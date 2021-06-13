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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 811981208121812281238124>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 124
1. Зросли більш, як на 15%
19%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
22
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 15:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По дворах гостевая парковка. Возле моего подъезда карман на несколько машин. Заехал на рынок, купил 2 сетки картошки, потом в супермаркет - 3 тяжёлых пакета, заезжаешь во двор, а ближайшее место в 100 метрах. Что делать?
При этом, например, одна машина полгода ни разу не выезжала. Только когда я намекнул соседу, что это гостевая парковка и удивительно, как её ещё не спалили за такие дела, она исчезла.
И это спокойная вторичка. В новостроях это вообще квест, кто кого подпер.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Сер 28 лип, 2021 15:35, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 15:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Кстати, туалет и парковка-это из одной обоймы
я лично за платный въезд в центр Киева. Кто хочет по богатому едет на машине, эконом класс на ОТ, самокатах, велосипедах, ослах и тд. Это не только решит проблему парковок (знаю десяток дворов в самом центре где можно припарковать машину, платная парковка мне не помеха) но и вредных выхлопов. Желательно чтоб вокруг Киева были огромные дневные паркинги с ОТ в центр, иначе куда девать корыто тем кто решит сэкономить?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 15:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:
  Serg-ik написав:
  Libo написав:Придомовые территории собственность всего двора. Пусть двор собирает плату за парковку и сам себя благоустраивает.

Найдите документы на придомовую своего дома. Хотя бы для того, чтобы не поссориться с соседями из другого дома. Расскажете нам об успехах.
Потом, когда найдёте, сможете послать КГГА, которая с вашей придомовой территории хочет брать себе деньги в карман. Если поссоритесь-попробуйте взять придомовую в аренду. Расскажете об успехах.

нет, сначала создайте ОСББ, а потом сможете говорить о СВОЕЙ придомой территории
потом надо еще и землю оформить

http://investhelp.com.ua/ua/content/per ... -za-shagom

но вообще то для начала надо купить квартиру
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 15:39

  vitaliian написав:
  Serg-ik написав:Кстати, туалет и парковка-это из одной обоймы
я лично за платный въезд в центр Киева. Кто хочет по богатому едет на машине, эконом класс на ОТ, самокатах, велосипедах, ослах и тд. Это не только решит проблему парковок (знаю десяток дворов в самом центре где можно припарковать машину, платная парковка мне не помеха) но и вредных выхлопов. Желательно чтоб вокруг Киева были огромные дневные паркинги с ОТ в центр, иначе куда девать корыто тем кто решит сэкономить?

Я лично за развитие ОТ. Даже за счет авто. Комфортный автобус с кондиционером, который ходит каждые 5 мин по отдельной полосе плюс много станций метро.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 15:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Я лично за развитие ОТ. Даже за счет авто. Комфортный автобус с кондиционером, который ходит каждые 5 мин по отдельной полосе плюс много станций метро.
это нереально, или цена проезда будет 40-50 грн. За 8 только убитые богдан и эталон.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 15:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

республика

https://youtu.be/9ltuV5Umm7g
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 15:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

proftpd66 написав:
  kingkongovets написав:республика

https://youtu.be/9ltuV5Umm7g


Это уже вчерашний день. Если Макс возьмет меня в Столицу, я предложу ЖК, где все будет раскуплено в первый день.
если не секрет - шо ты употребляешь?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Напомните, какие там были предложение по обновлению голосовалки?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:10

  kingkongovets написав:
proftpd66 написав:
  kingkongovets написав:республика

https://youtu.be/9ltuV5Umm7g


Это уже вчерашний день. Если Макс возьмет меня в Столицу, я предложу ЖК, где все будет раскуплено в первый день.
если не секрет - шо ты употребляешь?

обидеть художника может каждый
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 28 лип, 2021 16:11, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:11

  striped написав:
  Natt написав:Есть предложение для начала слизать политику Китая в сфере деторождения и перенести ее на наши реалии - не больше одного автомобиля на семью))


Политика Китая уже привела к тому, что они признали ошибочность своей политики.

КПК сейчас ломает голову над тем, как облегчить жизнь молодым китайцам, дабы те начали заводить по несколько детей, так как многие даже 2-х не хотят иметь.
А для этого нужно укротить инфляцию. Но тут возникает иная проблема. Очень многие китайцы, дабы сохранить свои деньги, вкладывали их в недвижимость, которой настроили уже очень много, и при отсутствии инфляции, её содержание станет убыточным.
Китайские чиновники боятся что это может привести к её распродаже, что потянет за собой не только обвал на рынке недвижимости, но и обвал на фондовых рынках, падение ВВП, ну и падение уровня жизни...

Сейчас нужно более внимательно присматриваться к поднебесной.
Негативные новости оттуда появляются всё чаще...
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