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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 81208121812281238124>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 124
1. Зросли більш, як на 15%
19%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
22
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  RTC12 написав:Сейчас нужно более внимательно присматриваться к поднебесной.
Негативные новости оттуда появляются всё чаще...
как это влияет на кржн?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:26

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:Я лично за развитие ОТ. Даже за счет авто. Комфортный автобус с кондиционером, который ходит каждые 5 мин по отдельной полосе плюс много станций метро.
это нереально, или цена проезда будет 40-50 грн. За 8 только убитые богдан и эталон.

Я не против. На машине получатся столько же, но я за рулём, стресс, а тут сидишь, втыкать в телефон. За границей я вполне комфортно езжу в ОТ.
А если прибавить обслуживание и парковку машины, то 50 грн за ОТ будет дешевле.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Сер 28 лип, 2021 16:27, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:26

у ЖК Навигатор была приятная цена и неприятное соседство с ЖД.
Оказывается, там еще рекорды загрязненности воздуха
https://lenta.ua/stalo-izvestno-na-kaki ... uh-104376/
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:30

  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:Я лично за развитие ОТ. Даже за счет авто. Комфортный автобус с кондиционером, который ходит каждые 5 мин по отдельной полосе плюс много станций метро.
это нереально, или цена проезда будет 40-50 грн. За 8 только убитые богдан и эталон.

Я не против. На машине получатся столько же, но я за рулём, стресс, а тут сидишь, втыкать в телефон. За границей я вполне комфортно езжу в ОТ.
А если прибавить обслуживание и парковку машины, то 50 грн за ОТ будет дешевле.

значит рынок есть, будет и предложение.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:46

  Natt написав:
  vano80 написав:
  Faceless написав:Так есть куда более цивилизованное решение: жёстко штрафовать и эвакуировать за парковку на тротуарах и этих газонах, газоны привести в порядок, возможно, оградить столбиками.


Помнишь была идея с перехватывающими парковками, чтобы люди не перлись на авто в город?
Чем закончилось? Сколько парковок обустроено в развязках на бажана и сколько там застроено торгашами? Халва-халва :mrgreen:

Пользовались такой на Академе. Ну шо сказать - вроде как покупаешь абонемент на месяц, но сможешь ли припарковать там утром авто - лотерея... Потому что работникам парковок кушать надо, вот так.

і, хто в нас мер, а хто понаїх, а хто вано80?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:48

  Faceless написав:
Slon_Nosov написав:
  Type1 написав:это не повод превращать город в автогетто


ну пусть будет просто гетто...

город уже изуродовали, по хорошему это все нужно сносить и заменять низко этажной застройкой!

Зображення
Поддерживаю. Всего-то нужно выкупить в этом мордоре все квартиры, все снести, и застроить низкоэтажной, с паркингом на каждую квартиру минимум. Выйдет, правда, тысяч по 15-20куе/метр.

Чомусь у Варшаві не виходить, і навіть в Празі.
Бо там нема лучшого мера.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:49

  sequence написав:
  Slon_Nosov написав:..
по возможности нужно уезжать из киева, а лучше из страны... :cry:

проблема в том, что в других странах к нашим относятся как мы к донецким. Нету в мире справедливости. Надо брать пример с Флая: валить на Филлипины, окопаться там в норе и не вылазить :D

я це давно кажу: "якщо є капітал від 100Кує пора задуматися про ... (можна і Анталію, акурт в помощь)"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:53

  flyman написав:я це давно кажу: "якщо є капітал від 100Кує пора задуматися про ... (можна і Анталію, акурт в помощь)"

точно, якраз дуже актуальна і слушна порада :)
https://www.unian.ua/pogoda/news/ulyubl ... 96232.html
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:53

  sequence написав:
  Faceless написав:..
Способы устранения дефицита мест два:
1) Увеличить количество мест
2) Уменьшить количество авто
Я за комплексное решение, использовать оба метода

ща придет провидица, вывалит демографию и допишет:
"
..
3) депопуляция Киева (уменьшить количество пользователей)
"
Говностат вещает, что жителей в городе меньше, но жители решили компенсировать свое самовыпиливание увеличением парка авто. Как то даже в разгар отпусков пробки сильно не уменьшились. Такое ощущение, что даже вымершие жители Киева, чтобы нагадить живым, продолжают кататься в тонированных машинах

так самий лутший мер вирубає метро, а на роботу то піплу тре добиратися чимось і якось ...
от він і викручується як може, а що поробиш, не всім із села з сральніком за клунею є можливість віддалено працювати
Востаннє редагувалось flyman в Сер 28 лип, 2021 16:54, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:53

  kingkongovets написав:
  striped написав:
  kingkongovets написав:
че орать то?
вас в гугле забанили?
https://gis.kyivcity.gov.ua/penalty/#ma ... 990051-v:1


Может тогда кинетесь ссылочкой сколько город зарабатывает на парковках и эвакуаторах? Именно город и что его жители получат за эти деньги. А не "бизнесмены" от мэрии.

город и его жители получают услугу наказания наглых лосей
также город получает штраф
город не тратится на покупку и обслуживание техники, на зп и гсм, значительно урезаны коррупционные возможности
штрафы не для пополнения бюджета, а для наказания нарушителей
"сколько зарабатывает город на парковках" сказать не могу, но киевпарксервис - это коммунальное предприятие и мимо городского бюджета оплата за парковку - если вы канешна не даете нал левым паркованам - не идет
еще вопросы?



Опыт нашего города, который патг"г"гиоты Меноры отстояли перед рассеянской военщиной, показывает что не всё однозначно, Кинг, и с 15грн в час стоянки в центре города 99% идёт на Кипр, а в бюджет 3-4грн в день, эвакуатор понятно тоже на кипрских номерах, а штрафплощадка в руках тех же патг"г"гиотов с кипрскими паспортами.
В общем не за то они кровь на колчаковских фронтах пг"г"голивали, шоб какой то город сталеваров навар такой имел!
Документы с Вашей стороны по киевским парковкам и сброду вокруг них, диаметрально противоположные нашим наработкам, есть?
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 28 лип, 2021 16:58, всього редагувалось 1 раз.
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