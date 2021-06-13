Додано: Сер 28 лип, 2021 16:11

striped написав: Natt написав: Есть предложение для начала слизать политику Китая в сфере деторождения и перенести ее на наши реалии - не больше одного автомобиля на семью))

Есть предложение для начала слизать политику Китая в сфере деторождения и перенести ее на наши реалии - не больше одного автомобиля на семью))



Политика Китая уже привела к тому, что они признали ошибочность своей политики.

Политика Китая уже привела к тому, что они признали ошибочность своей политики.

КПК сейчас ломает голову над тем, как облегчить жизнь молодым китайцам, дабы те начали заводить по несколько детей, так как многие даже 2-х не хотят иметь.А для этого нужно укротить инфляцию. Но тут возникает иная проблема. Очень многие китайцы, дабы сохранить свои деньги, вкладывали их в недвижимость, которой настроили уже очень много, и при отсутствии инфляции, её содержание станет убыточным.Китайские чиновники боятся что это может привести к её распродаже, что потянет за собой не только обвал на рынке недвижимости, но и обвал на фондовых рынках, падение ВВП, ну и падение уровня жизни...Сейчас нужно более внимательно присматриваться к поднебесной.Негативные новости оттуда появляются всё чаще...