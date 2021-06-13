Додано: Чет 29 лип, 2021 03:06

Faceless написав: vano80 написав: ГеннадийUA написав: Это ты в горах у себя вместо газона/лужайки парковки делай! Вот почему то за счет трассы не предлагает парковку сделать, а вот поближе к жилым домам, пешеходам, что бы пердеть своей развалюхой на прогреве - это у него в уме выстроилось. Это ты в горах у себя вместо газона/лужайки парковки делай! Вот почему то за счет трассы не предлагает парковку сделать, а вот поближе к жилым домам, пешеходам, что бы пердеть своей развалюхой на прогреве - это у него в уме выстроилось.





Дорогой геннадий, ты хотя бы открой карту и посмотри что такое харьковское шоссе. А потом будешь изливать свое возмущение, если так и не поймешь о чем речь идет.



Газоны есть внутри домовые, а есть лысая земля вдоль проезжей части, на которой сейчас паркуются и кыяны потомственные и понаехи. Но вместо того чтобы рассмотреть каждый случай и понять как и где можно улучшить - воете про зеленый город.

Каштаны они хотят Вишня на крещатике, а не каштан, вот дерево бывшего "зеленого" города Дорогой геннадий, ты хотя бы открой карту и посмотри что такое харьковское шоссе. А потом будешь изливать свое возмущение, если так и не поймешь о чем речь идет.Газоны есть внутри домовые, а есть лысая земля вдоль проезжей части, на которой сейчас паркуются и кыяны потомственные и понаехи. Но вместо того чтобы рассмотреть каждый случай и понять как и где можно улучшить - воете про зеленый город.Каштаны они хотятВишня на крещатике, а не каштан, вот дерево бывшего "зеленого" города



Так есть куда более цивилизованное решение: жёстко штрафовать и эвакуировать за парковку на тротуарах и этих газонах, газоны привести в порядок, возможно, оградить столбиками. Так есть куда более цивилизованное решение: жёстко штрафовать и эвакуировать за парковку на тротуарах и этих газонах, газоны привести в порядок, возможно, оградить столбиками.

А еще цивилизованней таки предусмотреть места для парковки.Я чего спросил или Вы владеете авто, читаюя всех этих свидомых и такое ощущение, что здесь одни таксисты собрались. Это таксисту нужке паркинг при доме, остальное время он бранку крутит, а пересичному куянину надо припарковаться возле работы (здесь много вони "пользуйтесь ОТ", Ок! Даввайте! Он есть? Ок, его нет, кроме метро. Едем на машине к метро...и где ее оставить?Едем дальше, куянин поехал на рынок чтобы дать селянину свои гривны за его корнеплоды и соцветия. И хде мащину оставить? И тд. Кроме ТРЦ и некоторого количества БЦ, парковок в Киеве нет нигде - ни возле госучреждений ни ...нигде.Исходя из логики части форумчан, каждый обязан купить себе паркинг и...возить его с собой? В багажнике?То что творится - это мудачество, но кто-то должен управлять транспортными потоками, создавать возможности паркования там, где в них есть необходимость. Это потребности города, а не кажлого отдельного человека. так Можно договориться "тебе надо дорога? купи или сделай сам, ни город ни государство тебе ничего не должны". Кто-то по своей должности ОБЯЗАН это делать.Но этот кто-то умеет только стучать по голове на ринге, а с остальным у него не срослось.