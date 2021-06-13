Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Я лично за развитие ОТ. Даже за счет авто. Комфортный автобус с кондиционером, который ходит каждые 5 мин по отдельной полосе плюс много станций метро.
это нереально, или цена проезда будет 40-50 грн. За 8 только убитые богдан и эталон.
Я не против. На машине получатся столько же, но я за рулём, стресс, а тут сидишь, втыкать в телефон. За границей я вполне комфортно езжу в ОТ. А если прибавить обслуживание и парковку машины, то 50 грн за ОТ будет дешевле.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Сер 28 лип, 2021 16:27, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442 написав:Я лично за развитие ОТ. Даже за счет авто. Комфортный автобус с кондиционером, который ходит каждые 5 мин по отдельной полосе плюс много станций метро.
это нереально, или цена проезда будет 40-50 грн. За 8 только убитые богдан и эталон.
Я не против. На машине получатся столько же, но я за рулём, стресс, а тут сидишь, втыкать в телефон. За границей я вполне комфортно езжу в ОТ. А если прибавить обслуживание и парковку машины, то 50 грн за ОТ будет дешевле.
Faceless написав:Так есть куда более цивилизованное решение: жёстко штрафовать и эвакуировать за парковку на тротуарах и этих газонах, газоны привести в порядок, возможно, оградить столбиками.
Помнишь была идея с перехватывающими парковками, чтобы люди не перлись на авто в город? Чем закончилось? Сколько парковок обустроено в развязках на бажана и сколько там застроено торгашами? Халва-халва
Пользовались такой на Академе. Ну шо сказать - вроде как покупаешь абонемент на месяц, но сможешь ли припарковать там утром авто - лотерея... Потому что работникам парковок кушать надо, вот так.
Faceless написав:.. Способы устранения дефицита мест два: 1) Увеличить количество мест 2) Уменьшить количество авто Я за комплексное решение, использовать оба метода
ща придет провидица, вывалит демографию и допишет: " .. 3) депопуляция Киева (уменьшить количество пользователей) " Говностат вещает, что жителей в городе меньше, но жители решили компенсировать свое самовыпиливание увеличением парка авто. Как то даже в разгар отпусков пробки сильно не уменьшились. Такое ощущение, что даже вымершие жители Киева, чтобы нагадить живым, продолжают кататься в тонированных машинах
так самий лутший мер вирубає метро, а на роботу то піплу тре добиратися чимось і якось ... от він і викручується як може, а що поробиш, не всім із села з сральніком за клунею є можливість віддалено працювати
Востаннє редагувалось flyman в Сер 28 лип, 2021 16:54, всього редагувалось 1 раз.
Может тогда кинетесь ссылочкой сколько город зарабатывает на парковках и эвакуаторах? Именно город и что его жители получат за эти деньги. А не "бизнесмены" от мэрии.
город и его жители получают услугу наказания наглых лосей также город получает штраф город не тратится на покупку и обслуживание техники, на зп и гсм, значительно урезаны коррупционные возможности штрафы не для пополнения бюджета, а для наказания нарушителей "сколько зарабатывает город на парковках" сказать не могу, но киевпарксервис - это коммунальное предприятие и мимо городского бюджета оплата за парковку - если вы канешна не даете нал левым паркованам - не идет еще вопросы?
Опыт нашего города, который патг"г"гиоты Меноры отстояли перед рассеянской военщиной, показывает что не всё однозначно, Кинг, и с 15грн в час стоянки в центре города 99% идёт на Кипр, а в бюджет 3-4грн в день, эвакуатор понятно тоже на кипрских номерах, а штрафплощадка в руках тех же патг"г"гиотов с кипрскими паспортами. В общем не за то они кровь на колчаковских фронтах пг"г"голивали, шоб какой то город сталеваров навар такой имел! Документы с Вашей стороны по киевским парковкам и сброду вокруг них, диаметрально противоположные нашим наработкам, есть?
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 28 лип, 2021 16:58, всього редагувалось 1 раз.