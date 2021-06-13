Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Верно. А если нет проблем, то мы их тебе создадим. В виде платы за стоянку возле своего дома. Полученные деньги пойдут в бюджет. На что-то...а не на содержание придомовой территории, которая у вас как бы есть, но по документам-нет
Придомовые территории собственность всего двора. Пусть двор собирает плату за парковку и сам себя благоустраивает. Если это делает за двор город, то тоже правильно. Двор не принадлежит собственникам авто. Если я вынесу во двор на хранение свой шкаф, то мне быстро набьют морду и выкинут мой шкаф на помойку. А авто можно на это же место ставить и еще находятся защитники этого жлобья и хамья. Если двор тебе разрешит - плати ему и ставь. Если нет - нах с пляжа. А то туалеты тобой упомянутые у нас платные, а парковка бесплатная.
Libo написав:Придомовые территории собственность всего двора. Пусть двор собирает плату за парковку и сам себя благоустраивает.
Найдите документы на придомовую своего дома. Хотя бы для того, чтобы не поссориться с соседями из другого дома. Расскажете нам об успехах. Потом, когда найдёте, сможете послать КГГА, которая с вашей придомовой территории хочет брать себе деньги в карман. Если поссоритесь-попробуйте взять придомовую в аренду. Расскажете об успехах.
А то туалеты тобой упомянутые у нас платные, а парковка бесплатная.
Странно, что платных туалетов у нас в тысячи раз меньше, чем бесплатных парковок. Объясните этот парадокс?
Libo написав:Придомовые территории собственность всего двора. Пусть двор собирает плату за парковку и сам себя благоустраивает.
Найдите документы на придомовую своего дома. Хотя бы для того, чтобы не поссориться с соседями из другого дома. Расскажете нам об успехах. Потом, когда найдёте, сможете послать КГГА, которая с вашей придомовой территории хочет брать себе деньги в карман. Если поссоритесь-попробуйте взять придомовую в аренду. Расскажете об успехах.
нет, сначала создайте ОСББ, а потом сможете говорить о СВОЕЙ придомой территории