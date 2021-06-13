я про нашу нбушную.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 лип, 2021 18:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 28 лип, 2021 18:30
Додано: Сер 28 лип, 2021 18:31
При этом государство на сегодня вообще не кошмарит автовладельцев. Очень странно слышать, что оно что то ещё и должно вильнолюдям. Очень много примеров по крупным городам, когда власть сознательно затрудняет пользование своим транспортом. Это может быть от искусственного завышения цен на авто, платным въездом в центр, пользованием автомобилем с четным/нечётным номером в определенные дни, доказательством наличия паркоместа в пределах места своего проживания, высокими ценами на парковку, штрафами, платными дорогами и ТД. До само собой разумеющегося развития общественного транспорта. Но как же вильнолюдям ограничить права на дешёвую бляху...бгг..ВИЛЫ
Дошло до маразма, теперь ещё требуют газоны заасфальтировать
Востаннє редагувалось hume в Сер 28 лип, 2021 18:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 28 лип, 2021 18:31
RTC12
Все знают, что мы на пороге интересных в финансовом плане времен (большого шухера), но никто не знает каких и когда. Уверен, что все сидят в долларах (включая якобы растишек) и ждут когда подадут сладкое. Попутно лениво шутят про МХЗ, понимая, что эти цены уже стали историей и вряд-ли вернутся. Даже без минус 40%. А если, вдруг, будет -40%, то это будет праздник.
Сейчас не время покупать, а время скирдовать.
Додано: Сер 28 лип, 2021 18:40
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ситуация с парковками и шаги для решения этой проблемы имеют колоссальное влияние на цену недвиги и изменение правил может серьезным образом повлиять
на рынок, а ты тупо флудишь и оффтопишь по любому вопросу
блин, ну почему тут больше всего пишут те, кому нечего сказать по теме?
зато на каждой странице веские мнения тебя, витальена и успиха по всем вопросам
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 28 лип, 2021 18:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 28 лип, 2021 18:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
по деньгам авто затратнее но рядом со мной не едут попутчики с ковидом, перегаром, в наушниках с громкой музыкой, болтуны по телефону и тд. Как вы предлагаете это посчитать? Рыба с мусорки и рыба с супермаркета это не одно и тоже, чтобы в лоб сравнивать их стоимость, как предлагает мудрый франт.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 28 лип, 2021 18:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 28 лип, 2021 18:46
Ставка НБУ имеет право на жизнь, если вокруг Украины будет тишь да гладь...
Но, как правило, мировые негаразды приходят или из США, или из Азии,
когда их особо никто и не ждёт. В этом случае все потуги НБУ мало на что повлияют, так как он не зарабатывает и не эмитирует настоящие деньги,
а может только их перераспределять через обменный курс.
Мы все варимся в одном глобальном экономическом котле, из которого кто-то вытащит жирный кусок мяса, а кому-то достанется пена...
Да вы и сами это всё прекрасно знаете...
Додано: Сер 28 лип, 2021 18:47
Платная стоянка Ашана пустая. Но это платно и идти 10 минут
Додано: Сер 28 лип, 2021 19:18
Это всё верно. Похожее уже было в Греции в 2012г., когда доходность ихних
10-летних бондов взлетела до 36% годовых...Да, кто-то очень хорошо там заработал.
Но Греция, в отличие от Украины, член ЕС, и им сильно помогли.
(выдали несколько траншей на суму свыше 200 млрд.евро),
иначе был бы парад дефолтов южных европейских стран...
Нам так не помогут. Поэтому с подобными ставками можно остаться без штанов...
Додано: Сер 28 лип, 2021 19:26
Почти 30 лет назад, когда маршрутки в Киеве только появились - сначала ублюдочные низкопотолочные Пежо с откидным сиденьем в среднем ряду и ценой проезда 50коп (при 15коп в ОТ). Впрочем даже у них было огромное преимущество перед нынешними скотовозками типа Богдан - там стоячие места отсутствовали просто физически.
Потом - вполне приличние Спринтеры и Форды с работающим кондиционером и регулярно меняемыми белыми подголовниками за 75коп, бонусом - длинные маршруты через весь город эквивалентные поезке с 2-3мя пересадками на ОТ типа 777 с Ленинградской площади до Шулявки и дальше.
Собственно пока государство не вмешивалось "рынок сам все решил" - проезд в приличной маршрутке = 3-5х проездов в ОТ. Потом государством был установлен потолок цены в 2грн - пока ОТ стоил 50коп все еще было терпимо, но по мере роста цен ОТ приличные маршрутки заменялись скотовозками, когда цены сравнялись - получили сплошные Богданы, которые имеем до сих пор
Верхний сегмент уже пол-года как занят Убер Шатлом с его Спринтерами и зависимостью цены от расстояния. Без внерыночного вмешательства государства скотовозке там ловить нечего, даже с кондиционером и жестко контролируемым запретом брать стоячих - красная цена ей 20-30грн и только на средних/длинных маршрутах.
Зараз переглядають цей форум: pesikot, Василь-Рівне і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|