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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8125812681278128>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 124
1. Зросли більш, як на 15%
19%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
22
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 23:11

  candle645 написав:
  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:Я лично за развитие ОТ. Даже за счет авто. Комфортный автобус с кондиционером, который ходит каждые 5 мин по отдельной полосе плюс много станций метро.
это нереально, или цена проезда будет 40-50 грн. За 8 только убитые богдан и эталон.


Впрочем даже у них было огромное преимущество перед нынешними скотовозками типа Богдан - там стоячие места отсутствовали просто физически.

не обижайте Богданов - вполне себе удобный малый автобус. И хорошо себя окупает даже за 8 грн. Хотя есть и маршруты со стоимостью 6-7 грн (например 520 на Печерске). Обновленные Атаманы уже даже с широкими дверями и низким полом. А кондиционер - я бы посомтрел, как Киевпасс в свои лоховозы понаставляет, типа 220 маршрутки и 19 троллейбуса.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 00:16

  Serg-ik написав:Интересно, какое понимание придёт к автовладельцам, которые живут на Пчилки?
надо поставить круглосуточную охрану из автовладельцев и отпи#дить инспектора, который квитанции выписывает?
Сжечь эвакуатор?
Какие у них еще есть варианты, если парковки рядом с домом невозможно обеспечить?

Так и будет, поставят сторожей, экстренную связь с владельцами и посмотрим как у кличковских бандитов там что-то получится.
50грн за ночь это вообще беспредел, хотя холуи считают, что это правильно.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 00:34

Тут Макс писал про бассейн.

Мою идею подхватили, чтобы сделать бассейны в Столице Групп?

Бассейн это не главное, скажу за 150к$ то, что надо сделать.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 02:04

  Slon_Nosov написав:
  Первый написав:Пишіть правильно. Я з Васьою, здійснили самозахват землі, яка належить громаді Києва. Обладнав там майданчик (поставив будку) і намагався здавати за 500 грн місце на місяць. Але моєму «бізнесу» прийшов капець, коли злочинна влада віддала під забудову захвачену мною ділянку.


а может по другому? чинуши в одностороннем порядке разрывают договор с кооперативом т.к. застройщик занес больше и клали все на удобство местных жителей... когда хаотично застраивают зеленые зоны киева, сильно спрашивают мнение горожан? рассказать как отжали остановочные комплексы в киеве у частников в пользу монополиста по тихому выигравший тендер о котором никто не знал? как маршруты транспорта делят и продают....
прямо дети малые, веруют в обьективность чинушь всех мастей...


Вы это серьезно?
Такого быть не может в городе, где #самыйлутшиймэр.
Развитие города идет комлексно и системно, инфраструктура развивается согласно Генплана. Пробок в городе никогда не бывает, а автомобили можно парковать на муниципальных паркингах, плата за парковку идет в бюджет города, что также позполяет содержать дорожное покрытие на уровне мировых стандартов.
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 02:12

  Serg-ik написав:
  Успіх написав:То скільки років мені будуть окупатись паркінги? 20? - чи в кращому випадку 15?

Вот в этом вся соль. Не бери, то что должно ( по твоему) окупаться. Бери то, что тебе нужно. Тогда и цена поменьше будет. Работать надо, а не ренту получать


почему?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 02:16

  rjkz написав:
  Slon_Nosov написав:
  Первый написав:Пишіть правильно. Я з Васьою, здійснили самозахват землі, яка належить громаді Києва. Обладнав там майданчик (поставив будку) і намагався здавати за 500 грн місце на місяць. Але моєму «бізнесу» прийшов капець, коли злочинна влада віддала під забудову захвачену мною ділянку.


а может по другому? чинуши в одностороннем порядке разрывают договор с кооперативом т.к. застройщик занес больше и клали все на удобство местных жителей... когда хаотично застраивают зеленые зоны киева, сильно спрашивают мнение горожан? рассказать как отжали остановочные комплексы в киеве у частников в пользу монополиста по тихому выигравший тендер о котором никто не знал? как маршруты транспорта делят и продают....
прямо дети малые, веруют в обьективность чинушь всех мастей...


Вы это серьезно?
Такого быть не может в городе, где #самыйлутшиймэр.
Развитие города идет комлексно и системно, инфраструктура развивается согласно Генплана. Пробок в городе никогда не бывает, а автомобили можно парковать на муниципальных паркингах, плата за парковку идет в бюджет города, что также позполяет содержать дорожное покрытие на уровне мировых стандартов.
:mrgreen:


я заказываю S-класс 5500 лс. 4-матрикс. Он стоит и все объезжают его через встречу.

Это еще ладно, другой поставил на дороге в левой полосе и включил аварийку, за него потянулась пробка 3км
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 02:28

  Faceless написав:
  Slon_Nosov написав:
  Type1 написав:3. Кто сказал, что эти газончики не нужны? Мне нужны.


ну так купите себе тот который нужен... кто сказал что можно бесплатно землей пользоваться?

Газончики - это общественное благо, как ночное освещение, как наличие дорог и тротуаров.


У Вас машина есть?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 02:45

  Faceless написав:
vano80 написав:
  Type1 написав:Открыл карту - не увидел людей едущих откуда и куда. Поэтому просил пример.
Мне зеленый цвет травы, радует глаз. Запаркованные машины - не радуют глаз.


Жаль, что не увидел. Наш центр - большая транспортная артерия, во многом транзитная. построишь нормальные объезды - бери плату, не вопрос.
По траве. Если ты выйдешь в город, вот тот, совковой постройки. То увидишь, что никакой травы под деревьями вдоль дороги нет. и не только потому что там паркуются, она там просто не растет. И не будет расти. и вместо этой голой земли, в каждом отдельном случае, можно подумать о расширении проезжей части под запаркованных. И ограждении остальной части, и все будет выглядеть хорошо и использовать лучше.
Но, еще раз, это не трындеть, а работать надо.


Не растёт она там, где её вытаптывают те, кто ходят по газонам и те, кто на ней паркуется. Потому что в городе "совковой постройки" уже не одно десятилетие, как забили на благоустройство.
Газоны, помимо очевидных эстетических функций, также помогают сгладить температурный режим. Там, где все закатано в асфальт и плитку, поверхности летом раскаляются и усугубляют и так жаркую погоду, исследований проведено предостаточно. То, что сплошь запаркованные улицы не представляют из себя ничего эстетичного, думаю, и так очевидно. Хорошо это гарантированно выглядеть не будет.
Расширять проезжую часть под запаркованных / совершенно тупиковый вариант, с единственным результатом - на выходе будет сплошь запаркованная со всех сторон уродливая улица, на которой нечем дышать, и которая летом раскаляется, как духовка.


Я не в курсе, но разве на ПОХе есть чем дыщать?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 03:06

  Faceless написав:
vano80 написав:
  ГеннадийUA написав:Это ты в горах у себя вместо газона/лужайки парковки делай! Вот почему то за счет трассы не предлагает парковку сделать, а вот поближе к жилым домам, пешеходам, что бы пердеть своей развалюхой на прогреве - это у него в уме выстроилось.



Дорогой геннадий, ты хотя бы открой карту и посмотри что такое харьковское шоссе. А потом будешь изливать свое возмущение, если так и не поймешь о чем речь идет.

Газоны есть внутри домовые, а есть лысая земля вдоль проезжей части, на которой сейчас паркуются и кыяны потомственные и понаехи. Но вместо того чтобы рассмотреть каждый случай и понять как и где можно улучшить - воете про зеленый город.
Каштаны они хотят :mrgreen: Вишня на крещатике, а не каштан, вот дерево бывшего "зеленого" города :mrgreen:


Так есть куда более цивилизованное решение: жёстко штрафовать и эвакуировать за парковку на тротуарах и этих газонах, газоны привести в порядок, возможно, оградить столбиками.


А еще цивилизованней таки предусмотреть места для парковки.
Я чего спросил или Вы владеете авто, читаюя всех этих свидомых и такое ощущение, что здесь одни таксисты собрались. Это таксисту нужке паркинг при доме, остальное время он бранку крутит, а пересичному куянину надо припарковаться возле работы (здесь много вони "пользуйтесь ОТ", Ок! Даввайте! Он есть? Ок, его нет, кроме метро. Едем на машине к метро...и где ее оставить?
Едем дальше, куянин поехал на рынок чтобы дать селянину свои гривны за его корнеплоды и соцветия. И хде мащину оставить? И тд. Кроме ТРЦ и некоторого количества БЦ, парковок в Киеве нет нигде - ни возле госучреждений ни ...нигде.
Исходя из логики части форумчан, каждый обязан купить себе паркинг и...возить его с собой? В багажнике?
То что творится - это мудачество, но кто-то должен управлять транспортными потоками, создавать возможности паркования там, где в них есть необходимость. Это потребности города, а не кажлого отдельного человека. так Можно договориться "тебе надо дорога? купи или сделай сам, ни город ни государство тебе ничего не должны". Кто-то по своей должности ОБЯЗАН это делать.
Но этот кто-то умеет только стучать по голове на ринге, а с остальным у него не срослось.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 03:25

  sequence написав:читаю всю эту дичь и ахереваю: "я купил тазик, а город должен позаботиться о том, где ее хранить, потому что я плачу акциз за бензин"


Кроме парковки возле дома.
Дороги и асфальт на них, светофоры, и всю остальную ДОРОЖНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ.
rjkz
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