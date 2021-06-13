Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Я лично за развитие ОТ. Даже за счет авто. Комфортный автобус с кондиционером, который ходит каждые 5 мин по отдельной полосе плюс много станций метро.
это нереально, или цена проезда будет 40-50 грн. За 8 только убитые богдан и эталон.
Почти 30 лет назад, когда маршрутки в Киеве только появились - сначала ублюдочные низкопотолочные Пежо с откидным сиденьем в среднем ряду и ценой проезда 50коп (при 15коп в ОТ). Впрочем даже у них было огромное преимущество перед нынешними скотовозками типа Богдан - там стоячие места отсутствовали просто физически. Потом - вполне приличние Спринтеры и Форды с работающим кондиционером и регулярно меняемыми белыми подголовниками за 75коп, бонусом - длинные маршруты через весь город эквивалентные поезке с 2-3мя пересадками на ОТ типа 777 с Ленинградской площади до Шулявки и дальше. Собственно пока государство не вмешивалось "рынок сам все решил" - проезд в приличной маршрутке = 3-5х проездов в ОТ. Потом государством был установлен потолок цены в 2грн - пока ОТ стоил 50коп все еще было терпимо, но по мере роста цен ОТ приличные маршрутки заменялись скотовозками, когда цены сравнялись - получили сплошные Богданы, которые имеем до сих пор
Верхний сегмент уже пол-года как занят Убер Шатлом с его Спринтерами и зависимостью цены от расстояния. Без внерыночного вмешательства государства скотовозке там ловить нечего, даже с кондиционером и жестко контролируемым запретом брать стоячих - красная цена ей 20-30грн и только на средних/длинных маршрутах.
«У перевозчиков будут требовать наличие кондиционера и GPS-навигатора. В Киевсовете считают, что GPS нужен, чтобы отслеживать местоположение маршрутки и в случае поломки вызывать помощь. Также, согласно новым правилам, в маршрутках должно быть не менее 21 посадочного места и низкий пол. Сами авто должны быть покрашены в жёлтый, белый или бежевый цвета.
Глава Ассоциации перевозчиков Киева Валерий Липецкий считает, что из-за новых требований стоимость проезда в маршрутках могут повысить на 25 %, поскольку придётся тратиться как минимум на кондиционеры. Кроме того, часть правил выполнить довольно сложно, например, мало у кого есть низкополые микроавтобусы»
Vlad442 написав:RTC12 Все знают, что мы на пороге интересных в финансовом плане времен (большого шухера), но никто не знает каких и когда. Уверен, что все сидят в долларах (включая якобы растишек) и ждут когда подадут сладкое. Попутно лениво шутят про МХЗ, понимая, что эти цены уже стали историей и вряд-ли вернутся. Даже без минус 40%. А если, вдруг, будет -40%, то это будет праздник.
Сейчас не время покупать, а время скирдовать.
Очевидно мудрые американцы так и делают... По сообщению Bloomberg, вопреки ожиданиям роста на 3,7%, продажи новых домов в июне упали на 6,6% и, что еще хуже, май был пересмотрен с понижением с -5,9% до -7,8%. Еще более удивительным является тот факт, что продажи новых домов упали почти на 20% - худший показатель с 2011 года.
candle645 написав:Потом - вполне приличние Спринтеры и Форды с работающим кондиционером и регулярно меняемыми белыми подголовниками за 75коп, бонусом - длинные маршруты через весь город эквивалентные поезке с 2-3мя пересадками на ОТ типа 777 с Ленинградской площади до Шулявки и дальше. Собственно пока государство не вмешивалось "рынок сам все решил" - проезд в приличной маршрутке = 3-5х проездов в ОТ. Потом государством был установлен потолок цены в 2грн - пока ОТ стоил 50коп все еще было терпимо, но по мере роста цен ОТ приличные маршрутки заменялись скотовозками, когда цены сравнялись - получили сплошные Богданы, которые имеем до сих пор
Сказочников развелось Спринтеры и Форды с работающими кондиционерами
Больше 20 лет я езжу по Киеву на ОТ, видел только скотовозки в качестве маршруток
Земля около большинства домов в центре и на окраинах Киева не принадлежит дому. Несмотря на то, что люди платят за обслуживание придомовой территории, за ее уборку и благоустройство, она принадлежит всей общине города. И вся община может пользоваться этой территорией так же, как и жильцы дома. Если на этой территории происходит авария, то ликвидирует эту аварию и восстанавливает на ее месте асфальт именно город, а не жильцы
То есть, как авария, то пусть город ликвидирует аварию, а как парковаться - так пусть город идёт лесом и плату взымать не могут
Неплохая идея, придомовая территория отдаётся жильцам дома. Паркуйтесь где хотите. Авария - восстановление за счёт жильцов