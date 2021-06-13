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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 28 лип, 2021 23:11
candle645 написав: vitaliian написав: Vlad442 написав:
Я лично за развитие ОТ. Даже за счет авто. Комфортный автобус с кондиционером, который ходит каждые 5 мин по отдельной полосе плюс много станций метро.
это нереально, или цена проезда будет 40-50 грн. За 8 только убитые богдан и эталон.
Впрочем даже у них было огромное преимущество перед нынешними скотовозками типа Богдан - там стоячие места отсутствовали просто физически.
не обижайте Богданов - вполне себе удобный малый автобус. И хорошо себя окупает даже за 8 грн. Хотя есть и маршруты со стоимостью 6-7 грн (например 520 на Печерске). Обновленные Атаманы уже даже с широкими дверями и низким полом. А кондиционер - я бы посомтрел, как Киевпасс в свои лоховозы понаставляет, типа 220 маршрутки и 19 троллейбуса.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 00:16
Serg-ik написав:
Интересно, какое понимание придёт к автовладельцам, которые живут на Пчилки?
надо поставить круглосуточную охрану из автовладельцев и отпи#дить инспектора, который квитанции выписывает?
Сжечь эвакуатор?
Какие у них еще есть варианты, если парковки рядом с домом невозможно обеспечить?
Так и будет, поставят сторожей, экстренную связь с владельцами и посмотрим как у кличковских бандитов там что-то получится.
50грн за ночь это вообще беспредел, хотя холуи считают, что это правильно.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 00:34
Тут Макс писал про бассейн.
Мою идею подхватили, чтобы сделать бассейны в Столице Групп?
Бассейн это не главное, скажу за 150к$ то, что надо сделать.
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