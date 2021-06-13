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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 28 лип, 2021 23:11
candle645 написав: vitaliian написав: Vlad442 написав:
Я лично за развитие ОТ. Даже за счет авто. Комфортный автобус с кондиционером, который ходит каждые 5 мин по отдельной полосе плюс много станций метро.
это нереально, или цена проезда будет 40-50 грн. За 8 только убитые богдан и эталон.
Впрочем даже у них было огромное преимущество перед нынешними скотовозками типа Богдан - там стоячие места отсутствовали просто физически.
не обижайте Богданов - вполне себе удобный малый автобус. И хорошо себя окупает даже за 8 грн. Хотя есть и маршруты со стоимостью 6-7 грн (например 520 на Печерске). Обновленные Атаманы уже даже с широкими дверями и низким полом. А кондиционер - я бы посомтрел, как Киевпасс в свои лоховозы понаставляет, типа 220 маршрутки и 19 троллейбуса.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 00:16
Serg-ik написав:
Интересно, какое понимание придёт к автовладельцам, которые живут на Пчилки?
надо поставить круглосуточную охрану из автовладельцев и отпи#дить инспектора, который квитанции выписывает?
Сжечь эвакуатор?
Какие у них еще есть варианты, если парковки рядом с домом невозможно обеспечить?
Так и будет, поставят сторожей, экстренную связь с владельцами и посмотрим как у кличковских бандитов там что-то получится.
50грн за ночь это вообще беспредел, хотя холуи считают, что это правильно.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 00:34
Тут Макс писал про бассейн.
Мою идею подхватили, чтобы сделать бассейны в Столице Групп?
Бассейн это не главное, скажу за 150к$ то, что надо сделать.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 02:04
Slon_Nosov написав: Первый написав:
Пишіть правильно. Я з Васьою, здійснили самозахват землі, яка належить громаді Києва. Обладнав там майданчик (поставив будку) і намагався здавати за 500 грн місце на місяць. Але моєму «бізнесу» прийшов капець, коли злочинна влада віддала під забудову захвачену мною ділянку.
а может по другому? чинуши в одностороннем порядке разрывают договор с кооперативом т.к. застройщик занес больше и клали все на удобство местных жителей... когда хаотично застраивают зеленые зоны киева, сильно спрашивают мнение горожан? рассказать как отжали остановочные комплексы в киеве у частников в пользу монополиста по тихому выигравший тендер о котором никто не знал? как маршруты транспорта делят и продают....
прямо дети малые, веруют в обьективность чинушь всех мастей...
Вы это серьезно?
Такого быть не может в городе, где #самыйлутшиймэр.
Развитие города идет комлексно и системно, инфраструктура развивается согласно Генплана. Пробок в городе никогда не бывает, а автомобили можно парковать на муниципальных паркингах, плата за парковку идет в бюджет города, что также позполяет содержать дорожное покрытие на уровне мировых стандартов.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 02:12
Serg-ik написав: Успіх написав:
То скільки років мені будуть окупатись паркінги? 20? - чи в кращому випадку 15?
Вот в этом вся соль. Не бери, то что должно ( по твоему) окупаться. Бери то, что тебе нужно. Тогда и цена поменьше будет. Работать надо, а не ренту получать
почему?
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Додано: Чет 29 лип, 2021 02:16
rjkz написав: Slon_Nosov написав: Первый написав:
Пишіть правильно. Я з Васьою, здійснили самозахват землі, яка належить громаді Києва. Обладнав там майданчик (поставив будку) і намагався здавати за 500 грн місце на місяць. Але моєму «бізнесу» прийшов капець, коли злочинна влада віддала під забудову захвачену мною ділянку.
а может по другому? чинуши в одностороннем порядке разрывают договор с кооперативом т.к. застройщик занес больше и клали все на удобство местных жителей... когда хаотично застраивают зеленые зоны киева, сильно спрашивают мнение горожан? рассказать как отжали остановочные комплексы в киеве у частников в пользу монополиста по тихому выигравший тендер о котором никто не знал? как маршруты транспорта делят и продают....
прямо дети малые, веруют в обьективность чинушь всех мастей...
Вы это серьезно?
Такого быть не может в городе, где #самыйлутшиймэр.
Развитие города идет комлексно и системно, инфраструктура развивается согласно Генплана. Пробок в городе никогда не бывает, а автомобили можно парковать на муниципальных паркингах, плата за парковку идет в бюджет города, что также позполяет содержать дорожное покрытие на уровне мировых стандартов.
я заказываю S-класс 5500 лс. 4-матрикс. Он стоит и все объезжают его через встречу.
Это еще ладно, другой поставил на дороге в левой полосе и включил аварийку, за него потянулась пробка 3км
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Додано: Чет 29 лип, 2021 02:28
Faceless написав: Slon_Nosov написав: Type1 написав:
3. Кто сказал, что эти газончики не нужны? Мне нужны.
ну так купите себе тот который нужен... кто сказал что можно бесплатно землей пользоваться?
Газончики - это общественное благо, как ночное освещение, как наличие дорог и тротуаров.
У Вас машина есть?
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