом сможете говорить о СВОЕЙ придомой территории
Ромасик
 
Повідомлень: 2352
З нами з: 30.03.15
Подякував: 479 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8118811981208121>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: adevv, akurt, vitaliian і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2100, 2101, 2102
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21010 3702357
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 12:27
Frant
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
15 24992
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лип, 2021 16:23
airmax78
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 241799
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33450)
28.07.2021 16:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.