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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 29 лип, 2021 03:58
Faceless написав: vano80 написав: Faceless написав:
Так есть куда более цивилизованное решение: жёстко штрафовать и эвакуировать за парковку на тротуарах и этих газонах, газоны привести в порядок, возможно, оградить столбиками.
Помнишь была идея с перехватывающими парковками, чтобы люди не перлись на авто в город?
Чем закончилось? Сколько парковок обустроено в развязках на бажана и сколько там застроено торгашами? Халва-халва
И? Это что, повод закатать все в асфальт род парковки? Нет.
Развивать ОТ, не спорю, нужно. В частности, это и выделение полос под ОТ.
Одновременно, виььнолюд нужно подталкивать в сторону либо "пересесть на ОТ", либо учиться цивилизованно парковаться.
Да, паркомест, особенно дешёвых/бесплатных, недостаточно для всех желающих. Такова данность. Но это не значит, что нужно пожертвовать всей городской средой для каждого, кто прикупил евробляху. Нет паркомест у работы - ищите паркоместа чуть дальше, придётся пройтись. Не нашли и там, или дорого - значит, не судьба, ездите на ОТ, на велосипедах, пешком ходите.
В спальных районах аналогично. Нет паокомест под домом - арендуйте/снимайте паркинг. Нет там - ищите дальше, в другом квартале. Или продавайте авто, или переезжайте туда, где паркоместо есть рядом. Все.
Если в где-то не влезает то количество авто, которое туда хотят впихнуть, это значит, что нужно уменьшить там число авто, а не пытаться впихнуть невпихуемое, на тротуары и газоны.
И да, на дороги скидываются ВСЕ жители города, кто платит налоги. Дороги не принадлежат одним только владельцам авто.
Не подскажете каким образом безлошадные куяне платят транспортный сбор?
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Додано: Чет 29 лип, 2021 04:03
sequence написав: Slon_Nosov написав:
..
по возможности нужно уезжать из киева, а лучше из страны...
проблема в том, что в других странах к нашим относятся как мы к донецким. Нету в мире справедливости. Надо брать пример с Флая: валить на Филлипины, окопаться там в норе и не вылазить
Список таких стран не сложно накидать?
Я помогу:
1. раися
2. Северная Корея
3. Ваш ход.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 04:08
hume написав: vano80 написав: hume написав:
Эвакуаторы конечно хорошо, но на всех долбоебов эвакуаторы не напасешься. А вот штраф под дворник - отличное решение вопроса, как в нормальных странах Только нужно полностью ограничить общение с инспектором.
С парковкой на тротуаре нужно что то решать, совсем обнаглели уже. Иногда вижу, что люди сами начают бороться с такими вильнолюдами.
Эвакуаторы нужны для работы, а не видимость создавать. Не стоять в ожидании пока поймаем, а катать по всему городу.
Подъедь на усенко, посмотри у мрео что творится. А там рядом штрафплощадки, бери да грузи, но так неинтересно.
Эвакуаторы работают нормально. Буквально на днях на пчилки активно грузили, правда ситуацию это не изменило. На Пчилки лютый писец творится.
Всех не погрузишь, эвакуация трудоемкий процесс приносящий прибыль владельцам эвакуаторов. Пока оформят и увезут одно авто с помощью эвакуатора условный инспектор сможет оштрафовать всю улицу. А после десятого прилёта квитанции на 500 грн прийдёт понимание даже для особо упоротого водителя.
И он привяжет к машине надувной шарик и ...
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Додано: Чет 29 лип, 2021 04:14
Natt написав:
Есть предложение для начала слизать политику Китая в сфере деторождения и перенести ее на наши реалии - не больше одного автомобиля на семью))
З.Ы. Если родили 3 и больше ребенка, разрешается завести еще одно авто. Может, хоть демографию поправим.
Подпись: Natt Дзэдун
Раз пошла такая пьянка, то сначала предлагаю начать с воробьев.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 04:37
Faceless написав: Serg-ik написав: Faceless написав:
Думаю, вопрос территорий решаем. Почему нельзя арендовать участок (не с/х) в области для таких целей?
Способы устранения дефицита мест два:
1) Увеличить количество мест
2) Уменьшить количество авто
Я за комплексное решение, использовать оба метода
ну конечно же! Лучше на сессиях горсовета решать вопросы аренды участка в киевской области, чем обустройство парковок в Киеве. Киев-не для киевлян, киев-для оказания платных услуг ( которая не ясно в чем состоит.
А идея с уменьшением авто-"гениальна"...Давайте вернёмся в 1913 год.
Вы как менеджер тоже однозадачный - или решаем вопросы аренды участка, или обустройство парковок?
Идея с уменьшением авто - это мировой тренд, если вы не в курсе
НЕ, не в курсе
И мусоропроводы в мире не заваривают.
Но пердалик -#лутшиймэр.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 05:07
proftpd66 написав:
Можно я буду вместо Зрадио?
Индикатор Роберта Шиллера, Нобелевский лауреат, говорит, про что что сейчас все активы переоценены в 3 раза, в том числе возможно и недвижимость.
Индикатор CAPE (англ. cyclically adjusted price-earnings, P/E 10, «P/E Шиллера»)
Справка
Профессор экономики Йельского университета, 67-летний Роберт Шиллер написал пять книг, опубликовал более 200 научных работ. Он автор бестселлера "Иррациональный оптимизм", который рассказывает о том, как создаются спекулятивные пузыри на фондовом рынке и рынке недвижимости. В свое время Шиллер предсказал финансовый кризис на примере перегрева на рынке недвижимости США. На основе его работы был создан индикатор состояния рынка недвижимости.
Запили свою ветку про экономику и недвижимость, а эта про парковки.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 06:00
rjkz написав: Faceless написав:
vano80 написав:
Жаль, что не увидел. Наш центр - большая транспортная артерия, во многом транзитная. построишь нормальные объезды - бери плату, не вопрос.
По траве. Если ты выйдешь в город, вот тот, совковой постройки. То увидишь, что никакой травы под деревьями вдоль дороги нет. и не только потому что там паркуются, она там просто не растет. И не будет расти. и вместо этой голой земли, в каждом отдельном случае, можно подумать о расширении проезжей части под запаркованных. И ограждении остальной части, и все будет выглядеть хорошо и использовать лучше.
Но, еще раз, это не трындеть, а работать надо.
Не растёт она там, где её вытаптывают те, кто ходят по газонам и те, кто на ней паркуется. Потому что в городе "совковой постройки" уже не одно десятилетие, как забили на благоустройство.
Газоны, помимо очевидных эстетических функций, также помогают сгладить температурный режим. Там, где все закатано в асфальт и плитку, поверхности летом раскаляются и усугубляют и так жаркую погоду, исследований проведено предостаточно. То, что сплошь запаркованные улицы не представляют из себя ничего эстетичного, думаю, и так очевидно. Хорошо это гарантированно выглядеть не будет.
Расширять проезжую часть под запаркованных / совершенно тупиковый вариант, с единственным результатом - на выходе будет сплошь запаркованная со всех сторон уродливая улица, на которой нечем дышать, и которая летом раскаляется, как духовка.
Я не в курсе, но разве на ПОХе есть чем дыщать?
Немає!
Проте нарот там якось живе.
Ще й нахвалює ПОХ як модний, сучасний і зручний для життя район!
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Додано: Чет 29 лип, 2021 07:07
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Додано: Чет 29 лип, 2021 07:10
Флаймен, для тебе це важливо - економія 20 чи 30 грн на електроенергії???
Ти коли працевлаштуєшся, наш любитель дерев'яних хат в Житомирській області?
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