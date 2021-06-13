Faceless написав:

vano80 написав:

Жаль, что не увидел. Наш центр - большая транспортная артерия, во многом транзитная. построишь нормальные объезды - бери плату, не вопрос.

По траве. Если ты выйдешь в город, вот тот, совковой постройки. То увидишь, что никакой травы под деревьями вдоль дороги нет. и не только потому что там паркуются, она там просто не растет. И не будет расти. и вместо этой голой земли, в каждом отдельном случае, можно подумать о расширении проезжей части под запаркованных. И ограждении остальной части, и все будет выглядеть хорошо и использовать лучше.

Но, еще раз, это не трындеть, а работать надо.

Не растёт она там, где её вытаптывают те, кто ходят по газонам и те, кто на ней паркуется. Потому что в городе "совковой постройки" уже не одно десятилетие, как забили на благоустройство.Газоны, помимо очевидных эстетических функций, также помогают сгладить температурный режим. Там, где все закатано в асфальт и плитку, поверхности летом раскаляются и усугубляют и так жаркую погоду, исследований проведено предостаточно. То, что сплошь запаркованные улицы не представляют из себя ничего эстетичного, думаю, и так очевидно. Хорошо это гарантированно выглядеть не будет.Расширять проезжую часть под запаркованных / совершенно тупиковый вариант, с единственным результатом - на выходе будет сплошь запаркованная со всех сторон уродливая улица, на которой нечем дышать, и которая летом раскаляется, как духовка.