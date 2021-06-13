Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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По дворах гостевая парковка. Возле моего подъезда карман на несколько машин. Заехал на рынок, купил 2 сетки картошки, потом в супермаркет - 3 тяжёлых пакета, заезжаешь во двор, а ближайшее место в 100 метрах. Что делать? При этом, например, одна машина полгода ни разу не выезжала. Только когда я намекнул соседу, что это гостевая парковка и удивительно, как её ещё не спалили за такие дела, она исчезла. И это спокойная вторичка. В новостроях это вообще квест, кто кого подпер.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Сер 28 лип, 2021 15:35, всього редагувалось 2 разів.
Serg-ik написав:Кстати, туалет и парковка-это из одной обоймы
я лично за платный въезд в центр Киева. Кто хочет по богатому едет на машине, эконом класс на ОТ, самокатах, велосипедах, ослах и тд. Это не только решит проблему парковок (знаю десяток дворов в самом центре где можно припарковать машину, платная парковка мне не помеха) но и вредных выхлопов. Желательно чтоб вокруг Киева были огромные дневные паркинги с ОТ в центр, иначе куда девать корыто тем кто решит сэкономить?
Libo написав:Придомовые территории собственность всего двора. Пусть двор собирает плату за парковку и сам себя благоустраивает.
Найдите документы на придомовую своего дома. Хотя бы для того, чтобы не поссориться с соседями из другого дома. Расскажете нам об успехах. Потом, когда найдёте, сможете послать КГГА, которая с вашей придомовой территории хочет брать себе деньги в карман. Если поссоритесь-попробуйте взять придомовую в аренду. Расскажете об успехах.
нет, сначала создайте ОСББ, а потом сможете говорить о СВОЕЙ придомой территории
Serg-ik написав:Кстати, туалет и парковка-это из одной обоймы
я лично за платный въезд в центр Киева. Кто хочет по богатому едет на машине, эконом класс на ОТ, самокатах, велосипедах, ослах и тд. Это не только решит проблему парковок (знаю десяток дворов в самом центре где можно припарковать машину, платная парковка мне не помеха) но и вредных выхлопов. Желательно чтоб вокруг Киева были огромные дневные паркинги с ОТ в центр, иначе куда девать корыто тем кто решит сэкономить?
Я лично за развитие ОТ. Даже за счет авто. Комфортный автобус с кондиционером, который ходит каждые 5 мин по отдельной полосе плюс много станций метро.
Natt написав:Есть предложение для начала слизать политику Китая в сфере деторождения и перенести ее на наши реалии - не больше одного автомобиля на семью))
Политика Китая уже привела к тому, что они признали ошибочность своей политики.
КПК сейчас ломает голову над тем, как облегчить жизнь молодым китайцам, дабы те начали заводить по несколько детей, так как многие даже 2-х не хотят иметь. А для этого нужно укротить инфляцию. Но тут возникает иная проблема. Очень многие китайцы, дабы сохранить свои деньги, вкладывали их в недвижимость, которой настроили уже очень много, и при отсутствии инфляции, её содержание станет убыточным. Китайские чиновники боятся что это может привести к её распродаже, что потянет за собой не только обвал на рынке недвижимости, но и обвал на фондовых рынках, падение ВВП, ну и падение уровня жизни...
Сейчас нужно более внимательно присматриваться к поднебесной. Негативные новости оттуда появляются всё чаще...