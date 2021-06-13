RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8123812481258126

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 124
1. Зросли більш, як на 15%
19%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
22
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 19:32

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

candle645 написав:
  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:Я лично за развитие ОТ. Даже за счет авто. Комфортный автобус с кондиционером, который ходит каждые 5 мин по отдельной полосе плюс много станций метро.
это нереально, или цена проезда будет 40-50 грн. За 8 только убитые богдан и эталон.


Почти 30 лет назад, когда маршрутки в Киеве только появились - сначала ублюдочные низкопотолочные Пежо с откидным сиденьем в среднем ряду и ценой проезда 50коп (при 15коп в ОТ). Впрочем даже у них было огромное преимущество перед нынешними скотовозками типа Богдан - там стоячие места отсутствовали просто физически.
Потом - вполне приличние Спринтеры и Форды с работающим кондиционером и регулярно меняемыми белыми подголовниками за 75коп, бонусом - длинные маршруты через весь город эквивалентные поезке с 2-3мя пересадками на ОТ типа 777 с Ленинградской площади до Шулявки и дальше.
Собственно пока государство не вмешивалось "рынок сам все решил" - проезд в приличной маршрутке = 3-5х проездов в ОТ. Потом государством был установлен потолок цены в 2грн - пока ОТ стоил 50коп все еще было терпимо, но по мере роста цен ОТ приличные маршрутки заменялись скотовозками, когда цены сравнялись - получили сплошные Богданы, которые имеем до сих пор :x

Верхний сегмент уже пол-года как занят Убер Шатлом с его Спринтерами и зависимостью цены от расстояния. Без внерыночного вмешательства государства скотовозке там ловить нечего, даже с кондиционером и жестко контролируемым запретом брать стоячих - красная цена ей 20-30грн и только на средних/длинных маршрутах.
Власти разработали новые правила для маршруток

https://www.the-village.com.ua/village/ ... -transport

«У перевозчиков будут требовать наличие кондиционера и GPS-навигатора. В Киевсовете считают, что GPS нужен, чтобы отслеживать местоположение маршрутки и в случае поломки вызывать помощь. Также, согласно новым правилам, в маршрутках должно быть не менее 21 посадочного места и низкий пол. Сами авто должны быть покрашены в жёлтый, белый или бежевый цвета.

Глава Ассоциации перевозчиков Киева Валерий Липецкий считает, что из-за новых требований стоимость проезда в маршрутках могут повысить на 25 %, поскольку придётся тратиться как минимум на кондиционеры. Кроме того, часть правил выполнить довольно сложно, например, мало у кого есть низкополые микроавтобусы»
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9348
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1277 раз.
Подякували: 2120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 19:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Платная парковка даже в своем дворе: к чему готовиться киевлянам

https://amp.society.fakty.ua/ru/381662- ... kievlyanam
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9348
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1277 раз.
Подякували: 2120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 19:55

  Vlad442 написав:RTC12
Все знают, что мы на пороге интересных в финансовом плане времен (большого шухера), но никто не знает каких и когда. Уверен, что все сидят в долларах (включая якобы растишек) и ждут когда подадут сладкое. Попутно лениво шутят про МХЗ, понимая, что эти цены уже стали историей и вряд-ли вернутся. Даже без минус 40%. А если, вдруг, будет -40%, то это будет праздник.

Сейчас не время покупать, а время скирдовать.

Очевидно мудрые американцы так и делают...
По сообщению Bloomberg, вопреки ожиданиям роста на 3,7%, продажи новых домов
в июне упали на 6,6% и, что еще хуже, май был пересмотрен с понижением с -5,9% до -7,8%.
Еще более удивительным является тот факт, что продажи новых домов упали почти на 20% - худший показатель с 2011 года.
Зображення
RTC12
 
Повідомлень: 402
З нами з: 09.05.15
Подякував: 75 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 20:03

  candle645 написав:Потом - вполне приличние Спринтеры и Форды с работающим кондиционером и регулярно меняемыми белыми подголовниками за 75коп, бонусом - длинные маршруты через весь город эквивалентные поезке с 2-3мя пересадками на ОТ типа 777 с Ленинградской площади до Шулявки и дальше.
Собственно пока государство не вмешивалось "рынок сам все решил" - проезд в приличной маршрутке = 3-5х проездов в ОТ. Потом государством был установлен потолок цены в 2грн - пока ОТ стоил 50коп все еще было терпимо, но по мере роста цен ОТ приличные маршрутки заменялись скотовозками, когда цены сравнялись - получили сплошные Богданы, которые имеем до сих пор :x

Сказочников развелось
Спринтеры и Форды с работающими кондиционерами

Больше 20 лет я езжу по Киеву на ОТ, видел только скотовозки в качестве маршруток
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5987
З нами з: 31.08.09
Подякував: 414 раз.
Подякували: 1156 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 20:09

  kingkongovets написав:Платная парковка даже в своем дворе: к чему готовиться киевлянам

https://amp.society.fakty.ua/ru/381662- ... kievlyanam

Земля около большинства домов в центре и на окраинах Киева не принадлежит дому. Несмотря на то, что люди платят за обслуживание придомовой территории, за ее уборку и благоустройство, она принадлежит всей общине города. И вся община может пользоваться этой территорией так же, как и жильцы дома. Если на этой территории происходит авария, то ликвидирует эту аварию и восстанавливает на ее месте асфальт именно город, а не жильцы

То есть, как авария, то пусть город ликвидирует аварию, а как парковаться - так пусть город идёт лесом и плату взымать не могут

Неплохая идея, придомовая территория отдаётся жильцам дома. Паркуйтесь где хотите.
Авария - восстановление за счёт жильцов

Но тут вильнолюды такой вой поднимут
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5987
З нами з: 31.08.09
Подякував: 414 раз.
Подякували: 1156 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 8123812481258126
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot, Василь-Рівне і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2101, 2102, 2103
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21021 3703203
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 19:56
zРадио
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
15 25001
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лип, 2021 16:23
airmax78
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 241826
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (10065)
28.07.2021 21:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.