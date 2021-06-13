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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8125812681278128

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 124
1. Зросли більш, як на 15%
19%
24
2. Зросли на 10 - 15%
2%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
40%
49
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
22
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 03:58

  Faceless написав:
vano80 написав:
  Faceless написав:Так есть куда более цивилизованное решение: жёстко штрафовать и эвакуировать за парковку на тротуарах и этих газонах, газоны привести в порядок, возможно, оградить столбиками.


Помнишь была идея с перехватывающими парковками, чтобы люди не перлись на авто в город?
Чем закончилось? Сколько парковок обустроено в развязках на бажана и сколько там застроено торгашами? Халва-халва :mrgreen:
И? Это что, повод закатать все в асфальт род парковки? Нет.
Развивать ОТ, не спорю, нужно. В частности, это и выделение полос под ОТ.
Одновременно, виььнолюд нужно подталкивать в сторону либо "пересесть на ОТ", либо учиться цивилизованно парковаться.
Да, паркомест, особенно дешёвых/бесплатных, недостаточно для всех желающих. Такова данность. Но это не значит, что нужно пожертвовать всей городской средой для каждого, кто прикупил евробляху. Нет паркомест у работы - ищите паркоместа чуть дальше, придётся пройтись. Не нашли и там, или дорого - значит, не судьба, ездите на ОТ, на велосипедах, пешком ходите.
В спальных районах аналогично. Нет паокомест под домом - арендуйте/снимайте паркинг. Нет там - ищите дальше, в другом квартале. Или продавайте авто, или переезжайте туда, где паркоместо есть рядом. Все.
Если в где-то не влезает то количество авто, которое туда хотят впихнуть, это значит, что нужно уменьшить там число авто, а не пытаться впихнуть невпихуемое, на тротуары и газоны.

И да, на дороги скидываются ВСЕ жители города, кто платит налоги. Дороги не принадлежат одним только владельцам авто.


Не подскажете каким образом безлошадные куяне платят транспортный сбор?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 04:03

  sequence написав:
  Slon_Nosov написав:..
по возможности нужно уезжать из киева, а лучше из страны... :cry:

проблема в том, что в других странах к нашим относятся как мы к донецким. Нету в мире справедливости. Надо брать пример с Флая: валить на Филлипины, окопаться там в норе и не вылазить :D


Список таких стран не сложно накидать?
Я помогу:
1. раися
2. Северная Корея
3. Ваш ход.
rjkz
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  #<1 ... 8125812681278128
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