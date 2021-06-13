Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
RTC12 написав:Сейчас нужно более внимательно присматриваться к поднебесной. Негативные новости оттуда появляются всё чаще...
как это влияет на кржн?
Падение спроса на китайскую недвижимость = Падение спроса на сталь = Падение её цены на биржах = Меньший приток валюты в Украину = Рост курса доллара = Снижение доходов пересичных = Падение спроса на КРНЖ = Снижение цен на бетон...
Faceless написав:Напомните, какие там были предложение по обновлению голосовалки?
прогноз на уровни парапланирования к НГ 2022. В принципе там Барака что-то повыспрашивал, но анонимный будет репрезентативней и больше отпишутся, а не 6 чел, как ему. Нужна какая-то база вроде Домика, Бомбера, госкомстата ..
Востаннє редагувалось sequence в Сер 28 лип, 2021 17:01, всього редагувалось 1 раз.
sequence написав:Зато есть чудесный ОТ, в котором не чувствуешь себя килькой в томатном соусе.
ну и стоимость этого чудесного от будет не лишним указать тогда уж
100 злотих (700 грн) у Польщі на місяць, 270 на квартал, і річний можна, який в перерахунку на місяць ще дешевше, єдиний на всі види транспорту в тому числі пригородні електрички в межах міста, і ? фотку ГТ прислати?
RTC12 очень длинная цепочка, есть куда более реальные предпосылки, повышение учётной ставки и ставки рефинансирования, что вместе с укреплением гривны возвращает привлекательность финансовых инструментов (овгз и депозиты)
sequence написав:Зато есть чудесный ОТ, в котором не чувствуешь себя килькой в томатном соусе.
ну и стоимость этого чудесного от будет не лишним указать тогда уж
по разному, но как-то не показалось сильно дешево. Электрички, что в Италии, что в Германии в ближний пригород в случае разовой поездки от 7 евросиков. Проездные, помницца, сильно дешевле. Еще у них есть то, что всегда нам не хватало - "билет выходного дня"
а ще є квиток, на якому можеш ще 3х везти ... там дорого для туристів (разові квитки)
striped написав:.. Внимание, вопрос - сделай у нас проезд хоть 100 долл за поездку - возможно ли это у нас?
думаю, да. Если даже русские давно в Москве и не только асилили, что нам мешает? Да я понимаю, "разные народы", - у нас "вильнолюди", у них "рабы", но, ИМХО, решается. Я не специалист и не знаю как лучше - отдать частникам и "рыночек порешает" либо оставить в госсобственности. Но судите сами - разовая поездка в Москве 47 грн на наши дегньги. Ну так Либо пишет, что они на улице в сортиры ходят. Ходят, а потом за метро платят почти 2 бакса. И как то выжили. Можно много че писать, но себестоимость работы ОТ что в Московии, что у нас схожа. Но люди там платят больше и это не покрывается никакой нефтью и газом. Рабы, одним словом - готовы голодать, но ездить ОТ. Такие же рабы во всей Европе.
барабашов написав:Опыт нашего города, который патг"г"гиоты Меноры отстояли перед рассеянской военщиной, показывает что не всё однозначно, Кинг, и с 15грн в час стоянки в центре города 99% идёт на Кипр, а в бюджет 3-4грн в день, эвакуатор понятно тоже на кипрских номерах, а штрафплощадка в руках тех же патг"г"гиотов с кипрскими паспортами. В общем не за то они кровь на колчаковских фронтах пг"г"голивали, шоб какой то город сталеваров навар такой имел! Документы с Вашей стороны по киевским парковкам и сброду вокруг них, диаметрально противоположные нашим наработкам, есть?
штраф за незаконную, или неоплаченную парковку идет в бюджет за парковку вы оплачиваете безналом на счет муниципального предприятия а вот за эвакуацию и штрафплошадку деньги могут идти и в частные руки шо там у вас - я хз и чесна гря меня это мало интересует а вообще обвинения в том, шо «штрафы идут в карманы владельцев эвакуаторов» - любимый аргумент лосей, но с реальностью он не имеет ничего общего
flyman написав:100 злотих (700 грн) у Польщі на місяць, 270 на квартал, і річний можна, який в перерахунку на місяць ще дешевше, єдиний на всі види транспорту в тому числі пригородні електрички в межах міста, і ?
flyman написав:В субботу, 2 января в столице изменилась стоимость проезда в общественном транспорте. Так, цена безлимитного билета поездок на 30 дней на автобусах, троллейбусах и трамваях составляет 1 240 рублей.
Флай, у тебе два варіанти - пшеки або москвобад. Чого ще тут ? ВпізнаЮ рідний Тернопіль - все кругом погано в неньці, а от у сусіда і свині товщі, і жінка - гарніша. Я ж кажу - колаборант латентний. Прапори в цоколі під диваном уже заготовив ?