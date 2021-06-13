candle645 написав:

vitaliian написав: Vlad442 написав: Я лично за развитие ОТ. Даже за счет авто. Комфортный автобус с кондиционером, который ходит каждые 5 мин по отдельной полосе плюс много станций метро. Я лично за развитие ОТ. Даже за счет авто. Комфортный автобус с кондиционером, который ходит каждые 5 мин по отдельной полосе плюс много станций метро. это нереально, или цена проезда будет 40-50 грн. За 8 только убитые богдан и эталон. это нереально, или цена проезда будет 40-50 грн. За 8 только убитые богдан и эталон.

Почти 30 лет назад, когда маршрутки в Киеве только появились - сначала ублюдочные низкопотолочные Пежо с откидным сиденьем в среднем ряду и ценой проезда 50коп (при 15коп в ОТ). Впрочем даже у них было огромное преимущество перед нынешними скотовозками типа Богдан - там стоячие места отсутствовали просто физически.Потом - вполне приличние Спринтеры и Форды с работающим кондиционером и регулярно меняемыми белыми подголовниками за 75коп, бонусом - длинные маршруты через весь город эквивалентные поезке с 2-3мя пересадками на ОТ типа 777 с Ленинградской площади до Шулявки и дальше.Собственно пока государство не вмешивалось "рынок сам все решил" - проезд в приличной маршрутке = 3-5х проездов в ОТ. Потом государством был установлен потолок цены в 2грн - пока ОТ стоил 50коп все еще было терпимо, но по мере роста цен ОТ приличные маршрутки заменялись скотовозками, когда цены сравнялись - получили сплошные Богданы, которые имеем до сих порВерхний сегмент уже пол-года как занят Убер Шатлом с его Спринтерами и зависимостью цены от расстояния. Без внерыночного вмешательства государства скотовозке там ловить нечего, даже с кондиционером и жестко контролируемым запретом брать стоячих - красная цена ей 20-30грн и только на средних/длинных маршрутах.