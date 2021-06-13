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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8122812381248125>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 124
1. Зросли більш, як на 15%
19%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
22
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 17:16

  Serg-ik написав:для тех, кто считает, что проблемы негров шерифа не волнуют

Отключаются целыми городами. Как массовый переход украинцев на автономное отопление повлияет на платежки
https://strana.ua/articles/analysis/345 ... zhkkh.html

що цікаво, то в Польщі центальне опалення виходило дешевше, чим індивідувальне.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 17:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:що цікаво, то в Польщі центальне опалення виходило дешевше, чим індивідувальне.
мне машиной поездка на академ стоит дешевле маршрутки (если считать только стоимость топлива).
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 17:22

  kingkongovets написав:республика

https://youtu.be/9ltuV5Umm7g

напрашується застройка іподрома республікою 2 або патріоткою 3
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 17:32

"Новий Поділ" — це поліфункціональний район, розділений на 7 кварталів, із загальною площею понад 10 га. Тут побудують житлові (загальна площа — 115 500 м²), а також комерційні та офісні приміщення (91 800 м²) із приватними та громадськими терасами та краєвидами на Дніпро.

Місце сили "Нового Подолу" — набережна. Вона пролягатиме вздовж Дніпра на кілометр і стане повноцінним громадським простором для всіх жителів Києва. У процесі її створення автори проєкту враховували досвід Амстердама, Стокгольма, Копенгагена та інших європейських міст, розташованих біля води.

На набережній облаштують тераси та громадські простори, а вся територія буде озеленена десятками різних лугових трав, кущів і дерев. Тут працюватимуть кав’ярні, бари й ресторани, амфітеатр, човнова станція, а також прокат каяків. Крім того, поряд із набережною з’явиться міський пляж — єдиний у центрі Києва.

https://www.epravda.com.ua/news/2021/07/27/676292/
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 17:37

  Faceless написав:
  flyman написав:
  sequence написав: проблема в том, что в других странах к нашим относятся как мы к донецким. Нету в мире справедливости. Надо брать пример с Флая: валить на Филлипины, окопаться там в норе и не вылазить :D

я це давно кажу: "якщо є капітал від 100Кує пора задуматися про ... (можна і Анталію, акурт в помощь)"

Від 100к ще рано, це тільки дупу прикрити.

не знаю щодо дупи (не спеціаліст на відміну від порадника), але потилицю вже можна чухати
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 17:39

  stas_rst написав:
  flyman написав:100 злотих (700 грн) у Польщі на місяць, 270 на квартал, і річний можна, який в перерахунку на місяць ще дешевше, єдиний на всі види транспорту в тому числі пригородні електрички в межах міста, і ?

  flyman написав:В субботу, 2 января в столице изменилась стоимость проезда в общественном транспорте. Так, цена безлимитного билета поездок на 30 дней на автобусах, троллейбусах и трамваях составляет 1 240 рублей.

Флай, у тебе два варіанти - пшеки або москвобад. Чого ще тут ?
ВпізнаЮ рідний Тернопіль - все кругом погано в неньці, а от у сусіда і свині товщі, і жінка - гарніша.
Я ж кажу - колаборант латентний. Прапори в цоколі під диваном уже заготовив ?

де я писав: "все погано в неньці", ти того, переставай фантазувати, а вирішуй свої проблеми. СофБорщ, то зовсім не торт, і не борщ.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 17:43

  vitaliian написав:
  flyman написав:що цікаво, то в Польщі центальне опалення виходило дешевше, чим індивідувальне.
мне машиной поездка на академ стоит дешевле маршрутки (если считать только стоимость топлива).

а якщо не тільки паливо, а порахувати всі витрати + особистий час і не тільки за рулем?
є таке поняття - ефект масштабу (economies of scale),
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 17:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

флай, может прикрутишь фонтан?
хорош флудить
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 17:45

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:що цікаво, то в Польщі центальне опалення виходило дешевше, чим індивідувальне.
мне машиной поездка на академ стоит дешевле маршрутки (если считать только стоимость топлива).

а якщо не тільки паливо, а порахувати всі витрати + особистий час і не тільки за рулем?
є таке поняття - ефект масштабу (economies of scale),

Для цього потрібно мати здоровий глузд.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 17:51

  vitaliian написав:RTC12 очень длинная цепочка, есть куда более реальные предпосылки, повышение учётной ставки и ставки рефинансирования, что вместе с укреплением гривны возвращает привлекательность финансовых инструментов (овгз и депозиты)

Это она с виду длинная. Так сказать для наглядности..
Падение цены на сталь может произойти за считанные недели, и то и дни...
Мы уже видели как буквально за несколько недель обвалили цены на пиломатериалы...
Зображення

Повышение учетной ставки, если вы имеете ввиду ФРС, то это отдельная и уже избитая тема.
В этом случае укр.овгз и депозиты будут плохо работать.
Скорее наоборот, их владельцы захотят от них избавиться и пересидеть либо в кеше, либо гос.облигациях США. От греха подальше...

Меня сейчас больше Китай интересует. Там грозовые облака собираются.
График Шанхайской биржи уже как-то напрягает...
Годовой рост там практически обнулился...
И очень быстро...
Зображення
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