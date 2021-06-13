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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8123812481258126>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 124
1. Зросли більш, як на 15%
19%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
22
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 18:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  RTC12 написав:Повышение учетной ставки, если вы имеете ввиду ФРС,
я про нашу нбушную.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 18:30

  kingkongovets написав:флай, может прикрутишь фонтан?
хорош флудить

ніби я тут 20 чи 30 сторінок про парковки розписав, начніссібя
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 18:31

  sequence написав:читаю всю эту дичь и ахереваю: "я купил тазик, а город должен позаботиться о том, где ее хранить, потому что я плачу акциз за бензин"

При этом государство на сегодня вообще не кошмарит автовладельцев. Очень странно слышать, что оно что то ещё и должно вильнолюдям. Очень много примеров по крупным городам, когда власть сознательно затрудняет пользование своим транспортом. Это может быть от искусственного завышения цен на авто, платным въездом в центр, пользованием автомобилем с четным/нечётным номером в определенные дни, доказательством наличия паркоместа в пределах места своего проживания, высокими ценами на парковку, штрафами, платными дорогами и ТД. До само собой разумеющегося развития общественного транспорта. Но как же вильнолюдям ограничить права на дешёвую бляху...бгг..ВИЛЫ

Дошло до маразма, теперь ещё требуют газоны заасфальтировать :mrgreen:
Востаннє редагувалось hume в Сер 28 лип, 2021 18:32, всього редагувалось 1 раз.
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1
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 18:31

RTC12
Все знают, что мы на пороге интересных в финансовом плане времен (большого шухера), но никто не знает каких и когда. Уверен, что все сидят в долларах (включая якобы растишек) и ждут когда подадут сладкое. Попутно лениво шутят про МХЗ, понимая, что эти цены уже стали историей и вряд-ли вернутся. Даже без минус 40%. А если, вдруг, будет -40%, то это будет праздник.

Сейчас не время покупать, а время скирдовать.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 18:40

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  kingkongovets написав:флай, может прикрутишь фонтан?
хорош флудить

ніби я тут 20 чи 30 сторінок про парковки розписав, начніссібя
ситуация с парковками и шаги для решения этой проблемы имеют колоссальное влияние на цену недвиги и изменение правил может серьезным образом повлиять
на рынок, а ты тупо флудишь и оффтопишь по любому вопросу
блин, ну почему тут больше всего пишут те, кому нечего сказать по теме?
зато на каждой странице веские мнения тебя, витальена и успиха по всем вопросам
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 28 лип, 2021 18:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 18:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:а якщо не тільки паливо, а порахувати всі витрати + особистий час і не тільки за рулем?
є таке поняття - ефект масштаб
по деньгам авто затратнее но рядом со мной не едут попутчики с ковидом, перегаром, в наушниках с громкой музыкой, болтуны по телефону и тд. Как вы предлагаете это посчитать? Рыба с мусорки и рыба с супермаркета это не одно и тоже, чтобы в лоб сравнивать их стоимость, как предлагает мудрый франт.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 28 лип, 2021 18:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 18:46

  vitaliian написав:
  RTC12 написав:Повышение учетной ставки, если вы имеете ввиду ФРС,
я про нашу нбушную.

Ставка НБУ имеет право на жизнь, если вокруг Украины будет тишь да гладь...
Но, как правило, мировые негаразды приходят или из США, или из Азии,
когда их особо никто и не ждёт. В этом случае все потуги НБУ мало на что повлияют, так как он не зарабатывает и не эмитирует настоящие деньги,
а может только их перераспределять через обменный курс.
Мы все варимся в одном глобальном экономическом котле, из которого кто-то вытащит жирный кусок мяса, а кому-то достанется пена...
Да вы и сами это всё прекрасно знаете...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 18:47

  Serg-ik написав:[
Интересно, какое понимание придёт к автовладельцам, которые живут на Пчилки?
надо поставить круглосуточную охрану из автовладельцев и отпи#дить инспектора, который квитанции выписывает?
Сжечь эвакуатор?
Какие у них еще есть варианты, если парковки рядом с домом невозможно обеспечить?

Платная стоянка Ашана пустая. Но это платно и идти 10 минут
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 19:18

  vitaliian написав: С вашими аргументами особо не поспоришь, но я попытаюсь. Высокая учётная ставка может остановить отток капитала, особенно если звр позволяют накормить всех паникёров. Это убьёт экономику но сохранит курс, а можно убить и то и другое.

Это всё верно. Похожее уже было в Греции в 2012г., когда доходность ихних
10-летних бондов взлетела до 36% годовых...Да, кто-то очень хорошо там заработал.
Но Греция, в отличие от Украины, член ЕС, и им сильно помогли.
(выдали несколько траншей на суму свыше 200 млрд.евро),
иначе был бы парад дефолтов южных европейских стран...
Нам так не помогут. Поэтому с подобными ставками можно остаться без штанов...
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 19:26

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:Я лично за развитие ОТ. Даже за счет авто. Комфортный автобус с кондиционером, который ходит каждые 5 мин по отдельной полосе плюс много станций метро.
это нереально, или цена проезда будет 40-50 грн. За 8 только убитые богдан и эталон.


Почти 30 лет назад, когда маршрутки в Киеве только появились - сначала ублюдочные низкопотолочные Пежо с откидным сиденьем в среднем ряду и ценой проезда 50коп (при 15коп в ОТ). Впрочем даже у них было огромное преимущество перед нынешними скотовозками типа Богдан - там стоячие места отсутствовали просто физически.
Потом - вполне приличние Спринтеры и Форды с работающим кондиционером и регулярно меняемыми белыми подголовниками за 75коп, бонусом - длинные маршруты через весь город эквивалентные поезке с 2-3мя пересадками на ОТ типа 777 с Ленинградской площади до Шулявки и дальше.
Собственно пока государство не вмешивалось "рынок сам все решил" - проезд в приличной маршрутке = 3-5х проездов в ОТ. Потом государством был установлен потолок цены в 2грн - пока ОТ стоил 50коп все еще было терпимо, но по мере роста цен ОТ приличные маршрутки заменялись скотовозками, когда цены сравнялись - получили сплошные Богданы, которые имеем до сих пор :x

Верхний сегмент уже пол-года как занят Убер Шатлом с его Спринтерами и зависимостью цены от расстояния. Без внерыночного вмешательства государства скотовозке там ловить нечего, даже с кондиционером и жестко контролируемым запретом брать стоячих - красная цена ей 20-30грн и только на средних/длинных маршрутах.
candle645
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