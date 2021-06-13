Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
"Новий Поділ" — це поліфункціональний район, розділений на 7 кварталів, із загальною площею понад 10 га. Тут побудують житлові (загальна площа — 115 500 м²), а також комерційні та офісні приміщення (91 800 м²) із приватними та громадськими терасами та краєвидами на Дніпро.
Місце сили "Нового Подолу" — набережна. Вона пролягатиме вздовж Дніпра на кілометр і стане повноцінним громадським простором для всіх жителів Києва. У процесі її створення автори проєкту враховували досвід Амстердама, Стокгольма, Копенгагена та інших європейських міст, розташованих біля води.
На набережній облаштують тераси та громадські простори, а вся територія буде озеленена десятками різних лугових трав, кущів і дерев. Тут працюватимуть кав’ярні, бари й ресторани, амфітеатр, човнова станція, а також прокат каяків. Крім того, поряд із набережною з’явиться міський пляж — єдиний у центрі Києва.
sequence написав: проблема в том, что в других странах к нашим относятся как мы к донецким. Нету в мире справедливости. Надо брать пример с Флая: валить на Филлипины, окопаться там в норе и не вылазить
я це давно кажу: "якщо є капітал від 100Кує пора задуматися про ... (можна і Анталію, акурт в помощь)"
Від 100к ще рано, це тільки дупу прикрити.
не знаю щодо дупи (не спеціаліст на відміну від порадника), але потилицю вже можна чухати
flyman написав:100 злотих (700 грн) у Польщі на місяць, 270 на квартал, і річний можна, який в перерахунку на місяць ще дешевше, єдиний на всі види транспорту в тому числі пригородні електрички в межах міста, і ?
flyman написав:В субботу, 2 января в столице изменилась стоимость проезда в общественном транспорте. Так, цена безлимитного билета поездок на 30 дней на автобусах, троллейбусах и трамваях составляет 1 240 рублей.
Флай, у тебе два варіанти - пшеки або москвобад. Чого ще тут ? ВпізнаЮ рідний Тернопіль - все кругом погано в неньці, а от у сусіда і свині товщі, і жінка - гарніша. Я ж кажу - колаборант латентний. Прапори в цоколі під диваном уже заготовив ?
де я писав: "все погано в неньці", ти того, переставай фантазувати, а вирішуй свої проблеми. СофБорщ, то зовсім не торт, і не борщ.
vitaliian написав:RTC12 очень длинная цепочка, есть куда более реальные предпосылки, повышение учётной ставки и ставки рефинансирования, что вместе с укреплением гривны возвращает привлекательность финансовых инструментов (овгз и депозиты)
Это она с виду длинная. Так сказать для наглядности.. Падение цены на сталь может произойти за считанные недели, и то и дни... Мы уже видели как буквально за несколько недель обвалили цены на пиломатериалы...
Повышение учетной ставки, если вы имеете ввиду ФРС, то это отдельная и уже избитая тема. В этом случае укр.овгз и депозиты будут плохо работать. Скорее наоборот, их владельцы захотят от них избавиться и пересидеть либо в кеше, либо гос.облигациях США. От греха подальше...
Меня сейчас больше Китай интересует. Там грозовые облака собираются. График Шанхайской биржи уже как-то напрягает... Годовой рост там практически обнулился... И очень быстро...