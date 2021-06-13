Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Vlad442 написав:Я лично за развитие ОТ. Даже за счет авто. Комфортный автобус с кондиционером, который ходит каждые 5 мин по отдельной полосе плюс много станций метро.
это нереально, или цена проезда будет 40-50 грн. За 8 только убитые богдан и эталон.
Почти 30 лет назад, когда маршрутки в Киеве только появились - сначала ублюдочные низкопотолочные Пежо с откидным сиденьем в среднем ряду и ценой проезда 50коп (при 15коп в ОТ). Впрочем даже у них было огромное преимущество перед нынешними скотовозками типа Богдан - там стоячие места отсутствовали просто физически. Потом - вполне приличние Спринтеры и Форды с работающим кондиционером и регулярно меняемыми белыми подголовниками за 75коп, бонусом - длинные маршруты через весь город эквивалентные поезке с 2-3мя пересадками на ОТ типа 777 с Ленинградской площади до Шулявки и дальше. Собственно пока государство не вмешивалось "рынок сам все решил" - проезд в приличной маршрутке = 3-5х проездов в ОТ. Потом государством был установлен потолок цены в 2грн - пока ОТ стоил 50коп все еще было терпимо, но по мере роста цен ОТ приличные маршрутки заменялись скотовозками, когда цены сравнялись - получили сплошные Богданы, которые имеем до сих пор
Верхний сегмент уже пол-года как занят Убер Шатлом с его Спринтерами и зависимостью цены от расстояния. Без внерыночного вмешательства государства скотовозке там ловить нечего, даже с кондиционером и жестко контролируемым запретом брать стоячих - красная цена ей 20-30грн и только на средних/длинных маршрутах.
«У перевозчиков будут требовать наличие кондиционера и GPS-навигатора. В Киевсовете считают, что GPS нужен, чтобы отслеживать местоположение маршрутки и в случае поломки вызывать помощь. Также, согласно новым правилам, в маршрутках должно быть не менее 21 посадочного места и низкий пол. Сами авто должны быть покрашены в жёлтый, белый или бежевый цвета.
Глава Ассоциации перевозчиков Киева Валерий Липецкий считает, что из-за новых требований стоимость проезда в маршрутках могут повысить на 25 %, поскольку придётся тратиться как минимум на кондиционеры. Кроме того, часть правил выполнить довольно сложно, например, мало у кого есть низкополые микроавтобусы»
Vlad442 написав:RTC12 Все знают, что мы на пороге интересных в финансовом плане времен (большого шухера), но никто не знает каких и когда. Уверен, что все сидят в долларах (включая якобы растишек) и ждут когда подадут сладкое. Попутно лениво шутят про МХЗ, понимая, что эти цены уже стали историей и вряд-ли вернутся. Даже без минус 40%. А если, вдруг, будет -40%, то это будет праздник.
Сейчас не время покупать, а время скирдовать.
Очевидно мудрые американцы так и делают... По сообщению Bloomberg, вопреки ожиданиям роста на 3,7%, продажи новых домов в июне упали на 6,6% и, что еще хуже, май был пересмотрен с понижением с -5,9% до -7,8%. Еще более удивительным является тот факт, что продажи новых домов упали почти на 20% - худший показатель с 2011 года.
candle645 написав:Потом - вполне приличние Спринтеры и Форды с работающим кондиционером и регулярно меняемыми белыми подголовниками за 75коп, бонусом - длинные маршруты через весь город эквивалентные поезке с 2-3мя пересадками на ОТ типа 777 с Ленинградской площади до Шулявки и дальше. Собственно пока государство не вмешивалось "рынок сам все решил" - проезд в приличной маршрутке = 3-5х проездов в ОТ. Потом государством был установлен потолок цены в 2грн - пока ОТ стоил 50коп все еще было терпимо, но по мере роста цен ОТ приличные маршрутки заменялись скотовозками, когда цены сравнялись - получили сплошные Богданы, которые имеем до сих пор
Сказочников развелось Спринтеры и Форды с работающими кондиционерами
Больше 20 лет я езжу по Киеву на ОТ, видел только скотовозки в качестве маршруток
Земля около большинства домов в центре и на окраинах Киева не принадлежит дому. Несмотря на то, что люди платят за обслуживание придомовой территории, за ее уборку и благоустройство, она принадлежит всей общине города. И вся община может пользоваться этой территорией так же, как и жильцы дома. Если на этой территории происходит авария, то ликвидирует эту аварию и восстанавливает на ее месте асфальт именно город, а не жильцы
То есть, как авария, то пусть город ликвидирует аварию, а как парковаться - так пусть город идёт лесом и плату взымать не могут
Неплохая идея, придомовая территория отдаётся жильцам дома. Паркуйтесь где хотите. Авария - восстановление за счёт жильцов
sequence написав:может, одна из причин такого ситуации это цена паркингов? Многие морально не готовы за паркинг платить как за авто. Эту тему уже подымали, но никто так толком и не смог мне сказать, чего метр паркинга стоит дороже/столько же как метр в квартире? Коммуналка тоже как за квартиру.
у меня паркинг в два раза дороже корча стоит, арендовать было бы в разы дешевле. окупаемость лет 200. нерациональная покупка, конечно. но поставил счетчик, мечтаю о тесле
Type1 написав:Платный въезд в центр города - отличный выход. Но только для центра. Для центра и остальных районов: Все что стоит на проезжей части - штраф под дворник, по возможности эвакуация. Хоть полколеса на тротуаре/газоне - штраф под дворник, по возможности эвакуация. Если, хотя бы через день находить штраф, хотя бы в 500 грн, желание парковаться в неотведенных местах быстро улетучится.
Но будет большой бунт. ВЛ десятилетиями не требовали, чтобы для них строили платные парковки (ни разу такого не видел). Зато теперь, власть должна сначала обеспечить их паркоместом, а потом они соизволят не ограничивать права других людей своим ведром. И то не факт.
Как только сделаешь в городе(ты же киев имеешь ввиду?) возможность не проезжать по центру - так и вперед. А власти надо бы подумать над реконструкцией совка не методом застройки каждого клочка, а и изменений в инфраструктуре. Почему во дворах по возможности не расширяют проездные пути? Почему при ремонте дорог не убирают никому не нужные газончики, расширив проездную часть и дав возможность парковаться на асфальте, а не газоне?
Газончики нужны мне, вы уважаемые за меня говорить не «говорите», я вам это не делегировал. Так что слово, «никому» можете вычеркивать
Тут зРадіо стісняється графік ржачний викласти, який підтверджує тезу форумчанина про суттєвий ріст у порівнянні з 2019 року матеріалів для дому та будівництва:-) довірений ним ресурс показує ріст овер 80% у порівнянні з доковідною осінню 2019 Допоможу, можливо зайнятий:-)
pesikot написав:Сказочников развелось Спринтеры и Форды с работающими кондиционерами
Больше 20 лет я езжу по Киеву на ОТ, видел только скотовозки в качестве маршруток
Немного погуглил дабы освежить память Таки ишибся почти на 5 лет . То что я назвал угробищним низкопотолочным Пежо - оказалось газелью. Насчет Спринтеров и Фордов - самая первая версия статьи в вики пишет про переделанные из грузовых Б/У, полностью новый салон естественно вспоминается как абсолютно новое авто, в воспоминаниях насчет работающих кондиционеров уверен на 100%. Ивеки ассоциируются как переходной этап к Богданам, когда потолок в 2грн уже добивал приличные маршрутки.