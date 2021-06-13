RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8121812281238124>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 124
1. Зросли більш, як на 15%
19%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
22
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Чомусь у Варшаві не виходить, і навіть в Празі.

Зносили недавно зведені високоповерхові новобуди, щоб забудувати низькоповерзовим житлом, як тут пропонують? Є приклади?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29642
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1254 раз.
Подякували: 7191 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:55

  flyman написав:
  sequence написав:
  Slon_Nosov написав:..
по возможности нужно уезжать из киева, а лучше из страны... :cry:

проблема в том, что в других странах к нашим относятся как мы к донецким. Нету в мире справедливости. Надо брать пример с Флая: валить на Филлипины, окопаться там в норе и не вылазить :D

я це давно кажу: "якщо є капітал від 100Кує пора задуматися про ... (можна і Анталію, акурт в помощь)"

Від 100к ще рано, це тільки дупу прикрити.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29642
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1254 раз.
Подякували: 7191 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:57

  vitaliian написав:
  RTC12 написав:Сейчас нужно более внимательно присматриваться к поднебесной.
Негативные новости оттуда появляются всё чаще...
как это влияет на кржн?

Падение спроса на китайскую недвижимость =
Падение спроса на сталь =
Падение её цены на биржах =
Меньший приток валюты в Украину =
Рост курса доллара =
Снижение доходов пересичных =
Падение спроса на КРНЖ =
Снижение цен на бетон...
RTC12
 
Повідомлень: 399
З нами з: 09.05.15
Подякував: 76 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:59

  Faceless написав:Напомните, какие там были предложение по обновлению голосовалки?

прогноз на уровни парапланирования к НГ 2022. В принципе там Барака что-то повыспрашивал, но анонимный будет репрезентативней и больше отпишутся, а не 6 чел, как ему. Нужна какая-то база вроде Домика, Бомбера, госкомстата :mrgreen: :mrgreen: ..
Востаннє редагувалось sequence в Сер 28 лип, 2021 17:01, всього редагувалось 1 раз.
sequence
 
Повідомлень: 5506
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1478 раз.
Подякували: 1446 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 16:59

  kingkongovets написав:
  sequence написав:Зато есть чудесный ОТ, в котором не чувствуешь себя килькой в томатном соусе.

ну и стоимость этого чудесного от будет не лишним указать тогда уж

100 злотих (700 грн) у Польщі на місяць, 270 на квартал, і річний можна, який в перерахунку на місяць ще дешевше, єдиний на всі види транспорту в тому числі пригородні електрички в межах міста, і ?
фотку ГТ прислати?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25527
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1262 раз.
Подякували: 1968 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 17:01

RTC12 очень длинная цепочка, есть куда более реальные предпосылки, повышение учётной ставки и ставки рефинансирования, что вместе с укреплением гривны возвращает привлекательность финансовых инструментов (овгз и депозиты)
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8004
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1452 раз.
Подякували: 2109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 17:02

  sequence написав:
  kingkongovets написав:
  sequence написав:Зато есть чудесный ОТ, в котором не чувствуешь себя килькой в томатном соусе.

ну и стоимость этого чудесного от будет не лишним указать тогда уж

по разному, но как-то не показалось сильно дешево. Электрички, что в Италии, что в Германии в ближний пригород в случае разовой поездки от 7 евросиков. Проездные, помницца, сильно дешевле. Еще у них есть то, что всегда нам не хватало - "билет выходного дня"

а ще є квиток, на якому можеш ще 3х везти ...
там дорого для туристів (разові квитки)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25527
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1262 раз.
Подякували: 1968 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 17:07

  sequence написав:
  striped написав:..
Внимание, вопрос - сделай у нас проезд хоть 100 долл за поездку - возможно ли это у нас?

думаю, да. Если даже русские давно в Москве и не только асилили, что нам мешает?
Да я понимаю, "разные народы", - у нас "вильнолюди", у них "рабы", но, ИМХО, решается.
Я не специалист и не знаю как лучше - отдать частникам и "рыночек порешает" либо оставить в госсобственности. Но судите сами - разовая поездка в Москве 47 грн на наши дегньги. Ну так Либо пишет, что они на улице в сортиры ходят. Ходят, а потом за метро платят почти 2 бакса. И как то выжили.
Можно много че писать, но себестоимость работы ОТ что в Московии, что у нас схожа. Но люди там платят больше и это не покрывается никакой нефтью и газом. Рабы, одним словом - готовы голодать, но ездить ОТ.
Такие же рабы во всей Европе.

кх..кх
https://www.m24.ru/news/transport/02012021/147977

В субботу, 2 января в столице изменилась стоимость проезда в общественном транспорте.

Так, цена безлимитного билета поездок на 30 дней на автобусах, троллейбусах и трамваях составляет 1 240 рублей.

Безлимитный билет на сутки стоит 240 рублей, на трое суток – 455, на 30 дней – 2 245, на 90 дней – 5 430, на год – 19 500.

Стоимость "Единого" билета на одну поездку в метро и наземном транспорте составит 60 рублей, на две – 120, на 60 поездок – 2 070.

.....
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25527
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1262 раз.
Подякували: 1968 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 17:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:Опыт нашего города, который патг"г"гиоты Меноры отстояли перед рассеянской военщиной, показывает что не всё однозначно, Кинг, и с 15грн в час стоянки в центре города 99% идёт на Кипр, а в бюджет 3-4грн в день, эвакуатор понятно тоже на кипрских номерах, а штрафплощадка в руках тех же патг"г"гиотов с кипрскими паспортами.
В общем не за то они кровь на колчаковских фронтах пг"г"голивали, шоб какой то город сталеваров навар такой имел!
Документы с Вашей стороны по киевским парковкам и сброду вокруг них, диаметрально противоположные нашим наработкам, есть?

штраф за незаконную, или неоплаченную парковку идет в бюджет
за парковку вы оплачиваете безналом на счет муниципального предприятия
а вот за эвакуацию и штрафплошадку деньги могут идти и в частные руки
шо там у вас - я хз и чесна гря меня это мало интересует
а вообще обвинения в том, шо «штрафы идут в карманы владельцев эвакуаторов» - любимый аргумент лосей, но с реальностью он не имеет ничего общего
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9343
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1277 раз.
Подякували: 2119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 17:15

  flyman написав:100 злотих (700 грн) у Польщі на місяць, 270 на квартал, і річний можна, який в перерахунку на місяць ще дешевше, єдиний на всі види транспорту в тому числі пригородні електрички в межах міста, і ?

  flyman написав:В субботу, 2 января в столице изменилась стоимость проезда в общественном транспорте. Так, цена безлимитного билета поездок на 30 дней на автобусах, троллейбусах и трамваях составляет 1 240 рублей.

Флай, у тебе два варіанти - пшеки або москвобад. Чого ще тут ?
ВпізнаЮ рідний Тернопіль - все кругом погано в неньці, а от у сусіда і свині товщі, і жінка - гарніша.
Я ж кажу - колаборант латентний. Прапори в цоколі під диваном уже заготовив ?
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1632
З нами з: 27.02.19
Подякував: 637 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8121812281238124>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2100, 2101, 2102
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21010 3702493
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 12:27
Frant
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
15 24993
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лип, 2021 16:23
airmax78
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 241807
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33457)
28.07.2021 18:03
Ведущая (1)
28.07.2021 17:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.